Matthias Niggehoff veranstaltet Verkaufspsychologie Exzellenztag am 4. Februar 2023

Würselen (ots)

Matthias Niggehoff, Psychologe, Informatiker und Geschäftsführer der IFV Performance GmbH, eines Training- und Consulting-Unternehmens mit Sitz in Würselen, veranstaltet am 4. Februar 2023 den fünften Verkaufspsychologie Exzellenztag im festlichen Rahmen des renommierten Schloss Bensberg. Unternehmer, die das Glück haben, eine Einladung zu erhalten, dürfen sich auf eines der exklusivsten Events im deutschsprachigen Raum freuen.

Geschäftsführer Matthias Niggehoff: "Das Event richtet sich an ausgewählte Bestandskunden der IFV Performance GmbH mit Inhalten, die in dieser Form selbst in unserem Training nicht vorkommen. Die Teilnehmer stammen aus der Riege der besten Agenturen und Unternehmen im gesamten DACH-Raum. Damit bietet das Event eine exzellente Möglichkeit, um Gleichgesinnte aus dem Marketing-Bereich zu treffen, die sich über die Zukunft in diesem Bereich austauschen möchten."

Neben hervorragenden Möglichkeiten zum Netzwerken erwarten die Teilnehmer tiefe Insights zu fortgeschrittenen Marketing-Methoden - so zum Beispiel Vorträge zu den Themen "Zielgerichtetes Framing: Wie man Angeboten einen hochwertigen Rahmen gibt und sie zu hohen Preispunkten bestmöglich vermarktet" sowie "Menschen lesen und gezielt beeinflussen: Wie man auch in kritischen Verhandlungssituationen immer on top bleibt und sofort erkennt, was im Kopf des Gegenübers vorgeht". Zahlreiche Experten werden als Speaker ihr Fachwissen weitergeben, Auskunft über die neuesten Entwicklungen im Marketing-Bereich geben und ihre Erfahrungen teilen. Umfassende Praxiserkenntnisse und erprobte Methoden aus tausenden Kunden- und Verkaufsgesprächen werden in die Vorträge einfließen, um den Teilnehmern den richtigen Umgang mit Kunden und Interessenten für noch bessere Abschlussquoten aufzuzeigen.

"Der Gesprächsbedarf im Marketing-Bereich ist größer denn je: Die letzten Jahre haben überall zu einschlägigen Veränderungen des Kundenverhaltens geführt. Entsprechend wichtig ist es, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die sich mit denselben oder ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sehen. Wir von der IFV Performance GmbH stellen unseren Bestandskunden hierzu die ideale Plattform zur Verfügung. Auf den persönlichen Austausch freuen wir uns sehr", sagt Matthias Niggehoff.

Über Matthias Niggehoff:

Matthias Niggehoff leitet als Geschäftsführer zusammen mit Dr. René Delpy die Firma IFV Performance GmbH - eine Training und Consulting Company, die Marketing-Dienstleister mittels psychologischer Ansätze darin unterstützt, mehr finanzstarke Kunden zu gewinnen und bessere Kundenergebnisse im Marketing zu erzielen. So erreichen die Experten einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für ihre Kunden. Mehr Informationen dazu unter: https://matthiasniggehoff.de/

Original-Content von: IFV Performance GmbH, übermittelt durch news aktuell