Nexaro GmbH

Nexaro gewinnt neue Distributionspartner in neun europäischen Ländern

Wuppertal (ots)

Die Nexaro GmbH gewinnt neue Distributionspartner in insgesamt neun europäischen Ländern und stärkt damit ihr Vertriebs- und Distributionsnetzwerk in Europa. Mit den Kooperationen in Spanien, Portugal, Großbritannien, Dänemark, der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Ungarn und Kroatien verbessert das Wuppertaler Technologieunternehmen die Verfügbarkeit seiner autonomen Reinigungslösungen für professionelle Anwender.

Zu den neuen Distributionspartnern zählen Robot Componentes SL in Spanien, Iberoeste Lda in Portugal, Pristine Trading Group Ltd. in Großbritannien, RV Unique ApS und ABJ Industri ApS in Dänemark, Weita AG und Scheitlin-Papier AGin der Schweiz, ATEXX GmbH und Kareima GmbH in Deutschland, X-Care Robotics s.r.o. und die Köder s.r.o. in Tschechien, Reform Robotics Ltd. in Ungarn sowie Tapess D.O.O. in Kroatien. Damit stärkt Nexaro die lokale Marktbearbeitung in Europa und schafft zusätzliche Anlaufstellen für Beratung, Vertrieb und Integration seiner autonomen Reinigungslösungen.

"Mit den neuen Distributionspartnern rücken wir in wichtigen europäischen Märkten näher an unsere Kunden heran", sagt Thomas Rump, Head of Sales bei Nexaro. "Für uns zählt dabei nicht nur die Breite des Netzwerks, sondern vor allem die Qualität der Zusammenarbeit. Unsere Partner verstehen die Anforderungen professioneller Anwender vor Ort und unterstützen uns dabei, Cobotic-Lösungen praxisnah zu etablieren."

Über das erweiterte Partnernetzwerk soll auch der Nexaro Cobotic-Ansatz in weiteren europäischen Märkten sichtbarer werden. Er verbindet autonome Robotertechnologie, digitale Steuerung und die Expertise menschlicher Reinigungskräfte zu einem skalierbaren Cobotic-System. Ziel ist es, regelmäßig wiederkehrende Bodenreinigungsaufgaben zu automatisieren, Reinigungsteams im Arbeitsalltag zu entlasten und professionelle Reinigungsprozesse effizienter, transparenter und planbarer zu gestalten.

Die neuen Kooperationen sollen den Zugang zu den Nexaro Reinigungslösungen in Europa weiter erleichtern und professionelle Anwender bei der Integration autonomer Reinigungstechnologie vor Ort unterstützen.

Über Nexaro

Nexaro ist ein international agierendes Start-Up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist - und heute eine global aktive Gruppe mit 3,6 Mrd. EUR Umsatz sowie 7.926Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2025). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Nexaro hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von langfristigen Partnerschaften auf internationaler Ebene abgeschlossen - so ist das Wuppertaler Technologie-Unternehmen inzwischen in mehr als 25 europäischen Ländern vertreten. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung der autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 und Nexaro NR 1700 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Nexaro ist zudem Mitglied der gefma (Deutscher Verband für Facility Management) und engagiert sich aktiv im Austausch zu Standards und Entwicklungen in der Gebäudemanagementbranche. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Produkt- und Datensicherheit sowie Cyber Security.

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