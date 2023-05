Nordsee-Internat St. Peter-Ording

Leben und lernen im Nordsee-Internat

Nach der Lernzeit zum Kiten oder Reiten an den Strand, beim Yoga entspannen oder für das nächste Konzert proben - dort, wo andere Urlaub machen, bietet das Nordsee-Internat St. Peter Ording e.V. (nsi) Kindern und Jugendlichen aus Deutschland und der Welt ein Miteinander von Lernangeboten zur Förderung der individuellen Neigungen und abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten.

"Unser Wunsch ist, dass unsere Schüler*innen ihr Leben lang von der Zeit im nsi profitieren und gerne daran zurückdenken", sagt Tim Schaefer, Vorstand des Nordsee-Internats St. Peter Ording e.V.

Das Nordsee-Internat wurde bereits 1946 gegründet. In direkter Nähe zum Deich lernen und leben zurzeit 107 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren in vier alters- und schulformgerechten Internatshäusern und einer Verselbstständigungs-Wohngemeinschaft. Acht bis zehn Schüler*innen bilden jeweils eine von einem Pädagogen betreute Tutor*innengruppe. In den Gruppen hat jeder seine Aufgaben und übernimmt Verantwortung: Ältere Schüler*innen geben Nachhilfe, oder unterstützen Freizeitkurse und stehen den jüngeren Schüler*innen als Pate zur Seite. Gemeinsam organisierte Ausflüge stärken zusätzlich das Zusammengehörigkeitsgefühl. Mit einem vielseitigen Kursangebot, das vor allem sportliche, künstlerische und kulturelle Begabungen fördert, bietet das Nordsee-Internat eine einzigartige Lehr- und Lernumgebung mit familiärem Rückgrat. So wird das nsi ein zweites Zuhause - mit guten Freunden, echtem Wohlfühlcharakter und einer vertrauensvollen Atmosphäre - ein Ort, an dem sich junge Menschen zu selbstständigen Persönlichkeiten entwickeln.

Durch die gesunde Seeluft und das enge Netzwerk mit Fachärzten ist der beliebte Bade- und Kurort für chronisch kranke Schüler*innen mit Diabetes mellitus Typ 1, Asthma, Allergien und Neurodermitis besonders geeignet. Auch Schüler*innen mit Diagnosen wie Autismus oder ADHS sind willkommen. Sie leben mit ihren Mitschüler*innen in einer engen und inklusiven Gemeinschaft und werden von geschultem Fachpersonal professionell betreut.

Von vielen anderen Internaten in Deutschland unterscheidet sich das Nordsee-Internat dadurch, dass Schule und Internatsleben bewusst eigenständig sind und die Schüler*innen unabhängig über die gesamte Schullaufbahn und darüber hinaus in Ausbildungen begleitet werden können. Ab der 5. Klasse deckt die anliegende Nordseeschule, ein öffentliches Gymnasium (G9) mit Gemeinschaftsschulteil, alle angebotenen Schul- und Abschlussformen ab. Dort lernen die Internatsschüler*innen gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen aus der näheren Umgebung. Für eine Fachausbildung können die Berufsschulen in der nordfriesischen Kreisstadt Husum besucht werden.

In der Nachmittagsbetreuung kümmern sich die Lehrkräfte des Internats besonders um die individuellen Lernbedürfnisse der Mädchen und Jungen. Sie vertiefen den Unterrichtsstoff der Schule und unterstützen bei den Hausaufgaben. Zusätzliche Förderangebote gehen auf die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen ein. Die Internatspädagog*innen bekräftigen dabei die Schülerinnen und Schüler, jeweilig gewählte Lernstrategien gezielt zu entwickeln. So wird Schule zum Erfolg. Dieses ganzheitliche und inklusive Lernerlebnis macht das Nordsee-Internat für die Mädchen und Jungen zu einem echten LernZuhause. Das Konzept zahlt sich aus: 98 Prozent der Internatsschülerinnen und -schüler erreichten bisher ihren angestrebten Abschluss und jeder Dritte wechselte sogar in die nächsthöhere Schulform.

Großen Wert legt das nsi darauf, die Grundlage für den Lebensweg nach der Schule zu legen. So steht nicht nur ein möglichst guter Schulabschluss im Mittelpunkt, sondern auch die Fähigkeit, einen ausgeprägten Sinn für Mitmenschen und Beziehungen zu entwickeln. "Eine gesunde Balance zwischen persönlicher Freiheit und Verantwortungsbewusstsein rückt immer weiter in den gesellschaftlichen Fokus. Die Ausprägung dieser sozialen Kompetenzen unterstützen wir durch eine starke Gemeinschaft und die familiäre Atmosphäre auf dem Campus. Dabei achten wir darauf, den Schüler*innen ein Gefühl für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse, aber auch für die ihres Gegenübers und der Gruppe zu vermitteln. So reifen im Internat starke Persönlichkeiten, die reflektiert und offen mit anderen zusammenarbeiten können", beschreibt Tim Schaefer das pädagogische Konzept des Nordsee-Internats in St. Peter Ording.

Weitere Informationen unter: www.nordsee-internat.de

