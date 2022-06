DeA Capital Real Estate Germany GmbH

DeA Capital Real Estate REITs Fonds: First Closing erfolgt

Erster Fonds mit Fokus auf börsennotierte REITs | Großes Investoreninteresse

München, Mailand (ots)

DeA Capital Real Estate gibt aktuell sein First Closing für den "DeA Global REITs Fonds" bekannt. Er ist ein Teilfonds des Quaestio Solution Funds, eines FCP-UCITS-Fonds, der in Zusammenarbeit mit Quaestio Capital sgr S.p.A. verwaltet wird. Innerhalb von zwei Wochen nach der Zulassung in Deutschland, Luxemburg, Italien und der Schweiz wurden von Institutionellen Investoren bereits 20 Mio. Euro Kapitalzusagen gewährt. Es ist der erste Fonds, der ausschließlich in REITs investiert und wie ein Immobilienfonds strukturiert ist. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Europa, der Anlagefokus ist bei einem Core-plus-Risikoprofil auf prosperierende Marktsegmente wie Logistik, Light Industrial und Datacenter ausgerichtet. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1 Mio. Euro.

"Die gute Resonanz auf den neu aufgelegten Fonds ist ein Indiz dafür, dass unser Ansatz, langjährige Aktienexpertise und fundierte Immobilienkompetenz miteinander zu kombinieren, überzeugt", so Dr. Wolfgang Speckhahn, LL.M. MRICS, Managing Partner DeA Capital Real Estate Germany GmbH. Der Fonds investiert ausschließlich in REITs, die in einem Mitgliedstaat der OECD gelistet sind. In einem sehr dezidierten, mehrstufigen Investitionsprozess und auf Basis einer strengen ESG-Due-Diligence-Prüfung, werden schließlich REITs mit einer nachhaltigen und gleichzeitig langfristigen Ertragsausschüttung herausgefiltert. Dabei ist die Fokussierung auf Immobilienportfolien und -renditen das besondere Kennzeichen des "DeA Global REITs Fonds" und die Immobilienquotenfähigkeit zugleich auch das zentrale Unterscheidungsmerkmal zu allen anderen REITs Fonds. "Der Portfoliozusammensetzung liegt der Best-in-Class-Ansatz zugrunde. Mit einem geografisch und sektoral diversifizierten Portfolio sind wir zuversichtlich den Anlegern in diesem Jahr eine Dividendenrendite von etwa 5 Prozent (brutto) ausschütten zu können", ergänzt Dr. Thorsten Schilling, Direktor Portfoliomanagement.

Mit seinem nachhaltigen Ansatz qualifiziert sich der in Luxemburg aufgelegte Fonds als "light green"-Produkt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der DeA Global REITs Fonds strebt ein Gesamtvolumen von rund 400 Mio. Euro an.

Über DeA Capital

DeA Capital zählt zu den führenden unabhängigen europäischen Investment Manager im Bereich der alternativen Investments mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 25,6 Milliarden Euro. Die Plattform befasst sich mit dem Management und der Entwicklung von Immobilien-, Private-Equity- und Debt-Investmentfonds sowie mit Multi-Asset-/Multi-Manager-Lösungen für institutionelle Anleger. Der Bereich Immobilien verwaltet mit einem internationalen Team von rund 150 MitarbeiterInnen, welches in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien vor Ort vertreten ist, ein Investmentportfolio von über 12 Milliarden Euro.

In Deutschland werden durch die Niederlassungen in Frankfurt am Main und München insbesondere Anlagelösungen in den Bereichen börsennotierter REITs und indirekter Immobilienfonds mit globalem bzw. pan-europäischem, aber auch nationalem Fokus betreut.

