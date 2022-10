GruenerFliegen.de

Greenwashing? Nein Danke! - Betreiber der nachhaltigen Flugsuche "GruenerFliegen.de" strebt Zertifizierung als Benefit for all Corporations an

Berlin (ots)

Seit 2021 bemüht sich Philipp von Gablenz um eine konsequente Reduzierung der CO2-Emissionen im Flugverkehr. Hierfür hat er mit GruenerFliegen.de und der US-amerikanischen Plattform Fly.Green die ersten Suchmaschinen entwickelt, mit der Reisende den exakten ökologischen Fußabdruck ihrer geplanten Reise ermitteln können. So kann durch die Wahl eines sparsameren Fluges oder anderen Verkehrsmittels der CO2-Fußabdruck maßgeblich gesenkt werden. Die übrigen Emissionen werden kompensiert.

Gerade nach der Startphase sei es nun wichtig, das Unternehmen konsequent nach zertifizierten Nachhaltigkeitskriterien wachsen zu lassen. Dafür sei der strenge Zertifizierungsprozess von B-Corp der richtige Weg, meint Philipp von Gablenz, Gründer und CEO von GruenerFliegen und Fly.Green. Das Unternehmen ist aktuell auf der Suche nach Investoren, die auch das Gemeinwohl und den Umweltschutz als Investitionskriterium schätzen. Um möglichst vielen Menschen den Zugang zu nachhaltigeren Reiseangeboten zu ermöglichen, wird das Angebot zukünftig auf Hotels und Mietwagen erweitert.

Aber was bedeutet es überhaupt ein B-Corp zu sein?

Das B in B-Corporation steht für Benefit for all Corporations. Darunter verpflichten sich weltweit über 5.000 Social Businesses in mehr als 70 Ländern in ihren Unternehmensstatuten sich dem Gemeinwohl unterzuordnen. Die B-Corporation bewertet dabei unter strengen Kriterien den gesellschaftlichen Mehrwert und die ökologische Nachhaltigkeit von Social Businesses. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete die B-Corp Zertifizierung deswegen einst, als "Michelin-Stern für vorbildliches Handeln". Mit dem erfolgreichen Abschluss des Zertifizierungsprozesses würde GruenerFliegen.de in eine weltweite Community bekannter Marken und Unternehmen, wie Patagonia, To Good To Go, Innocent und Ecosia einsteigen.

"Wir arbeiten Tag für Tag daran, die ökologischen Schäden Reisender zu minimieren, daher sind wir stolz, uns den Herausforderungen der B-Corp Zertifizierung zu stellen. Der mehrstufige Bewerbungsprozess ist ein weiterer Meilenstein für unsere Unternehmen auf dem Weg, der führende Anbieter für klimafreundliches Reisen zu werden", meint Philipp von Gablenz Gründer und CEO und ergänzt:

"Für uns ist es eine große Freude Teil der B-Corp Bewegung zu sein, jedoch liegt der Mehrwert für GruenerFliegen.de und Fly.Green nicht in der Zertifizierung selbst, sondern in dem Prozess, der dadurch angestoßen wird. Wir sind die weltweite erste Flugsuche die das Gemeinwohl, insbesondere die Umwelt, über den Profit stellt."

Wir wollen so ein Vorbild für die gesamte Branche sein. Die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist die Umstellung unserer gesamten Wirtschaft, also auch des Luftverkehrs, auf CO2-Neutralität. Diese Zertifizierung ist für die gesamte Reiseindustrie eine Chance, anhand von transparenten Kriterien einen verbindlichen Beitrag zum Gemeinwohl und zur Reduktion der CO2-Emissionen zu leisten."

Über GruenerFliegen.de

GruenerFliegen.de wird von einem engagierten Team aus IT-, Design- und Reiseexpert:innen des Berliner Unternehmens agile enterprise GmbH betrieben. In den USA wird die Plattform Fly.Green von der Being Green Inc. Betrieben, die als erstes Unternehmen im Firmenverbund die Zertifizierung als "Pending B-Corp." erhalten hat. Gründer und CEO Philipp Gablenz hat viele Jahre in der Luftfahrtindustrie gearbeitet. Mit dem Klimawandel steht die gesamte Luftfahrt vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte und GruenerFliegen.de und Fly.green schaffen die Grundlage für notwendigen Wandel. Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Ziele und will in Zukunft seine nachhaltigen Angebote in der Welt der Reisemobilität weiter ausbauen.

Original-Content von: GruenerFliegen.de, übermittelt durch news aktuell