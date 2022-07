Jehn & Peters GmbH

Warum sich Handwerksbetriebe für die Jehn & Peters GmbH entscheiden

Das Handwerk leidet unter dem Fachkräftemangel. Kreative Lösungen sind gefragt. Die Jehn & Peters GmbH unterstützt Handwerks-, Industrie- und Bauunternehmen bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Johann Peters und Julian Jehn setzen dabei auf die sozialen Medien, doch entscheidend ist für die beiden die genaue Kenntnis der Branche.

Wer in letzter Zeit einen Auftrag für einen Dachdecker oder Elektriker hatte, kann vermutlich nachvollziehen, mit welchen Problemen die Handwerksbetriebe gegenwärtig zu kämpfen haben. Die Unternehmen würden gern mehr Aufträge annehmen, doch dazu fehlen ihnen die Fachkräfte. In der Branche hat sich inzwischen herumgesprochen, dass die sozialen Medien eine Möglichkeit bieten, qualifizierte Mitarbeiter von der eigenen Firma zu überzeugen. In den Handwerksbetrieben fragt man sich, ob die Sache wirklich funktioniert - und welche Agentur man dafür am besten engagiert. "Die sozialen Medien sind ein ausgezeichneter Kanal für die Mitarbeitergewinnung", sagt Johann Peters von der Jehn & Peters GmbH. "Soll die Strategie aufgehen, müssen allerdings die Inhalte stimmen." Sein Geschäftspartner Julian Jehn ergänzt: "Die Inhalte stimmen nur dann, wenn die Agentur in der Branche zu Hause ist." Wir haben die beiden gebeten, die wesentlichen Punkte für die Wahl der richtigen Agentur zur Mitarbeitergewinnung zusammenzutragen.

Erstens: Spezialisierung

Handwerksbetriebe setzen häufig auf regionale Agenturen. Diese Agenturen machen jedoch meist viele verschiedene Dinge: Websites, Suchmaschinenoptimierung, Social Media und auch Flyer. Sie decken eine große Zahl an Bereichen ab. Die Wahrscheinlichkeit, in all diesen Bereichen Experte zu sein, ist dabei jedoch gering. Es handelt sich bei solchen Agenturen um Generalisten, nicht aber um Spezialisten. Wenn man Zahnschmerzen hat, geht man schließlich auch zum Zahnarzt und nicht zum Allgemeinmediziner. Genauso ist es bei der Mitarbeitergewinnung. Ein Handwerksbetrieb sucht sich am besten einen Spezialisten, der sich auf dem Gebiet auskennt und eine umfangreiche Expertise aufgebaut hat.

Zweitens: Zielgruppenverständnis

Regionale Agenturen sind zudem selten auf eine bestimmte Branche spezialisiert. Es werden Autohäuser, Steuerberater und Dachdecker gleichermaßen betreut. Diese Agenturen helfen also allen möglichen Branchen. Am Ende helfen sie jedoch, wenn überhaupt, nur unzureichend. Wer auf dem Gebiet der Mitarbeitergewinnung für das Handwerk erfolgreich sein will, muss sich mit den spezifischen Bedingungen im Handwerk auskennen. Er muss die Sprache der Branche sprechen und die Wünsche der Handwerker kennen. Bei einer Kampagne zur Stellenbesetzung dreht es sich um die psychologischen Wechselmotive. Wie überzeugt man einen Handwerker von einem bestimmten Unternehmen? Mit welcher Erwartungshaltung geht er an die Sache heran? Als Agentur muss man in einem beständigen Austausch mit den Handwerkern stehen. Man entwickelt sich nur weiter, wenn man die Zielgruppe immer besser versteht. Wer die Gründe für einen Wechsel in Erfahrung bringt, kann das in seine Arbeit einfließen lassen.

Drittens: Soziale Medien sinnvoll nutzen

Handwerksbetriebe entscheiden sich oft dazu, zu einer Agentur zu gehen, weil sie gehört haben, dass sie in den sozialen Medien aktiv sein müssen. Das hat an sich aber noch keinen Wert. Es kommt vielmehr darauf an, die sozialen Medien sinnvoll für sich zu nutzen. Die Handwerksbetriebe wollen schließlich Mitarbeiter gewinnen. Es dreht sich also nicht darum, einfach Werbung zu schalten, sondern über einen bestimmten Kanal die richtigen Fachkräfte mit wirksamen Methoden anzuziehen.

Viertens: Unterstützung auch im weiteren Prozess

Die gewonnenen Bewerber sollen auch in Mitarbeiter umgewandelt werden. Eine gute Agentur unterstützt die Handwerksbetriebe dabei. Es stellen sich folgende Fragen: Wie führe ich das erste Gespräch mit dem Bewerber? Wann erreiche ich den Bewerber am besten? Wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Vorstellungsgespräch kommt? Mit dem Schalten von Anzeigen ist es also nicht getan. Es geht um eine Begleitung der Handwerksbetriebe über den gesamten Prozess von der ersten Analyse bis zur Einstellung. Ein Handwerksbetrieb braucht für die Mitarbeitergewinnung zudem ein nachhaltiges System. Im Zentrum muss der Aufbau einer Arbeitgebermarke stehen. Die Verbesserung der regionalen Sichtbarkeit erhöht die Reputation. Das führt dann langfristig zu mehr Initiativbewerbungen.

Fünftens: Eine gute Kommunikation ist das A und O

"Wir hören von Handwerksbetrieben oft, dass sie lieber mit regionalen Agenturen zusammenarbeiten, weil sie ihr Büro gleich um die Ecke haben. Eine gute Kommunikation ist natürlich wichtig, doch dazu muss man die Agentur heute nicht mehr aufsuchen." Schließlich bietet die Digitalisierung heute zahlreiche Möglichkeiten, die eine schnelle Betreuung ermöglichen. Eine exzellente Agentur verfügt über ein Team, das sich um die Probleme der Kunden kümmert und im ständigen Austausch mit ihnen ist, egal ob vor Ort, telefonisch oder online. Ein Handwerksbetrieb, der den besten Dienstleister engagieren möchte, sollte sich deshalb nicht auf das lokale Umfeld beschränken, sondern die heutigen digitalen Möglichkeiten nutzen.

