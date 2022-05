TUI Deutschland GmbH

Jetzt schon an den Sommer 2023 denken - TUI fly Flüge ab sofort buchbar

Hannover (ots)

Über 500 wöchentliche Flüge zu 23 Sonnenzielen

Neu im Sommerflugplan: Dakar im Senegal

Mallorca, Kreta und Rhodos bleiben Top-Destinationen und Düsseldorf die größte TUI fly-Station

Ab heute: 20 Prozent Frühbucherrabatt bis 30. Mai

Start frei für die Sommersaison 2023: TUI fly veröffentlicht den Sommerflugplan für nächsten Sommer. Ab sofort sind über 500 wöchentliche Flugverbindungen zu den beliebtesten 23 Sonnenzielen in Europa, Nordafrika und der Türkei buchbar. Das Angebot umfasst rund drei Millionen Sitzplätze, von denen mehr als die Hälfte auf die griechischen Inseln entfallen. Spitzenreiter im Programm sind Kreta und Mallorca mit jeweils rund 70 wöchentlichen Flügen.

Neu im Sommerflugplan sind Direktflüge nach Dakar. "Wir richten das Streckennetz unserer TUI fly weiter auf Trenddestinationen aus und starten auch im Sommer ab Düsseldorf in den Senegal", sagt Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland GmbH. Das noch relativ unentdeckte Urlaubsland bietet ideale Voraussetzungen, um einen Badeurlaub mit Safaris zu kombinieren. "Bereits in den vergangenen Jahren konnten wir die Kapverdischen Inseln als neues Reiseziel etablieren. Mit Flügen zu den Inseln vor der Westküste Afrikas wir haben ein Alleinstellungsmerkmal - insbesondere ab Stuttgart und München werden wir die Kapazitäten nach Boa Vista und Sal ausbauen" so Baumert.

Die weiß-blauen Boeing 737 starten im nächsten Jahr wieder von fünf Abflughäfen in Deutschland. Das größte Angebot mit mehr als 700.000 Sitzplätzen in die Sonne und zurück entfällt dabei auf den Flughafen Düsseldorf, der damit weiterhin die größte TUI fly Station bleibt, dicht gefolgt vom Flughäfen Hannover und dann Frankfurt. Natürlich hebt TUI fly auch wieder von München und Stuttgart gen Süden ab.

Bis zum 30. Mai erhalten Frühbucher 20 Prozent Ermäßigung auf alle TUI fly-Flüge. Auch sind bei TUI bereits zahlreiche Hotels für den Sommer 2023 buchbar, darunter die beliebten Clubmarken Robinson und TUI Magic Life. Weitere Hotels aus dem Portfolio werden sukzessive freigeschaltet.

Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.

