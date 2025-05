VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.

Einladung zum Livestream - Deutscher Ingenieurtag (DIT) 2025 am 15. Mai ab 10 Uhr mit Hendrik Wüst, Yasmin Fahimi, Veronika Grimm und Lutz Eckstein

Am 15. Mai findet in Düsseldorf der Summit für den Innovations- und Technikstandort Deutschland statt - der Deutsche Ingenieurtag des VDI. Wir laden Medienvertreter und -vertreterinnen ein, am attraktiven Vormittagsprogramm per Livestream teilzunehmen. Sie erwarten spannende Impulse und Keynotes zu den drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie erreicht Deutschland wieder eine Vorreiterrolle in der Welt, um mit Technologie und innovativen Lösungen unsere Zukunft zu sichern? In welchen Schlüsseltechnologien wollen wir bis 2050 wieder führend sein?

Es reden u.a.:

ab 10 Uhr: VDI-Präsident Prof. Lutz Eckstein (Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge (ika) der RWTH Aachen )

(Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge (ika) der RWTH Aachen ) ab 10:30 Uhr Hendrik Wüst, MdL, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen ab 12 Uhr Yasmin Fahimi , Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds

, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds ab 12:20 Uhr Prof. Dr. Veronika Grimm , Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft

, Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft ab 12:30 Uhr Podiumsdiskussion "Zukunftsstandort Deutschland 2050" mit Yasmin Fahimi, Prof. Dr. Veronika Grimm, Matthias Zink und Adrian Willig

Zoom-Link zum Stream:

https://us02web.zoom.us/j/81286741208?pwd=5ZQ7X6mez2ZSVswDEqMDbEUAAJmehe.1

Kenncode: 197602

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich - einfach einwählen und dabei sein.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Deutscher Ingenieurtag 2025 | Düsseldorf | 15.05.2025 | VDI

Wir freuen uns, wenn Sie digital dabei sind!

