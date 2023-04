ams OSRAM

Neue 905 nm kantenemittierende Laserdiode von ams OSRAM überzeugt mit kostengünstigem Kunststoffgehäuse für Verbraucher- und Industrieanwendungen

Die Infrarot-Laserdiode SPL PL90AT03 bietet eine Spitzenleistung von 75 W und eine schmale 110-µm-Apertur für eine überragende Leistung bei Langstrecken-LiDAR- und Time-of-Flight-Sensoranwendungen

Ideal für 3D-Sensoranwendungen wie Robotik, Fabrikautomation, Drohnen, Entfernungsmesser, Smart Cities und Logistik

Kostengünstiges Kunststoffgehäuse für Consumer- und Industrieanwendungen, die kurze Pulslängen von wenigen ns bis 100 ns unterstützen

ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, präsentiert mit der Einführung eines 75 W kantenemittierenden Lasers in einem kostengünstigen radialen Kunststoffgehäuse einen leistungsstärkeren Infrarot-Laser für kostenbewusste Verbraucher und andere Anwendungen. Die hohe Spitzenausgangsleistung und die schmale 110-µm-Apertur des SPL PL90AT03 sorgen für eine überragende Leistung bei Anwendungen für Entfernungsmessung und erleichtern die optische Integration.

Das kostengünstige Kunststoffgehäuse der neuen kantenemittierenden Laserdiode SPL PL90AT03 ist optimal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Stückzahl geeignet. Mit der gleichen Grundfläche wie die Vorgängergeneration der Serie SPL PL90, ermöglicht der SPL PL90AT03 dank modernster Chip-Technologie die einfache Aufrüstung zu höherer Effizienz. Der SPL PL90AT03 erzeugt außerdem eine schmalere Emissionsbreite und ermöglicht ein einfacheres optisches Design, da die Apertur des Bauteils im Vergleich zum Vorgängermodell um 50 Prozent kleiner ist.

Der einkanalige SPL PL90AT03 verfügt über die ams OSRAM Multi-Junction-Technologie, die aus drei vertikal gestapelten Emittern in einem einzigen Laserchip besteht, welche in einem radialen Kunststoffgehäuse eingebaut ist. Dank dieser Technologie kann der Laser in einem 30-ns-Puls eine optische Spitzenausgangsleistung von 75 W bei einem maximalen Durchlassstrom von 25 A erzeugen. Die Laserdiode kann kurze Laserpulse im Bereich von wenigen ns bis 100 ns erzeugen.

Durch die hohe optische Ausgangsleistung in einem schmalen Emissionsbereich ist der SPL PL90AT03 optimal geeignet für Anwendungen zur Entfernungsmessung, die über große Distanzen betrieben werden, wie z. B. Roboter, Drohnen sowie Geräte für die Haus- und Fabriksautomatisierung. Bei Time-of-Flight-Sensor- und LiDAR-Anwendungen ermöglicht die hohe Leistung des SPL PL90AT03 die Erstellung präziserer Tiefen-, bzw. Distanzkarten für die optische 3D-Erfassung und die simultane Lokalisierung und Kartierung (SLAM).

Jouni Riihimaeki, Product Marketing Manager für industrielle Laser bei ams OSRAM, sagt: "Das wachsende Portfolio von ams OSRAM an leistungsstarken, kantenemittierenden IR-Lasern umfasst nun eine neue Option für Kunden, die ein kostengünstiges Gehäuse benötigen. Der SPL PL90AT03 verfügt über die schmale Apertur und hohe Ausgangsleistung anderer Laser der Produktfamilie, ist jedoch mit einem radialen Kunststoffgehäuse ausgestattet, das sich bestens für Anwendungen mit hoher Stückzahl eignet."

Hohe optische Leistung

Der gepulste Laser SPL PL90AT03 besticht durch eine Spitzenwellenlänge von 905 nm und eine spektrale Bandbreite (Halbwertsbreite, FWHM) von 5 nm. Die Strahldivergenz beträgt nur 12° (parallel) x 25° (senkrecht), was eine effiziente Strahlformung durch die kleine 110-µm-Apertur ermöglicht.

Der SPL PL90AT03 ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier.

