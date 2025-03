SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.

Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, betont: Wir stehen fest an der Seite der Kinder und ihrer Familien in der Ukraine - Trumps Entscheidung gefährdet unschuldige Menschenleben!

München (ots)

"Mit großer Besorgnis beobachten wir die jüngsten Entwicklungen um den Ukraine-Krieg. Die Entscheidung der US-Regierung, militärische Hilfe und Geheimdienstinformationen nicht mehr mit der Ukraine zu teilen, hat dramatische Folgen für die Zivilbevölkerung. Anstatt auf Diplomatie zu setzen, nimmt Donald Trump das fortwährende Leid von Millionen Kinder und Ihrer Familien in Kauf und verrät sie an Russland.

Seit drei Jahren leben ukrainische Kinder in ständiger Angst vor Bombenangriffen, Vertreibung und Gewalt. Sie schlafen in fensterlosen Fluren, können nicht zur Schule gehen und wachsen in einem Umfeld voller Unsicherheit auf. Ohne Flugabwehrsysteme und geheimdienstliche Unterstützung wird es für die Ukraine immer schwieriger, Angriffe abzuwehren - das bedeutet mehr Raketen, die ihr Ziel treffen, mit tödlichen Folgen für Zivilisten, darunter viele Kinder.

Trumps Handeln ist viel mehr als ein Weckruf für Europa, sondern eine skrupellose Gefährdung unschuldiger Menschenleben. Jeder weitere Kriegstag bedeutet für Kinder unermessliches Leid. Viele verloren bereits ihre Heimat, ihre Bildungschancen und oft auch ihre Eltern. Wenn Russland weiter vorrückt, werden noch mehr Städte zerstört, Familien auseinandergerissen und Menschenleben ausgelöscht.

Wir von den SOS-Kinderdörfern weltweit stehen den betroffenen Kindern und Familien fest zur Seite und unterstützen vor Ort mit finanziellen Hilfen und psychologischen Angeboten. Wir appellieren eindringlich an die internationale Gemeinschaft: Die Ukraine darf nicht allein gelassen werden! Es braucht weiterhin entschlossene Unterstützung, um zivile Opfer zu verhindern und Kindern eine sichere Zukunft zu ermöglichen.

Haben Sie Interesse, mit Lanna Idriss, der Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, hierzu ins Gespräch zu kommen? Dann treffen Sie sie in Berlin! Am kommenden Dienstag findet im Café Kyiv eine Diskussion mit ukrainischen Expert:innen sowie Vertreter:innen aus Politik und Praxis statt. Dabei geht es um die Frage, wie wir Kinder und Familien in der Ukraine bestmöglich schützen und beim Wiederaufbau unterstützen können.

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell