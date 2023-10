BRAINPOOL TV GmbH

Felix Lobrecht gewinnt den Deutschen Comedypreis 2023 in der Kategorie "Erfolgreichstes Live-Programm"

Entertainer Dennis und Benni Wolter ("World Wide Wohnzimmer") übergaben den Comedypreis am Freitag in Berlin bei Tourabschluss des Bühnenprogramms "ALL YOU CAN EAT" vor 12.000 begeisterten Fans

Video der Verleihung in Kürze im MySpass Stand-Up YouTube Kanal zu sehen

Der Deutsche Comedypreis 2023 in der Kategorie "Erfolgreichstes Live-Programm" geht an Felix Lobrecht! Die Zwillinge Dennis und Benni Wolter überreichten dem überraschten Stand-Up Comedian und Podcaster den Preis am Freitag während seines Live-Auftritts in der Mercedes-Benz Arena Berlin. In seinen Bühnenprogrammen thematisiert Felix Lobrecht das harte Leben in Berlin-Neukölln anhand von Alltagsgeschichten. Nachdem seine Live-Touren "kenn ick." und "hype" bereits ein voller Erfolg waren, ist er derzeit mit seinem aktuellen Programm "ALL YOU CAN EAT" ("AYCE") auf deutschen Bühnen zu sehen.

Felix Lobrecht begeistert die Massen und besticht in seinem Bühnenprogramm "AYCE" immer wieder durch die Gratwanderung zwischen spitzem Humor und außergewöhnlicher Beobachtungsgabe. Comedy made in Berlin! Er schafft es wie kaum ein anderer seiner Generation diesen einzigartigen Mix aus Coolness, Haltung und Tiefgang so authentisch auf die Bühne zu bringen.

Daniela Mayer, Festivalleitung Cologne Comedy Festival: "Ausnahmetalent Felix Lobrecht verkaufte für seine Erfolgsshow "ALL YOU CAN EAT" in diesem Jahr die meisten Tickets aller deutschen Live-Comedyshows. Er ist somit der Preisträger des Deutschen Comedypreises 2023 in der Kategorie 'Erfolgreichstes Live-Programm'. Herzlichen Glückwunsch!"

Felix Lobrecht: "Bester Newcomer, zwei Mal bester Comedy Podcast, zwei Mal bester Comedian und jetzt den Preis für die erfolgreichste Live-Show - ich glaub ich hab Comedy durchgespielt. Vielen Dank an alle, die bei den Shows waren und mich seit Jahren supporten - das ist Euer Preis!"

Weiteres honorarfreies Bildmaterial in diesem Link: https://shorturl.at/ejqRU

Stifter und Ausrichter des Deutschen Comedypreis ist das COLOGNE COMEDY FESTIVAL. Die Comedypreise werden dieses Jahr im Rahmen des Festivals als Überraschung verteilt. Das 33. COLOGNE COMEDY FESTIVAL findet vom 26. Oktober bis 04. November 2023 statt. Die Clips von den Preisverleihungen werden im MySpass-Online-Netzwerk ausgestrahlt.

Die Verleihung des Deutschen Comedypreises an Felix Lobrecht wird in Kürze im MySpass Stand-Up YouTube Kanal zu sehen sein.

Über MySpass

Das MySpass-Online-Netzwerk ist das reichweitenstärkste Netzwerk Deutschlands für Comedy & Light Entertainment. Es wird von der Banijay Media Germany betrieben. Die Plattform hat insgesamt 15 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten und erzielt monatlich bis zu 220 Millionen Views. Es gibt MySpass-Kanäle auf Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat und Facebook sowie die VOD-Plattform MySpass.de.

