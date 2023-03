Fachzentrum Finanzen AG & Co.KG

Die richtige Krankenversicherung im neuen Jahr: So kann man mit der privaten Krankenversicherung Geld sparen

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Gerade zum Anfang jeden Jahres erhöhen Versicherungsgesellschaften gerne ihre Tarife. Um die angesparten Altersrückstellungen nicht zu verlieren, kommt der Wechsel der Gesellschaft für die meisten Menschen aber nicht in Betracht.

"Ein Wechsel der Gesellschaften ist nicht zwingend notwendig: Mit den richtigen Methoden kann man auch innerhalb der Gesellschaft einen besseren Tarif erhalten, wie bei Telefonverträgen beispielsweise auch", erklärt Dieter Homburg. Er ist Versicherungs-Experte und verrät in diesem Artikel, wie man mit der privaten Krankenversicherung Geld sparen kann.

Beitragserhöhung 2023 - 40 Prozent mehr zahlen für dieselbe Leistung?

Die aktuelle Reform der Kranken- und Pflegeversicherungen ist die größte seit vielen Jahren: Nicht zuletzt wegen der hohen Inflation erhöhen auch die Anbieter ihre Preise erheblich. Konkret können sich Privatversicherte, die nicht verbeamtet sind, auf eine Beitragserhöhung von bis zu 40 Prozent einstellen.

Dabei gibt es jedoch auch innerhalb derselben Versicherungsgesellschaft Unterschiede in den Preisklassen und der Beitragsprogression. Nicht jeder Versicherte, der dieselben Leistungen erhält, zahlt auch denselben Beitrag. Alter, Vorerkrankungen und das Datum, zu dem die Police abgeschlossen wurde, wirken sich darauf aus, wie sich der Beitrag entwickelt.

So kann sich beispielsweise die Selbstbeteiligung schlechter entwickeln, wenn ein Versicherter öfter erkrankt. Da es sich bei der Krankenversicherung um eine der größten Ausgabenpositionen handelt, können sich schon wenige Prozent mehr Beitrag einschneidend darauf auswirken, wie viel Geld den Versicherten zur Verfügung steht.

Wer clever den Tarif wechselt, bekommt mehr für sein Geld

Ein Tarifwechsel ist also in vielen Fällen durchaus sinnvoll. Ähnlich wie Telefongesellschaften arbeiten Versicherer ständig an neuen Tarifen, die ihre Berater aber nur Neukunden proaktiv anbieten dürfen. Bestandskunden hingegen profitieren nicht davon, solange sie nicht gezielt nachhaken.

Dennoch können auch sie intern problemlos zum Anfang jedes Monats die Versicherung wechseln. Dies ist unabhängig vom Alter oder der Krankheitsgeschichte möglich und wirkt sich nicht negativ auf das Guthaben und die Altersrückstellungen aus - diese werden in den neuen Tarif übernommen.

Ferner bietet sich Versicherten die Option an, bestehende Policen von ihrem Ballast zu befreien und dadurch Geld zu sparen. Ist zum Beispiel ein Zusatztarif enthalten, der nicht benötigt wird, kann dieser in vielen Fällen gekündigt werden, um insgesamt einen günstigeren Preis zu erhalten. Darüber hinaus können Risikozuschläge wegfallen, wenn der Rechtfertigungsgrund dafür entfällt, während durch geschickte Steueroptimierung weitere Kostenersparnisse möglich sind.

Beitragserhöhungen nicht einfach hinnehmen, sondern gemeinsam mit Experten prüfen, ob es günstiger geht

Aus diesen Gründen ist es äußerst sinnvoll, den eigenen Versicherungsstatus regelmäßig zu prüfen. Besonderes Augenmerk sollte dabei darauf liegen, ob der Schutz, den die aktuelle Police bietet, weiterhin zeitgemäß und für die persönlichen Umstände geeignet ist. Oftmals ist bei gleichem Kostenaufwand sogar ein besserer Schutz möglich - sofern der Versicherte gezielt danach fragt.

Um diesen zu erhalten oder die Versicherungskosten zu reduzieren, ist in jedem Falle anzuraten, die Unterstützung eines unabhängigen Experten zu suchen. Dieser kann kompetent darüber aufklären, welche versteckten Konditionen sich im Kleingedruckten der eigenen Police verbergen und welche Alternativen aus demselben Hause in Betracht kommen.

Nachfragen, vergleichen und eine zweite Meinung einholen - nur auf diese Weise können Versicherte sich dahingehend absichern, dass sie die optimale Police für ihre finanziellen und gesundheitlichen Bedürfnisse erhalten, ohne in irgendeiner Form schlechter dazustehen. Bequemlichkeit ist dabei keine Ausrede: Bis zu 3.000 Euro im Jahr können bei gleicher Leistung eingespart werden, wenn sich Versicherte kompetent beraten lassen und sinnvoll den Tarif wechseln.

Über Dieter Homburg:

Dieter Homburg ist der Inhaber des Fachzentrums Finanzen und Bestsellerautor des Buches "Altersvorsorge für Dummies". Er schreibt für den Focus und war schon mehrfach bei RTL zu sehen. In den letzten 20 Jahren hat er bereits über 5.000 Unternehmern, Freiberuflern und leitenden Angestellten dabei geholfen, über 100.000 Euro bei ihrer eigenen Altersvorsorge und Krankenversicherung einzusparen. Weitere Informationen unter: https://pkv-beitragsheilung.de

Original-Content von: Fachzentrum Finanzen AG & Co.KG, übermittelt durch news aktuell