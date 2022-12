America Unlimited

Indigene Kultur und Natur in Quebec erleben

America Unlimited nimmt weitere Reise mit First Nations-Bezug ins Programm

America Unlimited hat sein Portfolio um eine Rundreise erweitert, bei der die Gäste in die Lebenswelt der Ureinwohner Kanadas eintauchen. Während der 14-tägigen Tour durch die Provinz Québec erleben sie nicht nur die faszinierende Natur des Landes, sondern lernen auch die Geschichte, Traditionen, Kunst und Kultur der First Nations kennen. Die Mietwagenrundreise, die in Montreal startet und endet, führt die Teilnehmer nach Piopolis am Lac Mégnatic, wo sie zwei Nächte im Hebergement Aux Cinq Sens verbringen. Lagerfeuerromantik ist hier garantiert, denn die aus fünf Jurten bestehende Unterkunft unter indigener Führung liegt mitten im Wald.

Nächste Station ist Wendake in der Nähe von Québec City. Der sehenswerte Ort mit vielen historischen Gebäuden gleicht einem Freilichtmuseum, das die Geschichte der Huronen-Indianer erzählt und ihre heutige Lebensweise zeigt. Übernachtet wird im Hôtel Musée Premières Nations, dessen Architektur einem traditionellen Langhaus der Irokesen nachempfunden ist. Dem vom Stamm der Huron-Wendat-Nation betriebenen Boutique-Hotel ist ein Museum angeschlossen, das Wissen über die lebendige Geschichte des indigenen Volks und sein Kunsthandwerk vermittelt. Neben vielen Outdoor-Aktivitäten und geführten Touren durch die schöne Umgebung, können Gäste von America Unlimited auch Workshops mit den Ureinwohnern buchen und traditionelle Küche kosten. Kontakt zu den First Nations haben die Teilnehmer der Rundreise auch beim Whale Watching nördlich von Tadoussac. Die Tour in einem Zodiac wird von einem Anbieter geführt, der zur Nation der Innus gehört.

"Die First Nations öffnen sich zunehmend für Besucher und spielen im kanadischen Tourismus eine immer wichtigere Rolle, was wir sehr begrüßen. Zum einen, weil die indigenen Völker partizipieren und zum anderen, weil es unseren Gästen eine sehr authentische Möglichkeit bietet, das Land und seine vorkoloniale Geschichte kennenzulernen", sagt Timo Kohlenberg, Mitinhaber und Geschäftsführer von America Unlimited.

Der Nordamerika-Spezialist hat aktuell fünf Reisen mit First Nations-Bezug im Programm und bietet zusätzlich Unterkünfte an, die von Indigenen betrieben werden, wie etwa das Klahoose Wilderness Resort an der Küste des Desolation Sound in British Columbia. Das Luxus-Öko-Resort an der Sunshine Coast von Westkanada, das nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar ist, wird von der Klahoose-Nation geführt. Gäste von America Unlimited können in Gruppen mit den Ureinwohnern die wilde, unberührte Natur von Toba Inlet erkunden. Von Ende August bis Mitte Oktober bestehen dort gute Chancen, Grizzlybären in freier Wildbahn zu beobachten.

Wer sich auf die Suche nach ganz besonderen Bären machen will, ist in der von den Kitasoo/Xai'xais geführten Spirit Bear Lodge im Norden von British Columbia genau richtig. Die 12-Zimmer-Lodge bietet hervorragende Möglichkeiten zu Beobachtung der einzigartigen Kermodebären, von denen rund zehn Prozent aller Tiere ein weißes oder cremefarbenes Fell haben. Die auch "Spirit Bears" genannten Bären kommen ausschließlich in dieser Gegend des Great Bear Rainforest, dem größten gemäßigten Regenwald der Welt, vor. Nach dem Glauben der Ureinwohner hat der Schöpfer weiße Bären erschaffen, um die Menschen daran zu erinnern, dass das Land einst von Gletschern bedeckt war.

"Ihre Legenden und Mythen, die große Verbundenheit mit der Natur und ihre kulturelle Vielfalt machen Reisen mit Beteiligung von Mitgliedern der First Nations so interessant und wertvoll. Wir werden das Portfolio von America Unlimited in dieser Richtung weiter ausbauen und in Zukunft noch mehr Reisen, Unterkünfte, Ausflüge und Aktivitäten in unserem Programm haben, die von den indigenen Völkern Kanadas angeboten werden", so Kohlenberg.

America Unlimited

America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.

