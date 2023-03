ams OSRAM

Automatische Fertigung wird einfacher: ams OSRAM bringt platzsparende, oberflächenmontierte, kantenemittierende Laserdiode mit schmaler 110-µm-Apertur auf den Markt

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots)

Die schmale Emissionsbreite des Lasers SPL S1L90H_3 sorgt für eine bessere Leistung und erleichtert die optische Integration in Langstrecken-LiDAR-Anwendungen

Die hohe Spitzen- und Durchschnittsleistung unterscheidet den SPL S1L90H_3 von anderen kleinen oberflächenmontierten Laserprodukten

Optimiert für kurz pulsierende LiDAR-Anwendungen wie Drohnen und Roboter sowie in automatisierten Analgen von Fabriken und Gebäuden

ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, hat sein Portfolio an kantenemittierenden Laserdioden um ein kompaktes oberflächenmontierbares Bauteil mit kleiner Aperturgröße erweitert. Der SPL S1L90H_3 bietet eine verbesserte Leistung bei großen Entfernungen und eine einfachere optische Integration in LiDAR- sowie industrielle Anwendungen für Entfernungsmessung.

Der SPL S1L90H_3 ist einer der ersten oberflächenmontierten (SMD) kantenemittierenden Laser mit einer Apertur von nur 110 µm. Diese kleine Öffnung erlaubt es, dass in der Anwendung ein schmaler Strahl erzeugt werden kann. Die 905-nm-Infrarottechnologie ist für kurz pulsierene LiDAR-Anwendungen optimiert.

Der einkanalige SPL S1L90H_3 verfügt über die ams OSRAM Multi-Junction-Technologie, die aus drei vertikal gestapelten Emittern in einem einzigen Laserchip besteht, der in das 2,3 mm x 2,0 mm x 0,69 mm große Gehäuse des Bauteils eingebaut ist. Dank dieser Technologie kann der Laser eine Spitzenausgangsleistung von 65 W erzielen.

Diese Eigenschaften führen zu einer besseren Ausleuchtung des Zielbereichs auf große Entfernung bei Entfernungsmessungen, optischer 3D-Erfassung und gleichzeitiger Lokalisierung und Kartierung (SLAM). Dies ist bei Produkten wie Drohnen und Robotern sowie bei der Gebäude- und Fabrikautomatisierung von großem Nutzen.

Jouni Riihimaeki, Product Marketing Manager für industrielle Laser bei ams OSRAM, sagt: "Großvolumige Verbraucher- und Industrieprodukte erfordern den Komfort eines Lasers in einem kleinen oberflächenmontierten Gehäuse, das von automatisierten Produktionsanlagen montiert werden kann. Der SPL S1L90H_3 erweitert nun unser Portfolio um ein oberflächenmontiertes Bauteil mit geringerer Leistungsaufnahme für Industriemärkte und mit einer Öffnung, die nur halb so groß ist wie bei früheren Bauteilen."

Optimiertes Gehäusedesign

Der optimierte, leistungseffiziente Pulslaser SPL S1L90H_3 ermöglicht eine maximale Pulsbreite von 50 ns. Die Strahldivergenz beträgt nur 10° (parallel) x 25° (senkrecht), was eine effiziente Strahlformung durch die kleine /Öffnung ermöglicht.

Das induktivitätsoptimierte Gehäuse des SPL S1L90H_3 ist für Pulse kürzer als 2 ns geeignet. Außerdem ist das robuste oberflächenmontierte Gehäuse (SMD) ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen sowie in Verbraucheranwendungen und der Haus- und Gebäudeautomation. Es ist für die Korrosionsbeständigkeit der Klasse 3B spezifiziert und bietet einen geringen Wärmewiderstand für ein einfacheres thermisches Systemdesign.

Muster des SPL S1L90H_3 sind ab sofort verfügbar. Besuchen Sie https://ams-osram.com/products/lasers/ir-lasers-eel/osram-smt-laser-spl-s1l90h3 für Musteranforderungen oder weitere Informationen.

