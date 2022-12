SOS-Kinderdörfer weltweit

Anixe und SOS-Kinderdörfer weltweit präsentieren: ein liebevolles Zuhause

München (ots)

Freuen Sie sich auf eine packende Doku-Reihe und gehen Sie mit den SOS-Kinderdörfern auf Reisen. In einer zweiteiligen Dokumentation entdecken wir den Alltag in verschiedenen SOS-Kinderdörfern rund um den Globus. Passend zur Weihnachtszeit ein Thema das nicht nur das Herz erwärmt, sondern auch unsere Aufgabe bei Anixe unterstreicht, "Herz und Verstand zu vereinen und zu kultivieren".

In der Doku-Reihe "Ein liebevolles Zuhause: Mit den SOS-Kinderdörfern um die Welt" erfahren Sie, was den Kindern Freude bereitet und welche Krisen sie im Alltag zu bewältigen haben. Kommen Sie mit nach Kirgistan, Bolivien und an viele weitere Standorte der SOS-Kinderdörfer und lassen Sie sich auf eine kulturelle Reise mitnehmen. Erfahren Sie, wovon Kinder träumen, was sie zu befürchten haben und worüber sie trauern. Wir freuen uns diese Dokumentations-Reihe präsentieren zu können und somit das Anliegen der SOS-Kinderdörfer zu unterstützen.

"Ein liebevolles Zuhause ist zu Weihnachten besonders wichtig, egal wo wir uns befinden auf der Welt. Das spiegeln auch die Geschichten der Kinder wider. In Zeiten der Krise sehnen wir uns nach Stabilität und Zugehörigkeit. Daher werden wir bei den SOS-Kinderdörfern weltweit daran arbeiten, noch mehr Kinder zu erreichen. Unser besonderer Gruß richtet sich dieses Jahr an die Kinder und unsere KollegInnen in der Ukraine", sagt Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Schalten Sie ein:

Ein liebevolles Zuhause - Mit den SOS-Kinderdörfern um die Welt - Teil 1

Anixe HD Serie: Freitag 23.12 15:30 Uhr

Anixe +: Samstag 24.12 00:05 Uhr

Ein liebevolles Zuhause - Mit den SOS-Kinderdörfern um die Welt - Teil 2

Anixe HD Serie: Freitag 30.12 15:30 Uhr

Anixe+: Mittwoch 27.12 00:05 Uhr

