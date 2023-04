Academy LIVE 2023: Knowhow für professionelle Kommunikation in einer digitalen Welt / Eine Veranstaltung der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Die Zeiten für Kommunikationsprofis sind fordernd. Neue Trends, Entwicklungen und Techniken stellen Altgewohntes in Frage, verlangen nach neuen Kenntnissen und frischen Perspektiven. Umso wichtiger sind Inspirationen, Impulse und konkretes Knowhow für den Praxisalltag.

All das bietet Academy LIVE am 22. Juni 2023 in Hamburg. Diese Veranstaltung präsentiert relevantes Praxis-Knowhow erfahrener Profis und schafft Raum für den persönlichen Austausch. Expertinnen und Praktiker u. a. von dpa, Edelman und Achtung! präsentieren Neues, geben Denkanstöße und teilen ihr Wissen in unterschiedlichen Workshops.

Inspiration, Fachwissen und Denkanstöße für Kommunikation auf digitalen Kanälen

Der Vormittag bietet anregende Beiträge, neue Blickwinkel und praxisnahe Tipps von Profis für Profis:

Und wieder alles neu: Wandel als Konstante in der digitalen Kommunikation, Astrid Maier, Editor in Chief, XING

Digital Trendscouting: Was die digitale Kommunikation beschäftigen und prägen wird, Daniel Rehn, Senior Social Strategist, Achtung!

Die Renaissance der Newsletter oder: Wie sich mit Newslettern Communities aufbauen lassen, Lennart Schneider, Strategieberater für Newsletter, Abo-Geschäftsmodelle & Communitybuilding

Sensation, Fake oder alter Hut - was ist wahr? Faktencheck bei dpa, Teresa Dapp, Leiterin Faktencheck-Redaktion, dpa

Polarisierung, Pessimismus, schwindendes Vertrauen - Erkenntnisse und Empfehlungen für Kommunikationsprofis aus dem Edelman Trust Barometer, Bärbel Hestert-Vecoli, Managing Director Corporate Reputation, Edelman

Am Nachmittag stehen diese drei Workshops für den konkreten praktischen Nutzen im Kommunikationsalltag zur Wahl:

Richtig gut Texten für digitale Medien, Simone Maader, Inhaberin, Simone Maader Kommunikation

Videoproduktion und -schnitt mit dem Smartphone, Thomas Wagensonner, Inhaber Visuell Kommunizieren GbR

Instagram intensiv: Profitipps für Content, Communities & Kreativität, Niklas Fischer, Social-Media-Manager und Content Creator #aufLevel, Amazon Music

Abschließend laden wir ein zu Drinks, Gesprächen und unkompliziertem Networking auf der Open Air-Terrasse des New Work Harbour mit Blick auf den Hamburger Hafen. So gelingen neue Kontakte und anregende Impulse für den Kommunikationsalltag.

Eckdaten für Academy LIVE in Hamburg:

Termin: Donnerstag, 22. Juni 2023 zwischen 9.15 - 19 Uhr

Durchführungsort: NEW WORK Harbour, Hamburg / Hafencity

Teilnahmegebühr: 475 Euro zzgl. Mwst., Bei Anmeldung von mind. 2 Personen: 425 Euro p.P. zzgl. Mwst. Bei Anmeldung von mind. 5 Personen: 395 Euro p.P. zzgl. Mwst.

Anmeldung: via E-Mail an academy@newsaktuell.de

Stornierung: kostenfrei bis maximal 14 Tage vor Durchführungstermin möglich (8. Juni 2023)

Veranstaltungsgröße: mindestens 25, maximal 75 Teilnehmende

