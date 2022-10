Filmlagune GmbH

Filmlagune GmbH weiter auf Wachstumskurs: Bremer Produktfilmagentur sucht neue Mitarbeiter

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Die Filmlagune GmbH, eine Produktfilmagentur mit Sitz in Bremen, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Videografen, Copywriter sowie Mitarbeiter in der Assistenz, der Projektleitung, dem Fulfillment und dem Vertrieb. Die Geschäftsführer Ben Hohenspein und Juri Reimers wollen ihr Team vor allem um junge, motivierte Leute zwischen 20 und 30 Jahren erweitern.

Geschäftsführer Juri Reimers: "Wir arbeiten in einer Zukunftsbranche und helfen Onlinehändlern dabei, sich auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten. Dementsprechend ist die Nachfrage nach unserem Angebot enorm hoch. Um unser Wachstum weiter anzukurbeln und noch mehr Unternehmen bedienen zu können, wollen wir zeitnah weitere Mitarbeiter einstellen."

Mittlerweile ist die Filmlagune GmbH Bremens führende Video-Agentur. So gilt das Unternehmen als wichtigster Ansprechpartner für Onlinehändler, die sich von ihrer Konkurrenz abheben und ihre Produkte durch professionelle Videos vermarkten wollen. Auf Bewerber warten in der Agentur abwechslungsreiche Aufgaben und der Kontakt mit Unternehmern aus den unterschiedlichsten Branchen. Darüber hinaus dürfen sich Mitarbeiter auf einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz, neueste Apple-Geräte, geregelte Arbeitszeiten und reizvolle Benefits wie etwa eine kostenfreie Mitgliedschaft im Fitnessstudio freuen.

"Da wir zu den gefragtesten Anbietern unter den deutschen Video-Agenturen gehören, hat Vertrieb bei uns nichts mit der willkürlichen Kontaktaufnahme mit fremden Menschen zu tun. Vielmehr melden sich Interessenten eigeninitiativ bei uns - wir helfen ihnen dabei, eine passende Lösung zu finden, die sie wirklich voranbringt. Außerdem freuen wir uns über jede Bewerbung von kreativen, engagierten Menschen. Vorkenntnisse sind für die meisten unserer offenen Stellen nicht vonnöten", betont Ben Hohenspein.

Die Stellenanzeigen der Filmlagune GmbH richten sich demnach sowohl an Fachkräfte mit entsprechender Ausbildung als auch an Quereinsteiger, die ehrgeizig sind und mehr aus ihrem Leben machen wollen. Insbesondere im Bereich des Vertriebs bildet die Agentur neue Mitarbeiter von Grund auf aus. Für die Assistenz und Projektleitung werden organisierte Menschen gesucht, die gerne Prozesse befolgen und vorzugsweise mit Checklisten sowie klaren Vorgaben arbeiten. Ausgebildete Bürokauffrauen und -männer sowie Steuerfachangestellte sind hier gerne gesehen. Videografen sollten dagegen idealerweise über eine Ausbildung zum Mediengestalter oder einen entsprechenden Studienabschluss verfügen. Vor allem sollten sie aber erstklassige Videos drehen und schneiden können. Mit herausragenden Referenzen ist also auch hier ein Quereinstieg möglich.

"Unser Ziel ist es, zur Nummer eins unter den Spezialagenturen für Online-Videomarketing im deutschsprachigen Raum aufzusteigen. Hierfür möchten wir unser Team auf bis zu 50 Mitarbeiter aufstocken und zum Top-Arbeitgeber in und rund um Bremen werden", verrät Juri Reimers.

Über die Filmlagune GmbH:

Unter der Leitung der beiden Geschäftsführer Ben Hohenspein und Juri Reimers unterstützt die Filmlagune GmbH aus Bremen Onlinehändler durch professionelle Produktvideos dabei, ihre Verkaufszahlen zu maximieren. Die Agentur beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte Produkte oder Branchen und erstellt ihre Kurzfilme für Online-Shops, Amazon-Händler sowie Werbeanzeigen. Bei der Produktion setzen die Marketingprofis außerdem auf authentische Darsteller, einzigartige Locations und passgenaue Inszenierungen. Mehr unter: https://filmlagune.de

Original-Content von: Filmlagune GmbH, übermittelt durch news aktuell