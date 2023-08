Epple Consulting GmbH

Mit Vertrieb in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten: Autor Tobias Epple mit SPIEGEL Bestseller-Status für #ChefsacheVertrieb

Kornwestheim (ots)

Der Kornwestheimer Autor Tobias Epple hat es geschafft: Sein neues Buch "Chefsache Vertrieb" hat es in die SPIEGEL Bestsellerliste geschafft. Der Kornwestheimer hat damit die begehrteste Auszeichnung am deutschen Buchmarkt erhalten und darf sich jetzt SPIEGEL Bestseller-Autor nennen.

"Es ist schon etwas ganz besonderes, SPIEGEL Bestseller-Autor zu sein. Aufgrund der anspruchsvollen Anforderungen und dem unendlich großen Wettbewerb am Buchmarkt ist es schon etwas Außergewöhnliches, nun zu diesem Kreis zu gehören," freut sich Epple.

Sein Buch "Chefsache Vertrieb", erschienen im Forward Verlag (Study Help), will in herausfordernden Zeiten wie der aktuellen Wirtschaftskrise und Rezession Unternehmer:innen, Führungskräften und Verkäufer:innen die Wichtigkeit und Notwendigkeit von Vertrieb aufzeigen und sie hierfür sensibilisieren. "Die Bedeutung und Relevanz des Themas, auch in der Breite unserer Gesellschaft zeigt, dass es das erste Buch zu Vertriebsführung ist, dass es in die SPIEGEL Bestsellerliste geschafft hat", sagt Epple stolz.

Auch die namenhaften Experten, die im Buch zu Wort kommen, unter ihnen Dr. Eric Schweitzer, Gesellschafter der Alba Group und Ehrenpräsident der DIHK, sowie Prof. Dr. Kai-Markus Müller, Professor of Consumer Behavior der Fakultät für Wirtschaft an der Hochschule Furtwangen und Hellmut Krug, FIFA-Weltschiedsrichter unterstreichen, dass die Themenstellungen die Epple aufgreift, über alle Branchen hinweg relevant und notwendig sind. Die Beiträge zeigen die unterschiedlichen Ansichten und Auffassungen erfolgreicher Unternehmer: innen zum Thema "Vertrieb ist Chefsache".

Epple, der bereits mehrere erfolgreiche Bücher veröffentlicht hat, freut sich über den aktuellen Erfolg: "Ich bin überwältigt und dankbar für die Unterstützung meiner Leserinnen und Leser."

Buchreport, welcher sich für die Erstellung der SPIEGEL Bestsellerlisten verantwortlich zeichnet, beschreibt das Werk mit folgenden Worten: Tobias Epple demonstriert, was unzählige CEOs der leichten Jahre noch nicht erkannt haben: In Krisenzeiten überleben nur die Unternehmen, die den Vertrieb radikal ins Zentrum stellen. Epple nimmt Dich in diesem Buch an die Hand, sodass auch Du Dein Unternehmen zu den Gewinnern dieser unsicheren Zeiten machen kannst.

Der Forward Verlag (Study Help) plant bereits das nächste Projekt. "Wir sind stolz auf das außergewöhnliche Sachbuch von Tobias Epple. Er ist ein großartiger Autor, sein Stil ist expressiv, treffend und praxisnah. Das Buch passt perfekt in die Zeit und natürlich freuen wir uns, dass "Chefsache Vertrieb" sich direkt in der SPIEGEL Bestsellerliste platziert hat", sagt Verleger Daniel Weiner.

Über Tobias Epple:

Tobias Epple stammt aus einer klassischen deutschen Unternehmerfamilie: Die Großeltern gründeten das Familienunternehmen und vermittelten dem Enkel die Tugenden des klassischen deutschen Unternehmertums, das statt für schnelles Geld und scheinheilige Anerkennung, für Hemdsärmel hochkrempeln, ehrliche Arbeit und Erfolg durch Fleiß steht. Diese Werte prägen seine Philosophie für wertschätzendes Verkaufen. Als Bezirksdirektor der Landesbausparkasse Südwest für den Landkreis Ludwigsburg steht Tobias Epple für wertebasiertes Arbeiten und führt ein erfolgreiches Team aus motivierten Handelsvertreter:innen. Gemeinsam mit seinem Team gestaltet er Vertrieb neu mit seiner Epple Consulting GmbH und seinem KOMPETENZ Expertenverlag GmbH, beide mit Sitz in Kornwestheim

Original-Content von: Epple Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell