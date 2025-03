OBI Group Holding

OBI feiert Neueröffnung nach Umbau in Düsseldorf-Lierenfeld

Wermelskirchen/Düsseldorf (ots)

Nach einer umfassenden Modernisierung erstrahlt der OBI Markt in Düsseldorf-Lierenfeld in neuem Glanz. Deshalb lädt OBI am28. und 29. März alle Kund:innen ein, den umgestalteten Markt zu entdecken und sich von zahlreichen Neuerungen begeistern zu lassen.

Neue LED-Beleuchtung und noch mehr Service

Der modernisierte OBI Markt in Düsseldorf-Lierenfeld bietet ein offenes, helles Design und noch mehr Beratungskompetenz. Ob Garten-, Bad- oder Küchenplanung - die Fachberater stehen mit Rat und Tat zur Seite und präsentieren aktuelle Trends.

Neue Baustoffhalle mit Drive-In

Ein besonderes Highlight für Profikunden ist die neue Baustoffhalle mit ihrem praktischen Drive-In. Hier können Baumaterialien bequem direkt ins Fahrzeug geladen werden. Zusätzlich steht ab sofort ein OBI Profi-Betreuer zur Verfügung - er hilft Unternehmer:innen bei Bestellungen, technischen Fragen und einer schnellen Abwicklung im Markt.

"Kommen Sie am Eröffnungswochenende vorbei und entdecken Sie unseren neugestalteten Markt! Wir von OBI Düsseldorf-Lierenfeld freuen uns auf alle Heimwerker:innen, Profis und DIY-Begeisterten, die mit uns die große Wiedereröffnung feiern. Als besonderes Eröffnungsangebot gibt es 10% Rabatt* auf den gesamten Einkauf mit der heyOBI App", sagt Marktleiter Dennis Gerling.

Neben dem beliebten OBI Biber sorgt ein Glücksrad für Spannung und beste Unterhaltung. Am Samstag, 29. März gibt es zudem eine große Fachberatung rund um das Thema Frühlingsvorbereitung: Von Holzschutz bis zu Lasuren und Ölen - Expert:innen geben wertvolle Tipps für anstehende Projekte.

Über OBI

#allesmachbar - Eine der führenden Adressen für DIY in Deutschland und Europa

Mit OBI lässt sich das Zuhause kreativ und selbst gestalten. Das Angebot umfasst Produkte und Serviceangebote für die Bereiche Heimwerken, Bauen und Garten. Die Befähigung, das eigene Zuhause nach den eigenen Vorstellungen, Möglichkeiten und DIY-Kenntnissen umzusetzen, steht für OBI an erster Stelle. Neben dem stationären Handel setzt OBI auf digitale Kunden- und Beratungskommunikation über die Plattform heyOBI. OBI ist heute europaweit mit mehr als 640 Märkten aufgestellt. Neben dem deutschen Heimatmarkt ist OBI auch in neun weiteren europäischen Ländern vertreten: Bosnien-Herzegowina, Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn. OBI ist ein Unternehmen der Tengelmann Gruppe.

OBI in Zahlen

40.000 Mitarbeitende

642 Standorte in 10 Ländern

345 Märkte in Deutschland

8 Millionen registrierte heyOBI Nutzer:innen

8,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023

Weitere Informationen unter www.obi.de.

*Teilnehmender Markt: OBI Markt Düsseldorf-Lierenfeld, Königsberger Str. 87, 40231 Düsseldorf. Aktionszeitraum: 28. und 29.03.2025 von 8 bis 20 Uhr. Die Einlösung ist nur im Markt D-Lierenfeld und nur mit der heyOBI App möglich. Der Rabattcoupon ist nicht mit anderen Kundenkarten, Rabattaktionen, der heyOBI Profi Kundenkarte oder Rabattcoupons kombinierbar. Bitte beachte auch die heyOBI Coupon-Bedingungen in der App. Mehr Informationen zu heyOBI sowie Vertragsbedingungen unter obi.de/heyobi. Der über die heyOBI App generierte 10% Rabattcoupon ist nur für den Markt gültig, für welchen du den Aktionscode erhalten hast und nur an diesem Tag. Online nicht einlösbar. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat reicht. Keine Haftung für Druckfehler. Dies ist eine Werbung der OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Albert-Einstein-Str. 7-9, 42929 Wermelskirchen. Gültig am 28. und 29.03.2025.

Original-Content von: OBI Group Holding, übermittelt durch news aktuell