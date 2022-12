Australia Unlimited

Australia Unlimited baut Programm aus

Neue Veranstaltermarke von America Unlimited erweitert Australien- und Ozeanien-Programm um zusätzliche Reisen und neue Produkte

Hannover (ots)

Australia Unlimited, der Spezialist für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee, hat sein Angebot erweitert. Die neue Veranstaltermarke, die America Unlimited im September 2022 auf den Markt gebracht hat, bietet zusätzliche Reisen in Down Under an: Neu im Programm sind z.B. die Tour 20 Tage Südaustralien mit den Highlights Melbourne, Great Ocean Road, Kangaroo Island & Adelaide oder das Fraser Island & Lady Elliot Island - 5 Tage Reef und Rainforest Package.

Auch in Neuseeland hat der Ozeanien-Spezialist sein Portfolio vergrößert. Die Tour 24 Tage Best of Neuseeland mit Flug führt per Mietwagen und Fähre von Auckland nach Christchurch. Mit den Stationen Bay of Islands, Rotorua, Wellington, Abel Tasman National Park, Hokitika, Franz Josef, Wanaka, Te Anau, Queenstown und Lake Tekapo sehen die Gäste die Highlights des faszinierenden Landes. Natürlich darf bei dieser Tour ein Besuch im "Auenland" nicht fehlen. Das kleine Dörfchen Matamata wurde durch die Filmtriologie "Herr der Ringe" weltbekannt.

Ebenfalls stark ausgebaut wurde das Angebot an Gruppenreisen in Australien und Neuseeland. Gäste von Australia Unlimited können jetzt zwischen 14 verschiedenen Touren wählen. Die Reisedauer variiert von vier bis zu 29 Tagen. Große Unterschiede gibt es auch bei der Gruppengröße: von Reisen mit maximal neun bis hin zu einer Reise mit maximal 34 Teilnehmern.

Ganz neu im Programm von Australia Unlimited sind fünf Wohnmobilreisen in Australien. Die Reisen im Camper werden für 10, 11, 14, 21 oder 29 Tage angeboten. Wer auf eigene Faust den roten Kontinent erkunden will, kann jetzt über den Veranstalter ein Wohnmobil buchen. Ob zwei oder sechs Schlafplätze, ob kompakt und kostengünstig oder geräumig und luxuriös - bei Australia Unlimited stehen unterschiedliche Modelle zur Auswahl.

Mit 17 Tage Fiji Dreams inkl. Kreuzfahrt ist eine weitere Reise in der Südsee dazugekommen. Die Tour besticht nicht nur durch ihr abwechslungsreiches Programm mit viertägiger Kreuzfahrt durch die Inselwelt und eine Sigatoka River Safari, sondern auch durch viele außergewöhnliche Erlebnisse. So erfahren die Gäste alles über die Geschichte des Kannibalismus in der Naihehe-Höhle, besuchen den größten Hindutempel in der südlichen Hemisphäre, lernen fidschianische Rezepte zu kochen und rasen mit einem Hochgeschwindigkeitskatamaran übers Meer.

"Genau für diese besonderen Erlebnisse stehen wir. Als Spezialist kennen wir uns in den Zielgebieten bestens aus und wissen, wo es am Schönsten ist, was man unbedingt gesehen haben sollte und wie man dort am besten hinkommt", sagt Timo Kohlenberg, CEO der America Unlimited GmbH. Zudem könnten alle Reisen nach persönlichen Vorlieben individualisiert oder auch komplett neu zusammengestellt werden. Bei ihrer Reiseplanung werden die Gäste des Veranstalters von erfahrenen Destinations-Profis unterstützt.

Über America Unlimited:

America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.

