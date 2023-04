proMOTION pictures KWS GmbH

Mitarbeiterkommunikation stärken - So können Unternehmensfilme bei der Einführung neuer Mitarbeiter unterstützen

Die Einführung neuer Mitarbeiter kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn es darum geht, sie schnell in das Unternehmen und seine Kultur zu integrieren. Hier hilft die Verwendung von Videos, um direkt den perfekten Eindruck als neuer Arbeitgeber herzustellen und die Newcomer ab Tag eins zu motivieren.

"Wir sehen regelmäßig, dass Mitarbeiter, die von Anbeginn an begeistert von der Firma sind, sich auch langfristig zu echten A-Playern entwickeln", so Julian Schneider. Der Marketingexperte sorgt mit professionellen Videos dafür, dass die Produkte und Dienstleistungen seiner Kunden für den Betrachter unvergesslich werden. Er verrät in diesem Artikel, wie Videos Unternehmen bei der Einführung neuer Mitarbeiter unterstützen können.

Warum Unternehmensfilme das Onboarding-Mittel der Wahl sind

Viele Unternehmen arbeiten nach wie vor mit Onboarding- und Willkommensmappen, um neue Mitarbeiter zu begrüßen. Diese Mappen bündeln relevante Informationen, so zum Beispiel zum Team, zur Unternehmensgeschichte oder zum Dresscode, die dem Arbeitnehmer den Jobstart erleichtern sollen. Zudem soll neuen Teammitgliedern durch sie das Gefühl vermittelt werden, integriert zu sein.

Tatsache ist jedoch, dass Begrüßungsmappen nur selten den erhofften Effekt mit sich bringen, denn sie fühlen sich schnell überwältigend an. Im Gegensatz dazu werden Bilder vom menschlichen Gehirn sehr viel schneller verarbeitet. Außerdem können gerade Emotionen und Menschlichkeit sehr viel besser transportiert werden, wenn Firmen anstelle von textbasierten Informationen mit Unternehmensfilmen arbeiten.

So wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, dem neuen Mitarbeiter direkt am ersten Arbeitstag einen Unternehmensfilm zu präsentieren, in dem der Geschäftsführer ihm persönlich in 15 Minuten eine kurze Einführung gibt - von den Basics über die Werte des Unternehmens bis hin zu den Zielen. Im Gegensatz zur trockenen Onboarding- und Willkommensmappe fühlen sich Newcomer auf diese Art und Weise bereits ab Tag eins willkommen.

Einsatzmöglichkeiten von Unternehmensfilmen zur Einarbeitung und Mitarbeiterbindung

Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, hat natürlich die Möglichkeit, eine ganze Onboarding-Plattform mit verschiedenen Tutorials in Videoform zur Einarbeitung aufzubauen, die alles erklären, was der neue Mitarbeiter wissen muss, um sich im Arbeitsalltag zurechtzufinden - so zum Beispiel, wie das CRM-System funktioniert, worauf beim Texten von E-Mails zu achten ist oder ob es Gleitzeit gibt. Der entscheidende Vorteil: Anders als bei der Einarbeitung durch einen Mitarbeiter ermöglichen Unternehmensfilme durch die Kombination von Ton und Bewegtbildern eine multisensuale Ansprache des Users, die dafür sorgt, dass die gelieferten Informationen länger im Langzeitgedächtnis haften bleiben.

Zusätzlich können Unternehmensfilme intern genutzt werden, um das Personal in Form regelmäßiger Unternehmens-Updates auf dem Laufenden zu halten. Ein Beispiel hierfür wäre, einen kompletten Projektablauf filmisch zu dokumentieren, so dass alle Mitarbeiter daran teilhaben können. Selbst Unternehmensfilme, die hauptsächlich für die externe Kommunikation genutzt werden - so zum Beispiel Testimonials -, können bei der Einführung neuer Mitarbeiter unterstützen, denn sie halten vor Augen, welche Erfolge die Firma in letzter Zeit feiern konnte.

Entsprechend sind Unternehmensfilme sowohl online als auch offline das ideale Medium, um eine emotionale Bindung zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern zu kreieren.

