"More Than Muscle": Fitnesscoach Tobias Kurz verhilft seinen Kunden mit dem richtigen Mindset zum Traumkörper

Tobias Kurz hat es sich als Online-Fitnesscoach zur Mission gemacht, seine Kunden bei der Überwindung des inneren Schweinehundes und der Rückkehr in ein aktiveres, gesünderes Leben zu unterstützen. Mit einer ganzheitlichen Beratung und einem Coaching-Angebot, das an den Grundlagen ansetzt, vermittelt er ihnen nicht nur Tipps, sondern auch das richtige Mindset, um Trainingserfolge eigenständig und dauerhaft zu erhalten.

Die eigene Fitness ist oft das Erste, das unter den Tisch fällt, wenn der Alltag stressiger und die Zeit knapper wird. Vielen fehlt es nach der Arbeit nicht nur an Zeit, sondern auch an der Geduld, um sich zusätzlich mit einem strukturierten Trainingsprogramm und der richtigen Ernährung zu befassen. Stattdessen suchen sie die Lösung in extremen Diäten oder versuchen, sich Fitness mit teuren Supplements und anderen Wundermitteln regelrecht zu erkaufen. Tobias Kurz weiß jedoch, dass langfristiger Erfolg nur durch Durchhaltevermögen und die richtige Einstellung entstehen kann.

Simple Vorgaben, klare Strukturen und stetige Kommunikation - das sind die drei Säulen, auf denen das Programm des 29-jährigen Fitnesscoaches aufbaut. Statt nur Trainings- und Ernährungsprogramme vorzugeben, setzt Tobias Kurz in seinem Coaching-Angebot auf einen ganzheitlichen Ansatz. In Rahmen seiner Online-Coachings unterstützt er seine Kunden seit vier Jahren dabei, nicht nur in Form zu kommen, sondern auch langfristig fit zu bleiben und ihre Lebensqualität zu steigern.

Es muss bei den Grundlagen angesetzt werden

Zu Beginn einer jeden Zusammenarbeit räumt Tobias Kurz mit Halbwissen und Irrtümern der Branche auf. "Viele suchen nach einer Abkürzung und kommen auf die abenteuerlichsten Ideen. Dabei sind Muskelaufbau, Fitness und vor allem Abnehmen sehr simpel, wenn man es richtig angeht", schildert er. Ihm selbst ist es wichtig, dass seine Kunden verstehen, worauf es bei einem erfolgreichen Fitnessprogramm ankommt. Nur so können Trainings- und Ernährungspläne langfristig eingehalten werden.

Sein Angebot als Online-Personal-Trainer ist deshalb darauf ausgelegt, zuerst mittels eines Videokurses das nötige Basiswissen zu vermitteln und dann darauf aufbauend Resultate zu erzielen. Aus seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung als Bodybuilder weiß er, dass Fitnessziele nur zu erreichen sind, indem man nachhaltig die richtigen Gewohnheiten aufbaut. Diese vermittelt der Fitnesscoach in Form individueller Fitnesspläne, die auf die Ziele der Kunden und deren Möglichkeiten abgestimmt sind. Dabei verfolgt er stets den Ansatz, das Coaching-Angebot müsse sich den Bedürfnissen der Zielgruppe anpassen, nicht umgekehrt. In kleinen Schritten und mit regelmäßigem, wechselseitigem Feedback erarbeitet er gemeinsam mit seinen Kunden Ansätze und Denkweisen, die zu zielführender Umsetzung und damit zu dauerhaftem Erfolg führen.

Für eine gesunde Lebensweise braucht es mehr als nur Sport

Neben Fitness sind auch die Ernährung und das Thema Stressbewältigung essenzielle Bausteine des Coachings. "Mir selbst ist es am liebsten, wenn wir ohne einen festen Ernährungsplan auskommen. Das Entscheidende ist für die allermeisten meiner Kunden nicht, wie viel, sondern viel mehr, was sie essen - allein das hat einen riesengroßen Hebel und reicht oft bereits aus", betont der mehrfach zertifizierte Ernährungsexperte. Statt eines festen Plans stellt er daher in der Regel für jeden Kunden und dessen Ziel jeweils einen Pool an empfohlenen Lebensmitteln zusammen, aus denen der Kunde seine Mahlzeiten frei zusammenstellen kann. Dies erlaubt nicht nur größere Flexibilität, sondern trägt gleichzeitig zur Bildung sinnvoller Ernährungsgewohnheiten bei. Mithilfe von Atem- und Achtsamkeitsübungen sowie Meditation hilft er seinen Kunden optional dabei, Stress zu reduzieren und den Kopf freizubekommen.

In regelmäßigen Feedback-Gesprächen werden die Resultate der vergangenen Woche besprochen, Pläne und Ziele für die kommende erarbeitet und Fragen geklärt. Zudem steht den Kunden von Tobias Kurz ein WhatsApp-Service zur Verfügung, der schnelle Antworten garantiert.

Neue Gewohnheiten bilden und halten - das geht nur, wenn auch das Mindset stimmt

Tobias Kurz setzt sich bei seiner Arbeit stets das Ziel, seine Kunden zu einer eigenständigen Umstellung hin zu einer gesünderen Lebensweise zu animieren. Innerhalb von nur drei bis sechs Monaten ist es ihnen möglich, neue Gewohnheiten zu etablieren und das richtige Mindset zur Fitness zu entwickeln. Dennoch bleiben ihm viele seiner Kunden auch langfristig erhalten, da sie es schätzen, bei allen Themen jederzeit einen fachlich kompetenten Ansprechpartner in Reichweite zu haben.

Auf diese Weise hilft Selfmade-Fitnesscoach Tobias Kurz seinen Kunden mit Disziplin, Struktur und Vision nicht nur zum Traumkörper, sondern auch zu einem gesünderen Mindset, das sich in allen Lebensbereichen positiv bemerkbar macht. "Wenn du dein Aussehen und dein Lebensgefühl verändern willst, musst du auch deine Gewohnheiten und damit dich verändern. Viele denken, sie machen eine 10-Wochen-Diät und machen dann so weiter, wie zuvor. Das sind in der Regel die Kandidaten, die 10 Wochen später wieder da stehen, wo sie vorher waren - das passiert meinen Kunden nicht."

