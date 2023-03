Fachzentrum Finanzen AG & Co.KG

Cash-Stuffing als neue Sparmethode für Krisenzeiten - Vorsorgeprofi verrät, ob der neue TikTok-Trend wirklich effektiv ist

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten suchen viele Menschen nach neuen Methoden, um ihr Geld zu sparen. Eine der neuesten Trends ist das sogenannte "Cash-Stuffing". TikTok-Nutzer zeigen dabei, wie sie ihr monatliches Budget bar abheben und genau verwalten, um finanzielle Engpässe zu vermeiden.

"Richtig umgesetzt sorgt das für die nötige Disziplin - die wichtigste Grundlage, um erfolgreich Geld zu sparen. Bei dieser Methode gibt es aber auch Risiken wie etwa einen Einbruch und natürlich keine Zinsen", sagt Finanzprofi Dieter Homburg. Gerne verrät er in diesem Artikel, wie effektiv der neue TikTok-Trend wirklich ist und welche Schwierigkeiten er mit sich bringt.

Sparen mit Cash-Stuffing: Wie funktioniert die Methode?

TikTok ist zurzeit voll von jungen Menschen, die den Trend "Cash Stuffing" demonstrieren. Diese Technik bezieht sich auf die bewusste Budgetierung, indem das verfügbare Geld physisch auf die entsprechenden Ausgaben verteilt wird, indem Geldscheine in entsprechende Umschläge gesteckt werden. Obwohl es auf TikTok als neu und modern beworben wird, ist die Technik der Finanzplanung in Wirklichkeit schon seit langer Zeit verbreitet. Noch vor wenigen Jahrzehnten, als die Menschen ihr Gehalt noch in bar erhielten, war es üblich, mithilfe von Briefumschlägen Ausgaben zu planen und zu verteilen.

Die Vorteile von Cash Stuffing

Ein Vorteil von Cash-Stuffing, auch als bewusste Budgetierung bekannt, besteht darin, dass es eine einfache und effektive Möglichkeit bietet, mehr Kontrolle über die eigenen Finanzen zu bekommen: Indem das verfügbare Geld in Umschläge gesteckt wird, um es für bestimmte Ausgaben bereit zu halten, bekommen Sparer ein besseres Gefühl für ihr Geld und wissen genau, wie viel sie noch zur Verfügung haben. Am Monatsende halten sie ihre Ersparnisse konkret in der Hand und können entscheiden, wohin sie gehen sollen.

Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung der Schuldenfalle: Viele Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Ausgaben im Griff zu halten, wenn alle Transaktionen auf dem Girokonto stattfinden. Es ist leicht, unkontrolliert auszugeben und Spontankäufe zu tätigen. Kreditkarten können dazu führen, in die Schuldenfalle zu geraten. Cash Stuffing hingegen bietet hier eine Alternative, da es schwieriger ist, mehr Geld auszugeben, als man hat, wenn man nur Bargeld besitzt.

Diese Schwierigkeiten könnte der Spartrend mit sich bringen

Obwohl Bargeld einige Vorteile bietet, hat es auch Nachteile. Wenn man eine größere Summe Geld von der Bank abholt, muss man es sicher aufbewahren. Außerdem kann es schwierig sein, immer die richtige Summe an Bargeld dabei zu haben. Darüber hinaus kann es an manchen Orten schwierig sein, bar zu bezahlen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Cash Stuffing eine einfache und effektive Möglichkeit ist, mehr Kontrolle über seine Finanzen zu bekommen. Es bietet Vorteile wie mehr Übersicht über das verfügbare Geld, ein besseres Gefühl für das Geld und verhilft dazu, die Schuldenfalle zu vermeiden. Allerdings muss man auch die Nachteile von Bargeld, wie die Notwendigkeit zur sicheren Aufbewahrung und die Schwierigkeiten bei der Verwendung, berücksichtigen. Wer sich ausführlicher über Sparmethoden informieren und geeignete Maßnahmen für seine Altersvorsorge treffen will, kann sich an einen spezialisierten Experten wenden.

Über Dieter Homburg:

Dieter Homburg ist der Inhaber des Fachzentrums Finanzen und Bestsellerautor des Buches "Altersvorsorge für Dummies". Er schreibt für den Focus und war schon mehrfach bei RTL zu sehen. In den letzten 20 Jahren hat er bereits über 5.000 Unternehmern, Freiberuflern und leitenden Angestellten dabei geholfen, über 100.000 Euro bei ihrer eigenen Altersvorsorge und Krankenversicherung einzusparen. Weitere Informationen unter: https://www.dieterhomburg.de/altersvorsorge/

