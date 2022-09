CleanGang

Das Start-Up CleanGang befreit von verstaubten Ansichten

Stuttgart (ots)

Die Umfrage des Reinigungsexperten CleanGang belegt: Putzen kann nachhaltig sein

Beim Putzen hat jeder seine eigenen Vorlieben - ob schnell und dafür häufiger zwischendurch reinigen oder ganz gemächlich, mit Mutti am Telefon. Dies hat das junge Start-Up CleanGang, die neue Marke für Reinigungsartikel, erkannt und begeistert mit einem völlig neuen Konzept: nachhaltig reinigen für Jedermann. Jeder hat sein eigenes Sauberkeitsbedürfnis und andere Vorlieben - der Kern ist der Wohlfühlfaktor, der stimmen muss. Laut einer Umfrage des Reinigungsexperten[1] spielt hierbei neben dem Spaß am Putzen auch Nachhaltigkeit auf den Wohlfühlfaktor ein. Gerade die Gen Z putzt häufig (mind. 2-mal in der Woche) und legt hierbei Wert auf abbaubare Inhaltsstoffe (49 Prozent). Das Start-up setzt sich leidenschaftlich für Nachhaltigkeit in Verpackung, Reinigungsmitteln und Lieferketten ein. Sich selbst setzt CleanGang hochgesteckte Ziele für eine klimaneutrale, saubere Welt - draußen und drinnen. "Wir gestalten und produzieren effiziente und innovative Produkte mit einem außergewöhnlichen Durfterlebnis. Alle unsere Produkte zeichnen sich durch Nachhaltigkeit und einen wettbewerbsfähigen Preis aus.", sagt der CEO von CleanGang Deutschland, Matthias Raimund. Weitere Informationen finden Sie unter: https://cleangang.de/.

Das junge Unternehmen aus Stuttgart produziert nachhaltige Reinigungs- und Waschmittel, Putzutensilien und -helfer, aber auch Raumdüfte und vieles mehr, um im Haushalt Wohlbefinden zu schaffen. Bereits sechs Monate nach Gründung eröffnet das Start-Up schon jetzt einen neuen Standort in Polen. "Wir freuen uns sehr, dass CleanGang wächst und nun nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen den Markt erobert. Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2028 in vielen europäischen Ländern vertreten zu sein", so der CEO von CleanGang Deutschland, Matthias Raimund.

Ausbruch aus verstaubten Mindsets

"Wir möchten die Wahrnehmung zum Thema Reinigung verändern und das Reinigungserlebnis im täglichen Leben der Menschen verbessern. Daher entwickeln und produzieren wir nachhaltige, innovative und effektive Lifestyle-Produkte mit exklusivem Design und Duft zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis", so Matthias Raimund weiter. Einfaches, schnelles und nachhaltiges Putzen sollte in jedem Haushalt möglich gemacht werden, egal welche Putzroutinen hierbei gelebt werden. Es ist nicht wichtig, wie oft der Putzlappen geschwungen wird, wenn es dem individuellen Wohlfühlfaktor entspricht. Das zeigt auch die Umfrage des Reinigungsexperten - Reinigen bedeutet Vielfalt. 38 Prozent aller Befragten geben hier bezüglich ihrer Putzroutine an, mindestens 2-mal in der Woche zu putzen - ein Fünftel (20 Prozent) sogar noch häufiger. 18 Prozent geben sich mit einem Putztag pro Woche zufrieden, während 24 Prozent zugaben, seltener zu putzen.

Putztipp der Gen Z: Nachhaltige Reinigungsprodukte

Putztipps holen sich die Umfrageteilnehmer noch immer von ihren Eltern (56 Prozent) oder Freunden (30 Prozent). Ein Tipp der hier in aller Munde ist: Nachhaltigkeit. 45 Prozent der Befragten gaben an, auf abbaubare Inhaltsstoffe zu achten und auch CleanGang setzt auf möglichst ökologische Rezepturen ohne Einbuße in der Effizienz. Das ist der Grundsatz Nr. 1 bei CleanGang: Pflegen, um zu bewahren. Denn auch das ist Nachhaltigkeit: Das eigene Zuhause zu pflegen. Am besten mit umweltfreundlichen und effektiven Produkten. Rund die Hälfte der Gen Z achtet oft oder sogar immer auf Nachhaltigkeit bei Putzmitteln. "Nachfüllpackungen und lokal hergestellte Produkte sowie Verpackungen sind der erste Schritt zum Ziel: 100 Prozent unserer Produkte nachhaltig zu gestalten.", erklärt Matthias Raimund.

[1] Basierend auf einer Umfrage von CleanGang und Umfrage.media, die im August 2022 mit über 1.000 Personen ab 18 Jahren durchgeführt wurde.

Über CleanGang

CleanGang ist ein junges Start-Up aus Stuttgart und Experte, wenn es um Sauberkeit geht. Nachhaltige und faire Reinigungsmittel und -utensilien, sowie Raumdüfte und alles was es braucht, um sich zu Hause wohlzufühlen. Für jeden Bedarf das richtige Produkt, direkt nach Hause geliefert - mit umweltfreundlichen Inhaltsstoffen und hochwirkungsvollen Konzentrationen für maximale Wirkung und minimalen Verbrauch. Dabei macht sich CleanGang für die Gesellschaft und das Klima stark und bildet eine CleanGang-Community - für eine saubere Welt drinnen und draußen!

