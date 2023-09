ibis Styles

MIT DEM START DER NEUEN, EUROPAWEITEN VERANSTALTUNGSREIHE #OPENPARTY FEIERT IBIS STYLES KREATIVE ERLEBNISSE UND FÄNGT DIE STIMMUNG DER LOKALEN KUNST- UND KULTURSZENE EIN

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire)

Der Auftakt der ersten #OpenpARTy findet im ibis Styles Kopenhagen Orestad statt und die Gäste sind eingeladen, „Part of the Art" (ein Teil der Kunst) zu werden "

ibis Styles, ein Mitglied der Accor-Gruppe, einem weltweit führenden Gastgewerbekonzern, freut sich, am 28. September 2023 im ibis Styles Kopenhagen Orestad seine erste #OpenpARTy zu eröffnen. Das gigantische Live-Event zur Zusammenarbeit digitaler Künste wurde entwickelt, um die Kreativität der Marke ibis Styles, ihre unverwechselbaren Gästeerlebnisse und einzigartige Lifestyle-Ästhetik zu feiern. Das #OpenpARTy -Konzept ist Teil des globalen #OpenToCreativity-Programms der Marke, das in Zusammenarbeit mit Kunst- und Designcommunities Energie weckt und jedem ibis Styles Hotel seine einzigartige Atmosphäre verleihen soll, und gleichzeitig die kreativen Seelen der Gäste verwöhnen und die kreative Arbeit der Künstler in der Gegend präsentieren will. #OpentoCreativity und die #OpenpARTy-Reihe beginnen gerade erst und sind demnächst in mehr als 40 ibis Styles Hotels zu erleben. Mit einem globalen Netzwerk von mehr als 650 Hotels weltweit verspricht ibis Styles, dass noch viel mehr künstlerisches Schaffen zu sehen sein wird.

Gäste der #OpenpARTy im ibis Styles Kopenhagen Orestad können ihren künstlerischen Leidenschaften in einem kreativen Prozess der Entstehung digitaler Kunst bei Live-Events freien Lauf lassen. Das Gesamtwerk wird von einem der beliebtesten Straßenkünstler Kopenhagens, Isaac Malakkai, kuratiert, der berühmt ist für seine Arbeit in physischen und digitalen Räumen, Animationen und Bewegungsgrafiken. Ob sich die Gäste entscheiden, einen digitalen Beitrag, der Teil des Werks wird, sorgfältig vorzubereiten oder einfach innerhalb der Projektionen zu stehen, während das Werk entsteht – sie sind herzlich eingeladen, Teil der Kunst zu werden. Das fertige Ergebnis wird als NFT geprägt – gemeinschaftlich hergestellt und in gemeinschaftlichem Besitz gehalten – und fungiert als gemeinsames Stück des Kopenhagen-Stils.

„Das #OpenpARTy-Konzept ist eines der vielen unverwechselbaren Erlebnisse bei ibis Styles, das die Gäste nirgendwo anders finden werden. Indem wir die Öffentlichkeit einbeziehen, gemeinsam mit lokalen Künstlern in unseren Hotels etwas zu schaffen, zeigen wir unsere Unterstützung für künstlerisches Experimentieren, Authentizität und Selbstentfaltung, und laden gleichzeitig unsere Gäste dazu ein, wirklich ein Teil der Kunst zu werden", erklärte Marie-Agnès Froment, ibis Styles Brand Director bei Accor. „In unserem gesamten ibis Styles Netzwerk fördert unser #OpenToCreativity-Programm die Kultur, feiert die Kreativität und erschließt den Zugang zu einer gleichgesinnten globalen Community. Unseren Gästen öffnen unsere Hotels die Tür zur kreativen Kultur vor Ort; unseren talentierten Nachbarn bieten wir Raum, sich kennenzulernen, zusammenzuarbeiten und ihre künstlerischen Talente zu präsentieren."

#OpenpARTy @ Copenhagen

Kopenhagens ausgefallenste Künstler, Performer und Trendsetter werden sich unter die ibis Styles Gäste, Fans und Follower auf der #OpenpARTy im ibis Styles Kopenhagen Orestad am 28. September 2023 mischen, bei der @Malakkai, einer der besten lokalen Straßenkünstler in Dänemark, auftreten wird. Den Sound liefern der dänische DJ und Produzent Kasper Bjørke und DJ Prom Night. Die hybride Veranstaltung wird live in der ibis Styles Spatial Metaverse Galerie und dem sozialen Mediennetzwerk der Marke ( Instagram und TikTok) übertragen und teilt so die #OpenpARTy und ihre Botschaft der Offenheit mit der weitreichenden globalen Community von ibis Styles.

*Um auf das Metaverse über Ihr Mobiltelefon zuzugreifen, laden Sie die App Spatial.io für iPhone/iPad oder Android herunter.

Kopenhagen wurde aufgrund seiner berühmten Kunstszene und seines kulturellen Schwerpunkts auf avantgardistisches Design als erste Gastgeber-Stadt einer ibis Styles #OpenpARTy ausgewählt. Die Stadt wurde kürzlich von der Generaldirektorin der UNESCO zur Welthauptstadt der Architektur 2023 ernannt. Weitere #OpenpARTy-Veranstaltungen werden an ibis Styles Destinationen in ganz Europa folgen und die talentierten Künstler und einzigartigen Kulturszenen der einzelnen Communities feiern.

„Kunst ist von Natur aus eine Zusammenarbeit zwischen einem Künstler und seinem Publikum. Die Ideen, die ein Kunstwerk inspiriert, sind immer das Ergebnis dieses Dialogs zwischen Schöpfer und Betrachter, die sich in der Regel auf eine fast gegensätzliche Weise gegenüberstehen", so Isaac Malakkai alias @Malakkai. „ibis Styles sorgt für einen frischen Dialog, indem sie das Publikum an die Seite der Künstler bringen und sie vollständig in den kreativen Prozess eintauchen lassen, was sowohl herausfordernd als auch spannend ist und wirklich die Farben – und Stimmen – und die wilden Perspektiven widerspiegeln wird, die auf den Straßen von Kopenhagen existieren."

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich gerne hier in die Gästeliste eintragen.

#OpenToCreativity @ The World

Die #OpenpARTy in Kopenhagen ist nur ein Baustein des globalen Programms #OpenToCreativity von ibis Styles. Das Programm wurde im Jahr 2022 mit dem #OpenToCreators-Metaverse (der ibis Styles Spatial Gallery) und erfolgreichen Veranstaltungen in Sevilla und Bangkok ins Leben gerufen. Die teilnehmenden Hotels kreieren originelle und einzigartige Kunstwerke, indem sie mit einem lokalen Kunstschaffenden zusammenarbeiten oder unseren Prozess der künstlichen Intelligenz mit MidJourney nutzen. Jedes Hotel zeigt seine einzigartigen Kunstwerke an mehreren Kontaktpunkten – wie Zimmerschlüssel, Kunstinstallationen in den Social Hubs und Werbe-Artikel der Marke in den Hotelboutiquen. Die Kunstwerke werden auch als NFTs für digitale Geldbörsen der Gäste als Begrüßungsgeschenke geprägt, in den Hotels ausgestellt und in der ibis Styles Spatial Gallery archiviert. Darüber hinaus bieten die Social Hubs der Hotels einen perfekten Fotospot für Selfies mit den Kunstwerken, die in den sozialen Medien geteilt werden können.

Vor allen Dingen zielt ibis Styles darauf ab, zukunftsorientierte Kreative aus der lokalen Szene anzulocken und so einen lebendigen kulturellen Mix mit den wechselnden Hotelgästen zu schaffen. Workshops zur digitalen Kreation, Mal- und Trinkabende und Eröffnungsabende lokaler Künstlerausstellungen sind nur einige der Möglichkeiten, wie ibis Styles Hotels unterhaltsame, ausgefallene und anregende Erlebnisse bieten. Viele ibis Styles Hotels präsentieren auch die Arbeiten lokaler Künstler und Kunsthandwerker auf eine für ihren eigenen Markt relevante Weise, mit Kleidung, Accessoires, Workshops, Vorträgen über Body Positivity, Modenschauen, Parties zu Kollektionseinführungen und Tätowierungs- oder Body-Art Vorführungen.

Informationen zu ibis Styles

Kreatives Design und eine verspielte Atmosphäre erwartet die Reisenden bei Ihrem Aufenthalt bei ibis Styles. Mit einem einzigartigen Designkonzept, das um ein konkretes Thema herum aufgebaut ist, und einem selbstbewussten, optimistischen Ansatz bieten die ibis Styles Hotels eine einfache, trendige und wirtschaftliche Gastlichkeit. Die freundlichen Mitarbeiter freuen sich, Gäste mit lustigen kleinen Extras zu überraschen, damit sich jeder Aufenthalt persönlich und besonders anfühlt. Paare, Familien, Alleinreisende und Geschäftsreisende werden in den über 650 individuell gestalteten ibis Styles Hotels in mehr als 50 Ländern herzlich willkommen geheißen. Ibis Styles ist ein Mitglied der Accor-Gruppe, einem weltweit führenden Gastgewerbekonzern mit über 5.400 Hotels in mehr als 110 Ländern, und teilnehmende Marke bei ALL - Accor Live Limitless, einem Lifestyle-Treueprogramm, das Zugang zu einer Vielzahl von Belohnungen, Dienstleistungen und Erlebnissen bietet.

ibis.com | all.accor.com | group.accor.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2210172/ibis_Styles_IBIS_STYLES_LAUNCHES_NEW__OPENPARTY_SERIES_ACROSS_EU.jpg

Original-Content von: ibis Styles, übermittelt durch news aktuell