HABA FAMILYGROUP

Die HABA FAMILYGROUP stellt ihre Geschäftsführung neu auf

Bad Rodach (ots)

Die HABA FAMILYGROUP mit Hauptsitz in Bad Rodach stellt ihre Managementebene neu auf. Nach dem Weggang von Geschäftsführer Tim Steffens gibt es eine neue Struktur im Management. Künftig wird das Familienunternehmen von drei Geschäftsführern in den Bereichen Marketing/Vertrieb, Organisation und Finanzen geführt. "Wir werden unseren eingeschlagenen Kurs sehr konsequent und zugleich bedacht fortsetzen. Als Familie und Unternehmer sind wir von der Qualität und dem Potenzial unserer Produkte überzeugt - damals wie heute", so Sabine Habermaass, Geschäftsführende Gesellschafterin.

Original-Content von: HABA FAMILYGROUP, übermittelt durch news aktuell