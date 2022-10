America Unlimited

America Unlimited baut Programme für 2023 deutlich aus

Viel Neues für Nordamerika-Fans

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Der Nordamerika-Spezialist America Unlimited baut sein Programm für 2023 deutlich aus und bietet selbst eingefleischten Nordamerika-Fans viel Neues und Besonderes. Wenig bekannte State Parks in Oregon und den Rocky Mountains-Staaten, Wandern auf Hawaii, eine dreiwöchige Tour durch die Südstaaten mit Abstechern zu kleinen Städten, Farmen und Plantagen sowie eine Reise mit spektakulärer Route von Chicago bis New Orleans entlang des Mississippi mit den Great Lakes, der legendären Route 66 und viel Südstaaten-Flair sind einige der Highlights für den kommenden Sommer.

In den drei Ganzjahreskatalogen USA & Hawaii, Kanada & Alaska sowie Bahamas werden auf über 400 Seiten Mietwagenreisen, Gruppenreisen, Rundreisen, Erlebnisreisen, Wohnmobiltouren, Zugreisen, Kreuzfahrten und Motorradtouren angeboten. In Summe weit über 100 Reisen, die sowohl bekannte Hot-Spots als auch Überraschendes und Außergewöhnliches bieten. Wem das nicht reicht, kann sich seinen Nordamerika-Trip von erfahrenen Destinations-Profis auch individuell zusammenstellen lassen.

"Nachdem Reisen nach Nordamerika wegen Corona lange Zeit nicht möglich waren, erleben wir seit Monaten einen ungeheuren Boom. Reiseziele in den USA und Kanada sind so stark gefragt, wie lange nicht - und das trotz steigender Preise", sagt Inhaber und Geschäftsführer Timo Kohlenberg. "Trotz der aktuell in Deutschland ungünstigen Rahmenbedingungen, hat es bei den Buchungen bislang keinen großen Strömungsabriss gegeben. Fast hat man den Eindruck, die vielen schlechten Nachrichten befeuern die Sehnsucht der Menschen nach Erlebnissen und Abenteuer", zeigt sich Kohlenberg auch mit Blick auf das nächste Jahr zuversichtlich.

Erweitert haben die Spezialisten aus Hannover auch ihr Angebot an Reisen mit First Nations-Bezug. Um diese für den Kunden besser erkennbar zu machen, wurden sie erstmals gesondert markiert. Ein besonderes Highlight ist die von den Kitasoo/Xai`xais geführte Spirit Bear Lodge, die nach längerer Corona-Pause wieder geöffnet hat. Die Lodge im Great Bear Forest in British Columbia ist der ideale Ausgangspunkt für Bärenbeobachtung - darunter auch die sogenannten Geisterbären, von denen es nur noch rund 200 Exemplare gibt. Die weißen Bären wurden der Legende nach geschaffen, um uns daran zu erinnern, dass das Land einst von Gletschern überzogen war.

Preisbeispiele:

15 Tage Natur und First Nations in Ontario im Mai ab 1.890,- EUR pro Person bei 2 Personen im Doppelzimmer

17 Tage Wunder von Oregon inkl. Flug im April ab 2.799,- EUR pro Person bei 2 Personen im Doppelzimmer

24 Tage The Great American West - die State Parks der Rocky Mountains inkl Flug im April ab 3.499,- EUR pro Person bei 2 Personen im Doppelzimmer

Fotos und sämtliche Katalogtitel stehen in hoher Auflösung in unserem Newsroom zum kostenfreien Download für Sie bereit: https://www.koepers-kc3.de/newsroom/

Interessierte können die neuen Ganzjahreskataloge unter info@america-unlimited.de anfordern.

Über America Unlimited:

America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.

Original-Content von: America Unlimited, übermittelt durch news aktuell