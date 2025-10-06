ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee

Golf & Seen - Genussmomente während und nach dem Golfspiel

Bild-Infos

Download

Mondsee (ots)

Golf ist mehr als ein Sport, es ist ein Lebensgefühl, das Bewegung, Natur und Genuss miteinander verbindet. Genau dieses Zusammenspiel aller Sinne bietet Golf & Seen mit 9 erstklassigen Golfplätzen rund um das Salzkammergut und das Salzburger Seenland sowie 20 ausgewählten Golfhotels verschiedenster Kategorien.

Hier geht es nicht allein um den perfekten Schwung oder das präzise Putten, sondern um ein ganzheitliches Erlebnis, das nach der Runde auf dem Green seinen Höhepunkt in kulinarischen und entspannenden Momenten findet.

Die Golfplätze von Golf & Seen zeichnen sich durch ihre Vielfalt und die einzigartige Landschaft aus. Ob am Attersee, Wolfgangsee, Mondsee oder Fuschlsee - überall eröffnen sich traumhafte Panoramen mit glitzernden Wasserflächen, sanften Hügeln und majestätischen Bergen. Jeder Platz hat seinen eigenen Charakter: Mal technisch anspruchsvoll und herausfordernd, mal idyllisch und entspannend. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Schönheit der Natur in den Vordergrund rücken und jede Partie Golf zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Gerade im Herbst entfaltet diese Kulisse seine besondere Magie. Das Farbenspiel der Wälder, die klare Luft und die ruhigere Atmosphäre laden dazu ein, jede Runde noch intensiver zu genießen und das teilweise bis in den Dezember hinein.

Doch das eigentliche Highlight beginnt nach dem letzten Abschlag. Die 20 Golf & Seen Hotels haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Aufenthalt in wahre Genussmomente zu verwandeln. Die Küchenteams setzen auf regionale Produkte, Wild aus heimischen Wäldern, Kürbis in vielfältigen Variationen, Pilze, Käse und erlesene Weine aus Österreich und verwandeln jedes Menü in eine kleine Reise durch die Aromen des Landes.

Die Golfhotels sind nicht nur Orte des kulinarischen Genusses, sondern auch des Wohlfühlens. Nach einem intensiven Golfspiel laden SPA-Bereiche mit Sauna, Dampfbad und wohltuenden Massagen zur Entspannung ein. Einige Hotels liegen direkt am See oder nur wenige Minuten vom Golfplatz entfernt, sodass Golf, Wellness und Kulinarik perfekt ineinandergreifen. Morgens in einem komfortablen Zimmer mit Blick auf die herbstliche Landschaft aufwachen, tagsüber eine abwechslungsreiche Golfrunde spielen und abends ein festliches Dinner genießen. Hier erlebt man eine Form von Erholung, die weit über das Gewohnte hinausgeht.

Besonders attraktiv sind die speziellen Herbstarrangements, die Greenfees, Übernachtungen und Gourmet-Highlights miteinander verbinden. So wird aus einem Golfwochenende ein Kurzurlaub, der gleichermaßen den sportlichen Ehrgeiz und die Freude am Genuss anspricht.

Golf und Genuss bedeutet, nach einer gelungenen Runde nicht einfach nach Hause zu fahren, sondern sich verwöhnen zu lassen. Es bedeutet, das Spiel mit allen Sinnen zu erleben: das satte Grün des Fairways, das Blau der Seen, das Aroma eines edlen Weins und die Wärme einer entspannten Sauna. Wer einmal in der Golf & Seen Region gespielt und genossen hat, weiß, dass der wahre Sieg nicht nur auf dem Platz, sondern auch danach gefeiert wird.

Alle Informationen, Angebote, die schönsten Impressionen sowie die kostenlose Golf & Seen-Broschüre finden Sie unter: www.golfundseen.at

Original-Content von: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuell