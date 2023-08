Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG

Bikeleasing jetzt auch für tarifgebundene Metall- und Elektrobetriebe in Sachsen

Uslar (ots)

Der Sommer 2023 bringt neue Möglichkeiten der Fortbewegung für viele Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Sachsen. Seit dem 1. Juli 2023 gilt der neue Tarifvertrag Fahrradleasing, der von der IG Metall in Zusammenarbeit mit den sächsischen Arbeitgebern abgeschlossen wurde. Dieser innovative Tarifvertrag eröffnet den Beschäftigten die Chance, sich über ihren Arbeitgeber ein Dienstrad zu leasen und somit von zahlreichen Vorteilen zu profitieren.

Durch eine entsprechende Betriebsvereinbarung erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, ein Dienstrad ihrer Wahl per Gehaltsumwandlung zu leasen. Der Arbeitgeber least das vom Beschäftigten ausgewählte Fahrrad oder E-Bike und überlässt es diesem zur Nutzung. Die Leasingrate wird direkt vom Bruttoentgelt des Arbeitnehmers abgezogen, was eine Reduzierung des steuer- und sozialversicherungspflichtigen Entgelts zur Folge hat.

Ein großer Pluspunkt des Dienstrad-Leasings ist die Option, das geleaste Fahrrad auch privat zu nutzen. Hierbei wird lediglich ein geringer Anteil von 0,25 Prozent des Listenpreises als geldwerter Vorteil monatlich versteuert. Dies ermöglicht den Beschäftigten nicht nur eine effiziente und umweltfreundliche Fortbewegung zur Arbeit, sondern auch eine Nutzung des Fahrrads für private Aktivitäten.

Im Rahmen des Tarifvertrags Fahrradleasing gelten für die Tarif-Beschäftigten der IG Metall Sachsen klare Höchstgrenzen. Pro Jahr können maximal 2904,96 Euro des tariflichen Entgelts für das Dienstrad-Leasing verwendet werden, was einem monatlichen Betrag von 242,08 Euro entspricht.

Um den Beschäftigten eine einfache Möglichkeit zur Berechnung der monatlichen Gehaltsumwandlung zu bieten, steht ein Leasingrechner zur Verfügung. Dieser ermittelt schnell und unkompliziert die Rate für das gewünschte Dienstrad, das über den Arbeitgeber geleast werden soll.

Der Bikeleasing-Service freut sich über diese wegweisende Vereinbarung und ist überzeugt, dass der Tarifvertrag Fahrradleasing einen bedeutenden Beitrag zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität und zur Steigerung des Wohlbefindens der Beschäftigten leisten wird.

Weitere Informationen zum Dienstrad-Leasing sowie zum Tarifvertrag finden Interessierte auf der Website Bikeleasing für Arbeitnehmer und auf der offiziellen Seite der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen.

