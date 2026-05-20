Dermanostic GmbH

Droht eine Lücke in der Hautkrebsvorsorge? Digitale Angebote gewinnen an Bedeutung

Solingen (ots)

dermanostic ordnet digitale Angebote als wichtigen Baustein für eine schnelle dermatologische Einschätzung ein. Die Kooperation mit dm wird fortgeführt.

Die Debatte über mögliche Einschränkungen beim Hautkrebsscreening für gesetzlich Versicherte sorgt für Verunsicherung. Zwar bleibt das Screening vorerst Kassenleistung, gleichzeitig prüfen Gremien Nutzen und Ausgestaltung der Früherkennung. Dermatolog:innen warnen bereits vor möglichen Versorgungslücken und den Folgen später Diagnosen.

Gerade in dieser Situation gewinnen niedrigschwellige Zugänge zur dermatologischen Einschätzung an Bedeutung. Digitale Angebote wie die Online-Hautarztpraxis dermanostic können Patient:innen dabei helfen, auffällige Hautveränderungen frühzeitig fachärztlich abklären zu lassen, ohne lange Wartezeiten.

"Wir sehen in der Praxis oft, dass Menschen bei Hautveränderungen zögern: Ist das harmlos oder sollte ich es abklären lassen? In dieser Unsicherheit geht häufig Zeit verloren", sagt Dr. Alice Martin, Mitgründerin von dermanostic. "Digitale Angebote können hier helfen, schneller eine fundierte Einschätzung zu bekommen. Sie ersetzen keine Vorsorge, helfen aber, den nächsten Schritt früher zu gehen."

Bei dermanostic erhalten Patient:innen innerhalb von 24 Stunden eine fachärztliche Diagnose und Therapieempfehlung auf Basis von Fotos und einem strukturierten Fragebogen. Bei Bedarf wird ein Rezept ausgestellt. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die eine schnelle Einschätzung brauchen oder nicht zeitnah einen Termin bei einer Dermatologin oder einem Dermatologen bekommen. Dabei geht es nicht nur um auffällige Hautveränderungen, sondern um dermatologische Versorgung insgesamt - etwa bei Ausschlägen, Ekzemen, Akne oder entzündlichen Hautproblemen.

Prävention beginnt im Alltag

Wie sich dermatologische Angebote stärker in den Alltag integrieren lassen, zeigt auch die Kooperation mit dm-drogerie markt, die nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt wird. In ausgewählten Filialen können Kund:innen im dm-Markt per Foto eine digitale Einschätzung ihres Hauttyps und Hautzustands erhalten. Die KI-gestützte Analyse von dermanostic liefert das Ergebnis innerhalb weniger Sekunden.

Bei konkreten Hautveränderungen können Nutzer:innen über die dm-App und Website eine fachärztliche Einschätzung über dermanostic einholen.

"Mit dem digitalen Angebot von dermanostic ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden einen niederschwelligen Zugang zu präventiven Leistungen und schaffen so die Möglichkeit, Gesundheitsvorsorge unkompliziert in den Alltag zu integrieren", so Sebastian Bayer, dm-Geschäftsführer.

"Mit dm erreichen wir Menschen genau in Alltagssituationen, in denen sie sich ohnehin mit ihrer Hautpflege und Gesundheit beschäftigen", so Martin. "Das kann dazu beitragen, dass sie Veränderungen bewusster wahrnehmen und bei Bedarf früher fachärztlich abklären lassen."

Über dermanostic

dermanostic bietet Patient:innen innerhalb von 24 Stunden eine Hautfacharztbehandlung per App - inklusive Diagnose, Therapieempfehlung und bei Bedarf direkt mit Rezept. Mit dem Angebot gestaltet das Unternehmen die dermatologische Versorgung neu und erleichtert Patient:innen den Zugang zu fachärztlicher Behandlung. dermanostic ist Datenschutz-TÜV-zertifiziert und als Medizinprodukt der Risikoklasse IIa zugelassen.

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