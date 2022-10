Elbe Weser Real Estate GbR

Elbe Weser Finanzberatung: Smart investieren mit Pascal Steingröver und Kevin Willaschek

Gnarrenburg (ots)

Mit der Elbe Weser Real Estate verhelfen Pascal Steingröver und Kevin Willaschek ihren Kunden zu sicheren und rentablen Immobilien als Kapitalanlage. Besonders stolz sind die Gründer auf das Full-Service-Modell, das sie gemeinsam mit Finanzberater Benedikt Schmitt anbieten: Neben Kauf, Absicherung und Verwaltung von Anlagen beinhaltet dieses die Option auf Coachings, durch welche Kunden selbst zu Finanz-Experten werden.

Die Idee, Immobilien als Altersvorsorge zu erwerben, ist nicht wirklich neu. Schon seit Jahrzehnten setzen findige Anleger darauf, ihr Kapital in Immobilien zu investieren, um durch Mieteinnahmen ein passives Einkommen zu generieren. Wer dabei nicht aufpasst, kann sich heute jedoch schnell ruinieren: Stehen Wohnungen leer, bleiben die Einnahmen aus - die Kosten hingegen laufen munter weiter. "Ohne die richtigen Partner, die einem zeigen, wie es geht, wird es in Zukunft nicht mehr funktionieren", stellt auch Pascal Steingröver fest. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Kevin Willaschek betreibt er die Elbe Weser Real Estate und die Elbe Weser Finanzberatung KG.

Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter am Immobilienmarkt kümmern sich Pascal Steingröver und Kevin Willaschek gemeinsam mit Finanzberater Benedikt Schmitt für ihre Kunden um alle Aspekte der Investition in Immobilien - von der Suche nach dem passenden Objekt und dem Kontakt zum Bauträger bis hin zur Finanzierung und Versicherung. Darüber hinaus bieten die Anlagen-Experten ein umfangreiches Coaching, das Kunden dabei unterstützt, nachhaltige und fundierte Entscheidungen bezüglich ihrer Finanzen zu treffen. So greifen sie ihnen insbesondere in den Bereichen Versicherungen, Finanzierungen und Budgetplanungen unter die Arme. Dabei haben Kevin Willaschek und Pascal Steingröver schnell gemerkt, dass die Elbe Weser Finanzberatung eine effektive und wichtige Ergänzung zum Serviceangebot der Real Estate ist.

Mit der Elbe Weser Finanzberatung das Thema Geld endlich richtig verstehen

"Wir haben unsere Finanzberatung einst gegründet, um das Serviceangebot der Elbe Weser Real Estate abzurunden. Mittlerweile macht sie einen wesentlichen Teil unseres Angebots aus und hilft Menschen dabei, das Thema Geld besser zu verstehen und effektiver einzusetzen", verrät Pascal Steingröver. Da die Nachfrage nach einer vollumfänglichen Beratung in diesem Bereich immer größer wurde, stieß schließlich auch Benedikt Schmitt zur Elbe Weser Finanzberatung. Als Experte sollte es fortan seine Aufgabe sein, alle Kundenanfragen zielgerichtet und kompetent zu bedienen.

"Wir kannten Benedikt Schmitt bereits aus früheren Zeiten und haben seinen Weg stets verfolgt. Deshalb wussten wir, dass er der richtige Partner für uns ist", erklärt Kevin Willaschek. Folgerichtig installierte man Benedikt Schmitt als dritten Gesellschafter der Elbe Weser Finanzberatung. Seitdem kann das Unternehmen ohne Einschränkungen von der Versicherung, über die Budgetplanung bis hin zur Finanzierung am gesamten Finanzmarkt agieren. So arbeitet die Elbe Weser Finanzberatung mittlerweile mit mehreren hunderten Produktgebern zusammen und verschafft ihren Kunden ein uneingeschränktes Verständnis zum Thema Geld.

Probleme der Verbraucher: Lückenhafte Marktkenntnisse und fehlender Überblick

"Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass die meisten Menschen in Bezug auf ihre Finanzen ein ähnliches Problem haben: Ihnen fehlt schlichtweg das nötige Know-how, um erfolgversprechende Anlageprodukte zu erkennen und eine zielführende Finanzplanung umzusetzen", erklärt Benedikt Schmitt. Auf der Suche nach passenden Finanzprodukten wenden sie sich an Banker und Versicherungsvertreter - oder sie vergleichen auf angeblich unabhängigen Internetportalen ihre Verträge. In der Folge werden ihnen Produkte verkauft, die weder bedarfsgerecht sind, noch zu ihrer individuellen Lebenssituation passen.

"In der Regel wissen die wenigsten Menschen, welche Produkte sie wirklich brauchen", mahnt Pascal Steingröver. In Deutschland gibt es unzählige Tarife mit abertausenden Leistungen. Selbst erfahrene Anleger haben Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten. So verwundert es kaum, dass Laien davon überfordert sind. Die Elbe Weser Finanzberatung hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden auf Grundlage fundierter Marktkenntnisse und jahrelanger Erfahrung zu ihnen passende und zugleich zielführende Produkte zu verschaffen - und sie dabei umfassend zu beraten und aufzuklären.

Full-Service-Angebot: So profitieren Kunden von der Elbe Weser Finanzberatung

"Um die genannten Probleme zu lösen, haben wir unser Lifetime-Finanzcoaching für unsere Kunden entwickelt", so Kevin Willaschek. Kunden bezahlen dabei zu Beginn der Zusammenarbeit lediglich ein einmaliges Honorar. Demnach ist das Angebot des Beratungsunternehmens nicht an erneute Abschlussprovisionen geknüpft. Stattdessen verteilt sich das vereinbarte Honorar auf mehrere Monate. Während dieser Zeit unterstützen die Experten ihre Kunden dabei, ihre monatlichen Fixkosten für Energie, Versicherungen, Finanzierungen und vieles mehr zu minimieren. Dabei übersteigt das eingesparte Geld die Ausgaben für die Beratung grundsätzlich um ein Vielfaches.

Darüber hinaus müssen Kunden bei vermittelten Immobilien der Elbe Weser Real Estate nicht mit teuren Maklerprovisionen rechnen - stattdessen profitieren sie von einem Cashback in vierstelliger Höhe. Ein ähnliches System ist auch im Coaching-Programm der Elbe Weser Finanzberatung enthalten: Dabei lernen Teilnehmer, wie sie ihre Lebenshaltungskosten in Form eines Cashbacks nutzen und damit ebenfalls Summen in vierstelliger Höhe pro Jahr einsparen können. "Durch den Verzicht auf Provisionen und dank unserer Marktkenntnisse, unserer Erfahrungswerte und zahlreicher Kontakte im Markt verschaffen wir unseren Kunden jeden Monat erhebliche Einsparungen. Langfristig ist es dabei unser Ziel, dass sie verstehen, was mit Ihrem Geld passiert und wie sie es am besten für sich einsetzen können", erklärt Pascal Steingröver.

