Pexon Consulting GmbH

Mit Cloud-Lösungen gegen Cyberkriminalität - 5 Vorteile, die eine Cloud für die IT-Infrastruktur von Unternehmen zu bieten hat

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Ob Phishing-Attacken, DDoS-Angriffe oder Veröffentlichung sensibler Daten - die allgegenwärtige Digitalisierung hat für Unternehmen aller Branchen auch zahlreiche Bedrohungen hervorgebracht. Zur Sicherung ihrer Daten bedienen sich viele Firmen daher heute zunehmend der Dienste von Cloud-Anbietern.

"Derzeit fragen mich viele Unternehmer, ob sie mit der Cloud mehr Sicherheit für ihren Betrieb erreichen können. Mit ihren vielseitigen Möglichkeiten im Bereich der IT-Security ist die Cloud-Lösung tatsächlich eine gute Option für Unternehmen", sagt Cloud Consultant Paul Niebler von Pexon Consulting GmbH. Der IT-Berater ist für die strategische Planung und Entwicklung digitaler Systeme zuständig und kennt daher die zahlreichen Stärken der Cloud für Unternehmen genau. In diesem Beitrag stellt er die fünf größten Vorteile vor, die eine Datenspeicherung in der Cloud für die Unternehmen haben kann.

Die Cloud bringt mehr Sicherheit

Anders als ihre Kunden können sich die Cloud-Anbieter ganz auf das Thema Cybersecurity konzentrieren, schließlich ist sie ein Kernbestandteil ihres Geschäftsmodells. Daher beschränken sich die Cloud-Anbieter Google Cloud, Azure oder AWS keineswegs auf die Speicherung von Daten für Unternehmen, sondern sorgen mit ganzen Abteilungen von IT-Experten für die Sicherung gegen externe Angriffe.

Da Unternehmen selten über eigene Spezialisten für die Cyberabwehr verfügen, gewinnen sie durch die Cloud also auch ein hohes Maß an Sicherheit für ihre Infrastruktur. Da die Anbieter zudem regelmäßig von unabhängigen Gutachtern im Hinblick auf ihre Sicherheits- und Datenschutzstandards geprüft werden, können sich Unternehmen mit einer Cloud-Lösung auf die sichere Speicherung ihrer Daten verlassen.

Die Cloud-Anbieter können Built-in Security Tools nutzen

Außerdem stehen den Cloud-Anbietern spezielle Tools zur Verfügung, von denen ihre Kunden im Zweifel noch nie etwas gehört haben. So arbeiten sie unter anderem mit Built-in Security Tools wie Penetrationstests, Network Intrusion Detection und RBAC, Role Based Access Control. Dadurch können die Anbieter Angriffe auf die digitale Infrastruktur frühzeitig erkennen und schon im Ansatz unterbinden. Um die Daten und die Kommunikation ihrer Kunden zu schützen, kommen in der Cloud zusätzlich auch vorkonfigurierte Verschlüsselungen und Berechtigungsabfragen zum Einsatz.

Zu physischer Sicherheit mit der Cloud

Bei allen Gefahren aus dem Cyberspace denken viele Unternehmen gar nicht an die Sicherheit ihrer physischen Infrastruktur in Form von Desktop-PCs und Notebooks. Wenn ein Angreifer in das Unternehmensgebäude eindringt, kann er über diese Geräte unbemerkt seine Schadsoftware verbreiten oder Daten stehlen. Hierzu verteilen die kriminellen Datendiebe beispielsweise gratis USB-Sticks vor dem Unternehmensgelände, oder verschaffen sich durch Tricks direkt Zutritt zum Gebäude, wo sie dann auf das interne Firmennetzwerk zugreifen.

Da gegen physische Angriffe auch die beste Firewall keinen Schutz bieten kann, ist hier die Speicherung in der Cloud eine gute Lösung. Die Rechenzentren der Cloud-Anbieter sind rundum gegen unbefugtes Eindringen geschützt und werden rund um die Uhr streng überwacht. So müssen sich auch die Mitarbeiter einer Eingangskontrolle unterziehen und dürfen selbst dann nur einzelne Bereiche betreten. Statt also das eigene Gelände wie eine militärische Anlage zu sichern, können Unternehmen zur Sicherung einfach die Rechenzentren der Cloud-Anbieter nutzen.

Anwendungen bleiben stets auf dem aktuellen Stand

Ebenso wie bei Smartphone und Tablet ist auch bei kritischer Unternehmenssoftware eine regelmäßige Aktualisierung unbedingt erforderlich: Meist treten nach einiger Zeit einzelne Sicherheitslücken zutage, die von kriminellen Hackern dankbar ausgenutzt werden. Viele Unternehmen scheuen jedoch häufige Aktualisierungen ihrer Anwendungen, da sie in der Regel dann für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. In der Folge kann es dadurch zu gefährlichen Schwachstellen in der IT-Infrastruktur von Unternehmen kommen.

Die Cloud-Anbieter dagegen halten alle ihre Systeme stets aktuell - schließlich ist die Pflege ihrer digitalen Ressourcen Teil ihres Kerngeschäfts. Daher ist die dort verwendete Software jederzeit mit den aktuellen Updates ausgestattet und bietet Angreifern wenig Spielraum. Da die Anbieter zudem ständig die Weiten des Internets nach Anzeichen für neue Sicherheitslücken absuchen, können sich Unternehmen mit Cloud-Lösungen auf einen engmaschigen Schutz ihrer Daten und Anwendungen verlassen.

DDoS-Attacken werden abgewehrt

Auch sogenannte DDoS-Attacken sind für Unternehmen aller Branchen noch immer ein ernstes Problem. Diese Art von Angriffen wird schon seit über 20 Jahren eingesetzt und ist kurz gesagt eine mutwillig herbeigeführte Überlastung der IT-Infrastruktur. Dabei stehen die IT-Dienste dem Unternehmen nicht mehr oder nur stark eingeschränkt zur Verfügung, wodurch beträchtliche finanzielle Schäden entstehen können.

Zwar sind auch die Cloud-Anbieter im Prinzip nicht vor DDoS-Attacken geschützt. Dank ihrer sehr großen Infrastruktur können sie jedoch auch bei größeren Attacken die Erreichbarkeit der Anwendungen und Online-Präsenzen von Unternehmen aufrechterhalten und den Angriff abwehren. Wenn Unternehmen sich daher für eine Cloud-Lösung entscheiden, können sie sowohl von den Verschlüsselungssystemen als auch den zahlreichen Sicherheitstools profitieren, und sich so ganz auf ihr eigenes Kerngeschäft konzentrieren.

Über Paul Niebler:

Paul Niebler ist mit Phillip Pham Gründer und Inhaber der Pexon Consulting GmbH. Die beiden IT-Experten helfen mittelständischen Unternehmen und DAX Konzernen bei der Integration ihrer IT-Infrastruktur in die Cloud. Mehr Informationen dazu unter: https://pexon-consulting.de/

Original-Content von: Pexon Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell