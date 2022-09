Aco Skincare

Hautpflege-Highlights aus Schweden: die multifunktionalen Kompositionen von ACO

In schwedischen Apotheken kann man das Schönheitsgeheimnis der Skandinavierinnen entdecken - die Produkte von ACO sind dort die meistverkaufte Hautpflege.

ACO ist die Kurzform von "The Apothecary's Composition". Vor 83 Jahren wurden die ersten Hautpflegeprodukte von Apothekern in Schweden entwickelt und angemischt, um die Bedürfnisse der Haut im nordischen Klima perfekt zu bedienen. Das Schönheitsgeheimnis liegt nicht im Hinzufügen, sondern im Weglassen. Die Formulierung jedes einzelnen Produktes wird so vereinfacht, dass sie noch effektiver wirken und ihre Pflegeversprechen wirklich halten. Jeder einzelne Wirkstoff erfüllt seinen Zweck. In die Produkte von ACO kommt nur, was gut für die Haut ist - und auch gut für Natur und Umwelt.

Pünktlich zum Geburtstag der Brand erweitert ACO das Sortiment um Hautpflege für den ganzen Körper und die ganze Familie. Geeignet für verschiedene Altersgruppen und Hauttypen, von sensibler bis hin zu reifer Haut. Alle Produkte sind vegan und tierversuchsfrei. Die Formulierung jedes einzelnen Produktes wird so vereinfacht, dass sie effektiv wirken und ihre Pflegeversprechen halten kann. Dafür setzt die Brand vor allem auf Inhaltsstoffe, die natürlich in der Haut vorkommen.

Von der Pure Glow Reihe für Mischhaut bis zur Age Delay Reihe für reife Haut findet sich für jedes Gesicht die richtige Pflege. Die neue Hautpflegeserie Spotless wurde für unreine Haut entwickelt und wirkt hier dank BHA Säuren und Glycerin. Neu aus den ACO Laboren ist die Körperpflege: Das Caring Shower Oil mit nährendem Sojaöl, Vitamin E und Panthenol, reinigt und schützt die Haut bei den kalten Temperaturen. Die Body Lotion Moist pflegt mit Triple Moist Complex für langanhaltende Feuchtigkeit. Für zarte Achseln sorgen die Deodorants, während sich die besonders milde Pflege Intimate Care mit Rapsöl und Glycerin für den Intimbereich eignet. Abgerundet werden die Pflegeprodukte durch die sanften Selbstbräuner für Herbst und Winter. ACO ergänzt sein Sortiment weiterhin mit Sonnencreme für Kinder und Männerprodukten.

