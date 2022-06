AMC Management GmbH

Orientierung finden, Weichen stellen - Digitalisierungsmesse am 07.07.2022 im MTC München

Der DIGITAL FUTUREcongress (DFC) kommt bereits zum 2. Mal in die bayerische Landeshauptstadt und präsentiert für interessierte IT-Administratoren sowie alle EntscheiderInnen der 1. und 2. Führungsebene aktuelle Technologien, Lösungen und Services für die Digitalisierung im Mittelstand und in Großunternehmen.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet die Kongressmesse rund um die digitale Transformation und Prozessoptimierung im MTC München statt. Erwartet werden ca. 1.000 Teilnehmer, die sich zu neuesten Trends der Digitalwirtschaft, wie KI, Blockchain, Web3, dezentrales Internet, Zukunft der Business-Kommunikation, New Work, Personalgewinnung in der Digitalbranche, Big Data und Cloud mit AWS, Digital Mindset für Mitarbeiter, Toolset eines Digital Leaders, Cyber-Security, Online-Marketing, Cloud-IT-Infrastruktur, Next Level ERP, CRM, DMS-Systeme u.v.m. informieren möchten.

Die branchenübergreifende Netzwerk-Plattform bietet eine hochkarätige Aussteller- und Speakerliste mit namhaften Anbietern wie Amazon Web Services, Fujitsu, A1 Digital Deutschland, Windream, ELO, ALOS, BIG.CUBE, Airbus, AmaliTech, Docuware, Frama, Inpixon, Magic Software, mip, Skaylink, K&E, SMC, Vertec etc.

Freuen dürfen sich die Besucher am 07.07. zudem auf spannende Highlights, die dazu dienen sollen, die heutigen und zukünftigen Möglichkeiten für die eigene Firmenentwicklung zu erkennen. Wie zum Beispiel einen Roboter-Check-in, über 40 usergerechte Vorträge auf 4 Bühnen, praxisorientierte einstündige Deep Dive Workshops und eine große Business Networking Lounge.

Auch für Action und kulinarische Schmankerl ist gesorgt. So gibt es ab 15:30 Uhr ein Kaffee- und Kuchenbuffet. Für die musikalische Untermalung sorgt DJWOIFERL, bekannt u.a. aus den Sendern RADIO089, 89 HIT FM oder VOX. Abgerundet wird der diesjährige DFC mit einem digitalen Golf-Court für sportliches Publikum.

Der Veranstalter setzt bei seinem Eventkonzept im MTC auf Nachhaltigkeit, etwa durch wiederverwendbare Materialien in der Standflächengestaltung.

Weitere Informationen und Tickets unter https://muenchen.digital-futurecongress.de/de/.

