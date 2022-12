SOS-Kinderdörfer weltweit

Heute live dabei sein: Max Giesinger gibt exklusives Weihnachtskonzert mit SOS-Kinderdörfer weltweit

München (ots)

Der Sänger und Songwriter Max Giesinger streamt am heutigen Freitag, 16.12., ab 18 Uhr für die SOS-Kinderdörfer weltweit ein weihnachtliches Konzert mit Herz. Gemeinsam können so Spenden für Kinder in Not gesammelt und nebenbei auch noch guter Musik gelauscht werden.

Das Konzert wird live auf dem You-Tube-Kanal des Künstlers, auf der Website der SOS-Kinderdörfer weltweit sowie beim Rolling Stone Magazin online ausgestrahlt. "Max Giesinger live für die SOS-Kinderdörfer" wird in intimer Wohnzimmer-Atmosphäre und in kleiner Besetzung stattfinden. Der Künstler performt unter anderem seine großen Hits. Präsentiert wird das Konzert von dem Musikmagazin "Rolling Stone".

