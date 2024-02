Valiantys

Valiantys baut seine globale Präsenz mit der Akquisition von GLiNTECH aus und setzt auf Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum

Paris (ots/PRNewswire)

Mit großer Freude verkündet Valiantys heute die erfolgreiche Übernahme von GLiNTECH, einem angesehenen Atlassian Platinum-Partner in Australien. GLiNTECH, bekannt für seine erstklassigen, Mehrwert-orientierten Dienstleistungen, erweitert und komplettiert das Serviceportfolio von Valiantys um weitere Angebote rund um Cloud-Migrationen, Agile- und ITSM-Transformation, Managed Services, Lizenzmanagement, Schulungen und mehr.

Die Übernahme von GLiNTECH eröffnet ein enormes Marktpotenzial und ermöglicht es Valiantys, seine Marktführerschaft im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen. Mit einer vereinten, globalen Organisation wird das Unternehmen besser gerüstet sein, um Atlassian-spezifische Fähigkeiten, führende Praktiken und spezialisierte Fähigkeiten für Kunden in bisher unerschlossenen Regionen wie Neuseeland, Singapur und darüber hinaus anzubieten. Mit GLiNTECH stärkt Valiantys seine führende Position als spezialisierter Weltmarktführer für Atlassian-Lösungen.

Als Australiens erfolgreichster Atlassian Platinum Partner hat GLiNTECH mit Hunderten von Kunden vor Ort zusammengearbeitet und sich einen exzellenten Ruf für herausragende Kundenergebnisse erarbeitet. Die Akquisition komplettiert Valiantys' internationale Präsenz und ermöglicht es dem Unternehmen, Kunden weltweit mit einem unschlagbaren "Follow-the-sun"-Serviceangebot zu bedienen.

Zusammen können wir unseren Weltklasse-Kunden nun folgendes anbieten:

Erweiterte Möglichkeiten für multinationale Kunden - Gemeinsam erreichen wir bessere Ergebnisse über verschiedene Regionen und Sprachen hinweg und bieten Zugang zu den besten ExpertInnen und UnternehmensberaterInnen Gebündeltes Fachwissen und Innovation - Das fusionierte Unternehmen positioniert sich als Zentrum für den Austausch von Erfahrungen und implementierten Lösungen, um sicherzustellen, dass Kunden von Atlassians Expertise und innovativen Lösungen profitieren. Kosteneffiziente Offshore-Implementierung mit Premium-Dienstleistungen - Die Akquisition ermöglicht eine reibungslose Integration von preiswerten Offshore-Lösungen in unsere Premium-Dienstleistungen, inklusive eines 24/7-Supports, ohne Einbußen bei der Servicequalität.

"Der Zusammenschluss von Valiantys und GLINTECH markiert ein spannendes Kapitel im Partner-Ökosystem von Atlassian. Durch die Kombination ihrer Stärken sind sie in der Lage, ihren Kunden weltweit einen noch größeren Mehrwert zu bieten", sagte Kevin Egan, Chief Sales Officer von Atlassian. "Wir freuen uns darauf, ihren anhaltenden Erfolg bei der Förderung von Innovationen und der Freisetzung des Potenzials von mehr Teams rund um den Globus zu beobachten."

"Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit GLiNTECH, der unsere Präsenz in unerschlossenen, aufstrebenden Märkten wie Asien-Pazifik, Südostasien und darüber hinaus stärkt. Diese strategische Expansion zielt darauf ab, unseren bewährten Erfolg zu wiederholen, indem wir bewährte Fähigkeiten, Prozesse und Fertigkeiten in diese neuen Regionen einführen, um letztendlich überzeugende Kundenerfahrungen auf globaler Ebene zu liefern", sagte Emmanuel Benoit, Global Chief Executive Officer bei Valiantys.

"Sowohl Valiantys als auch GLiNTECH sind äußerst erfolgreiche Atlassian Platinum Partner in unseren jeweiligen Märkten. Wenn wir uns zusammentun, werden wir unserer gemeinsamen Kundenbasis und darüber hinaus noch bessere Ergebnisse liefern. Gemeinsam sind wir der klare Weltmarktführer", schloss Dimitri Spyridopoulos, Chief Executive Officer bei GLiNTECH.

Diese Übernahme wird durch die Investition und die operative Unterstützung von Keensight Capital und Tercera ermöglicht:

Keensight Capital, einem der führenden Private-Equity-Fonds, der sich auf paneuropäische Growth-Buyout[1]-Investitionen spezialisiert hat, und dem Mehrheitsaktionär von Valiantys;

Tercera, einer auf professionelle Cloud-Dienstleistungen spezialisierten Beteiligungsgesellschaft.

Über Valiantys

Valiantys ist der weltweit führende Anbieter für Consulting und Dienstleistungen rund um Atlassian. Wir beschleunigen die Transformation von Unternehmen, indem wir mithilfe der besten agilen Methoden und Tools Prozesse digitalisieren und Teamarbeit modernisieren. Unser technisches Atlassian-Knowhow ist einmalig. Wir unterstützen unsere Kunden im gesamten Spektrum ihrer Projekte auf diesen Plattformen. Da für Teamarbeit mehr als nur Tools erforderlich sind, unterstützen wir sie dabei, die Lücke zwischen ihren Anwendungen und strategischen Rahmen wie SAFe und ITIL zu schließen. In den letzten 15 Jahren haben wir über 5.000 Kunden dabei geholfen, ihre gewünschten Geschäftsergebnisse mithilfe verbesserter Teamzusammenarbeit schneller zu erreichen. Besuchen Sie uns auf valiantys.com und erfahren Sie dort, wie wir Sie beim Erreichen Ihrer Ziele unterstützen können.

Über GLiNTECH

GLiNTECH ist ein renommierter Atlassian Platinum Partner mit Hauptsitz in Australien und die bevorzugte Wahl für über 300 führende Marken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Unternehmenskunden im gesamten asiatisch-pazifischen Raum und wurde bereits viermal als Atlassian-Partner des Jahres ausgezeichnet, zuletzt für Professional Services. GLiNTECH ist als spezialisierter Atlassian-Cloud- und ITSM-Partner anerkannt und verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Lizenzierung, Schulung, Support, Managed Services, Beratung und agile Methoden. GLiNTECH hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung zuverlässiger Lösungen innerhalb des Atlassian-Ökosystems. Weitere Informationen über GLiNTECH finden Sie hier: https://www.glintech.com/

1.Growth Buyout: Investitionen in rentable, private Unternehmen mit starkem Wachstum, in Minderheits- oder Mehrheitspositionen, mit oder ohne Leverage, unter Anwendung eines flexiblen, auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmer zugeschnittenen Ansatzes, um organische Wachstumsprojekte oder Akquisitionsstrategien zu finanzieren oder Altaktionären Liquidität zu verschaffen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2338109/Valiantys_GLiNTECH.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1980997/Valiantys_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/valiantys-baut-seine-globale-prasenz-mit-der-akquisition-von-glintech-aus-und-setzt-auf-wachstum-im-asiatisch-pazifischen-raum-302059430.html

Original-Content von: Valiantys, übermittelt durch news aktuell