Klimeo: das neue Online-Portal für Klimaanlagen im Privatbereich

An einem heißen, schwülen Sommertag dringt die erdrückende Wärme in die Innenräume eines jeden Hauses. Der Aufenthalt in den aufgeheizten Räumen ist alles andere als angenehm und an erholsamen Schlaf ist kaum zu denken - so sieht die Wohnrealität vieler Menschen an heißen Sommertagen aus. Um Abhilfe für dieses Problem zu schaffen, hat sich das neue Online-Portal Klimeo zur Mission gemacht, in jedes Zuhause das perfekt Raumklima zu bringen. Klimeo bietet Privatpersonen Schritt für Schritt eine individuelle Lösung für das eigene Wohlfühlklima. Eine stickige und aufgeheizte Raumluft hat große Auswirkungen auf den persönlichen Wohlfühlfaktor und beeinflusst zudem die Gesundheit und Leistungsfähigkeit[1]. Aus diesem Grund sollte sich jeder[2] mit dem Thema eines angenehmen und gesunden Raumklimas in den eigenen vier Wänden auseinandersetzten.

Wie funktioniert Klimeo?

Das Online-Portal Klimeo bietet einen Rundum-Service für individuelle Klimalösungen im Privatkundenbereich. Für die erste Informationsbeschaffung finden Verbraucher auf dem Portal Antworten auf sämtliche Fragen rund um das Thema Wohlfühlklima - zu jeder Jahreszeit. Der Kauf eines Klimageräts kann erfahrungsgemäß sehr komplex sein, da verschiedene individuelle Aspekte berücksichtigt werden müssen. Viele Verbraucher fühlen sich dadurch vor eine schwere Entscheidung gestellt. Um die perfekte Klimalösung für das eigene Zuhause zu finden, bedarf es einer fachlichen Beratung. Bis jetzt gab es diese Kompetenz nur bei ausgewählten Fachbetrieben vor Ort oder per Telefon, wodurch bereits eine gewisse Verbindlichkeit gegenüber dem Betrieb eingegangen werden musste. Auf Klimeo hingegen können Interessierte einen leicht verständlichen Fragenkatalog über ihre individuelle Wohnsituation ausfüllen, auf dessen Basis eine Bedarfseinschätzung und ein unverbindliches Angebot erstellt wird. Mithilfe dieses Online-Konfigurators können sich alle schnell und unkompliziert über die Anschaffung einer Klimaanlage für das eigene Zuhause und die damit verbundenen Kosten informieren. Sobald die Entscheidung für den Kauf eines Klimageräts getroffen wurde, führen kompetente Klimeo-Handwerker termingerecht die Montage der Klimaanlage durch. Der Kunde zahlt dafür den im Angebot angegebenen, transparenten Festpreis. Nach der Installation des Geräts leisten die Klimeo-Monteure eine fachmännische Einweisung, damit die Anlage korrekte bedient werden kann. Langfristig wird das Leistungsportfolio der Klimeo um einen zusätzlichen Wartungsservice sowie Heizungs- und Kältelösungen erweitert werden. Das Ziel ist es, eine ganzheitliche und zukunftsweisende Lösung für den Bereich der individuellen Klimatisierung anzubieten.

Was ist das Besondere an Klimeo?

Das Online-Portal Klimeo bietet einen Rundum-Sorglos-Service für individuelle Klimalösungen durch professionelle Handwerker vor Ort. Ohne großes Vorwissen können Interessierte den Online-Fragebogen auf der Klimeo-Website durchlaufen und erhalten ein unverbindliches Angebot für eine passende Klimaanlage. Solch ein Online-Konfigurator für individuelle Klimalösungen stellt eine Innovation in der Klimabranche dar. Durch anschauliche Grafiken und leicht verständliche Fragen werden Kunden intuitiv durch die komplexe Thematik geleitet. Der Fokus von Klimeo ist es, die Verbraucher umfangreich zu informieren und einen Rundum-Service zu gewährleisten. Bereits im zweiten Schritt des Online-Konfigurators wird der gewünschte Montagezeitraum bei dem Kunden abgefragt, um die Klimaanlage termingerecht durch Klimeo-Handwerker installieren zu können.

Machen Sie den Test. Erfahren Sie auf Klimeo schnell und unverbindlich, welche Klimaanlage am besten für Ihr Zuhause geeignet ist und genießen Sie die warme Jahreszeit in ihrem idealen Wohlfühlklima.

Klimaanlagen und Klimawandel - wie passt das zusammen?

Klimaanlagen sind häufig mit dem Vorurteil belastet, dass sie negative Auswirkungen auf die Umwelt haben - was jedoch nicht ganz korrekt ist. Besonders moderne Modelle sorgen aufgrund verbesserter Technologien und Sicherheitsmaßnahmen sowie durch den Einsatz des klimafreundlichen Kältemittels R-32 für eine sichere und umweltfreundliche Klimatisierung. Der Einsatz von Klimaanlagen wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, denn steigende Temperaturen in Folge des Klimawandels werden eine große Herausforderung darstellen. Ein kühles und angenehmes Raumklima beeinflusst maßgeblich das Wohlbefinden und die Gesundheit: Kreislaufprobleme, Schlafstörungen und Kopfschmerzen können Folgen von Überhitzung sein und das Leben vieler Menschen, besonders älterer Personen, beeinträchtigen[3]. Klimaanalgen haben eine große Wichtigkeit für ein angenehmes und gutes Raumklima und somit auch für die Gesundheit.

Klimeo - das Online-Portal für Klimaanlagen im Privatbereich

Klimeo ist eine innovative Online-Plattform rund um das Thema individuelle Klimatisierungslösungen für jedes Zuhause. Die Klimeo GmbH mit Sitz in Oberhaching bei München hat es sich zur Mission gemacht, das ideale Wohlfühlklima in jedem Zuhause zu schaffen und das so unkompliziert, so schnell und so sauber wie möglich. Dafür bietet Klimeo einen Rundum-Service, von der Beratung einer individuellen Klimalösung, über die fachgerechte Montage der Geräte durch kompetente Handwerker vor Ort, bis hin zu Wartungs- und Reparaturleistungen. Die in ganz Deutschland verteilten eigenen Handwerksbetriebe von Klimeo ermöglichen eine nahbare, schnelle und zuverlässige Installation der Geräte.

