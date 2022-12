Alibaba.com

Alibaba.com veröffentlicht gemeinsames Whitepaper mit der ISPO, der weltweit größten Multisegment-Messe für die Sportbusiness-Branche

Berlin (ots)

Alibaba.com, eine der weltweit führenden professionellen B2B-Einkaufsplattformen, hat gemeinsam mit der ISPO, der weltweit größten Multisegment-Messe für die Sportbusiness-Branche, ein Whitepaper veröffentlicht,

Das Whitepaper hebt hervor, dass der Bruttowarenwert von Sport- und Campingartikeln auf Alibaba.com im Oktober 2022 im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen ist. Angeführt wurde dies von den Sektoren Camping, Winter- und Wassersport, die um mehr als 150% wuchsen, und der Kategorie Gleichgewichtstraining, Boxen und Cardio-Training, die um mehr als 300% wuchs. Diese Ergebnisse bestätigen die zunehmende Beliebtheit der Produkte in dieser Kategorie, deren Wert bis 2027 auf 20,16 Mrd. Euro geschätzt wird[1].

Verbraucher mit unterschiedlichen Profilen zeigen eine klare Präferenz für nachhaltige Produkte, während sie gleichzeitig versuchen, sich besser um ihre körperliche Gesundheit und ihr geistiges Wohlbefinden zu kümmern, indem sie mehr Zeit im Freien verbringen wie das Wachstum in den Kategorien umweltfreundliche Pendlerlösungen, Fitnessgeräte für zu Hause und Campingzubehör zeigt.

Die ISPO Brandnew Awards, die kürzlich auf der ISPO in München verliehen wurden, sind eine Antwort auf diese Trends und zeichnen aufstrebende Marken in der Sportbusiness-Branche aus, die Fortschritte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design, Qualität, Funktionalität und Technologie vorweisen können. Der diesjährige ISPO Brandnew Award, der von Alibaba.com gesponsert wurde, hob speziell eine Marke hervor, die die Fähigkeit, den Mut und den unternehmerischen Weitblick hat, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben - Amphico, ein Unternehmen für Materialinnovationen.

Alibaba.com wird die Produktion und den Vertrieb von Amphicos innovativem und zu 100% recycelbarem Produkt Amphitex(TM), ein nachhaltiger, superhydrophober, wasserdichter und atmungsaktiver Textilstoff, unterstützen und dem Unternehmen Zugang zu den umfassenden Beschaffungskapazitäten der Plattform, zum Kundenservice und zur Logistikunterstützung - einschließlich eines speziellen Kategorie-Experten - sowie zu einer jährlichen Global Gold Supplier Membership verschaffen.

Jun Kamei, CEO von Amphico, sagte: "Als Unternehmen, das noch dabei ist, seine Produktionskapazitäten für Materialien und Textilien auszubauen, müssen wir Forschungs- und Entwicklungszentren einrichten und neue Lieferanten für Originalmaterialien finden. Die Nutzung von Alibaba.com ist für uns sehr hilfreich, um die erforderlichen Ausrüstungen und Zutaten zu beschaffen, die wir benötigen, um sowohl unseren Forschungs- und Entwicklungsprozess als auch unsere Wege zum Markt zu beschleunigen. Für kleine Unternehmen mit begrenzten Ressourcen ist Alibaba.com ein effektiver Weg, um erfolgreich zu sein."

"Alibaba.com steht seit jeher an der Seite von KMUs und ist sehr daran interessiert, Innovationen zu unterstützen, insbesondere bei nachhaltigen Produkten. Diese Auszeichnung ist Teil unserer laufenden Bemühungen, europäische KMU dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen und fortlaufend zu steigern, was ganz besonders in schwierigen Zeiten von entscheidender Bedeutung ist", sagte Dr. Florian Forster, Country Manager DACH bei Alibaba.com.

[1] statista, Sports & Outdoor - Europe, https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/toys-hobby-diy/sports-outdoor/europe, Dec 9, 2022

