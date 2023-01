Kanzleibooster GmbH

Die Kanzleibooster GmbH als Aussteller auf der StB EXPO - Die Steuerfachmesse für Steuerkanzleien war ein voller Erfolg

Die Kanzleibooster GmbH war am 24. Januar 2023 als Premium-Partner und Aussteller auf der StB EXPO, der Steuerfachmesse für Steuerkanzleien, in Hamburg vertreten. Dort stand das Team Interessenten in allen Fragen zur Verfügung, die sich um die entspannte Führung und zukunftssichere Positionierung ihrer Steuerkanzlei drehen.

Redner Michael Wohlfart: "Die StB EXPO war ein voller Erfolg und bot sowohl allen interessierten Besuchern als auch uns als Ausstellern die Möglichkeit, sich aktiv über aktuelle Fragestellungen auszutauschen. Neben informativen Vorträgen profitierten die Besucher von spannenden Aktionen, dem Austausch an den Ständen sowie neuen Kontakten, um auch in herausfordernden Zeiten stetig den eigenen Horizont zu erweitern."

Die Fachmesse für Steuerberater und Steuerkanzleien fand im Schuppen 52, einer der Top-Locations der Hansestadt, statt. Sie stand unter dem Motto "Entscheidungen treffen und umsetzen" - und war daher ein absolutes Muss für Steuerberater, die fundierte Entscheidungen treffen möchten, um ihre Steuerkanzlei für eine chancenreiche Zukunft fit zu machen. Als Top-Speaker wurde Deniz Aytekin eingeladen, der im Jahr 2022 zum Schiedsrichter des Jahres ernannt wurde. Seine diesjährige Keynote zum Thema "Strategien des Sehens, Wahrnehmens und Entscheidens - Wie man unter Druck klare Entscheidungen trifft" war eines der Highlights der StB EXPO.

Die Steuerfachmesse für Steuerkanzleien gab den optimalen Rahmen zum Netzwerken und Austauschen wertvoller Praxistipps. Als gefragter Experte der Branche trat auch Michael Wohlfart als Redner auf und widmete sich dem Thema "Stress in der Kanzlei nachhaltig reduzieren - deine Handlungsansätze für 2023", was sehr gut bei den Zuschauern ankam.

Die Kanzleibooster GmbH konnte bereits mehr als 150 Kanzleien dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern, ihre Kanzleileitung zeitlich zu entlasten und ihre Mandantenstruktur zu verbessern. Dadurch können die Mitarbeiter endlich wieder entspannt arbeiten - und kommen folglich gerne in die Kanzlei. Auf diese Art und Weise gelangen Kanzleien zu einem Wachstum, das kein zusätzliches Personal benötigt.

"Mit unserem Angebot wollen wir Kanzleiinhabern einen stressfreien Arbeitsalltag ermöglichen, um die proaktive Beratung ihrer Mandaten zu gewährleisten. Dazu begleiten wir unsere Kunden nicht nur bei der theoretischen, sondern auch bei der praktischen Umsetzung, indem wir die Projekte engmaschig mit ihnen realisieren. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels wichtiger denn je. Events wie die StB EXPO in Hamburg helfen uns dabei, auf die Bedeutung einer besseren strategischen Ausrichtung für Kanzleien aufmerksam zu machen. Das Event war ein großer Erfolg und hat sich für jeden einzelnen Besucher vollends gelohnt", so Michael Wohlfart.

Mehr Informationen finden Interessenten unter https://www.stb-expo.de/hamburg.html und unter https://kanzleibooster.de

