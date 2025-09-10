Liechtenstein Life Assurance AG

Altersvorsorge mit Fondspolicen: Rendite hat Priorität

Liechtenstein Life-Maklerbefragung

Bild-Infos

Download

Schaan (ots)

Renditechancen bleiben das wichtigste Kriterium für die Altersvorsorge. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die der Versicherer Liechtenstein Life unter 303 Versicherungsmaklern durchgeführt hat. Im Rahmen der Online-Umfrage "Fondspolicen - Perspektiven und Potenziale" wurden Vermittler außerdem nach ihrer Einschätzung zum Potenzial von Fondspolicen für ihr eigenes Geschäft gefragt. Über zwei Drittel glauben, dass sie vom Trend zu Fondspolicen profitieren werden.

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift AssCompact durchgeführt.

Die meisten setzen auf Renditechancen. Die überwiegende Mehrheit der Vermittler ist davon überzeugt, dass Rendite für die Altersvorsorge am wichtigsten ist (92,7 %). Auch die Option, die Altersvorsorge flexibel an veränderte Lebensumstände anpassen zu können, ist aus Sicht des Großteils der Versicherungsmakler essenziell (89,1 %), ebenso die Möglichkeit, die Fondsauswahl nach der individuellen Anlagestrategie auswählen zu können (86,4 %). Deutlich weniger (53,5 %) halten hingegen für relevant, dass die Altersvorsorge nach den eigenen Vorstellungen und Werten von Nachhaltigkeit gestaltet werden kann. Etwa jeder Dritte (35,6 %) legt Wert auf die Möglichkeit, in Fonds in einer Währung wie dem Schweizer Franken anzulegen, zum Beispiel als Mittel zur Währungsdiversifikation. Mehrfachantworten waren möglich.

Auch in Zukunft spielt die Rendite aus Maklersicht mit Abstand die wichtigste Rolle in der Vorsorge. 85,1 % der befragten Makler glauben, dass die Wichtigkeit von Renditechancen im Markt der Fondspolicen in den nächsten 5-10 Jahren voraussichtlich zunehmen wird. Die individuelle Konfiguration der Fondsauswahl sehen 73,6 % als wesentlich an. 70,6 % der Befragten schreiben dem Thema Flexibilität eine wachsende Bedeutung für die Zukunft zu. Deutlich weniger Makler gehen davon aus, dass Nachhaltigkeit wichtiger wird (60,4 %). 29,4 % glauben, dass diversifizierte Portfolios durch Anlage in Fonds in einer Währung wie dem Schweizer Franken an Bedeutung zunehmen.

Fondspolicen werden Geschäftstreiber für Makler bleiben. Davon sind zwei Drittel der Befragten überzeugt (67,4 %). Nur 3,6 % glauben, dass sich der Trend zu Fondspolicen in der Altersvorsorge (eher) negativ auf ihr eigenes Geschäft auswirken wird. "Angesichts aktueller Herausforderungen wie Langlebigkeit, Demografie und Inflation sind Fondspolicen alternativlos, um die finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand zu erhalten", so Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life. "Aber sie müssen die richtigen Komponenten mitbringen. Dazu gehört neben einem kraftvollen Renditehebel auch das notwendige Maß an Flexibilität und Konfigurierbarkeit. Auch kann es in Zeiten politischer Unsicherheiten sinnvoll sein, bei den Fonds zumindest teilweise in der Währung zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Anlagen anzubieten, die ihren persönlichen Zielen und Interessen möglichst genau entsprechen. Dafür offerieren wir eine breite, global ausgerichtete Fondsauswahl mit vielfältigen Möglichkeiten zur Diversifizierung."

Liechtenstein Life bietet aktuell drei Fondspolicen im Rahmen der Altersvorsorge, Vermögens- und Nachfolgeplanung auf dem deutschen Markt an. Das Unternehmen hat derzeit rund 500 Fonds im Portfolio, die nach den Value-for-Money Vorgaben der EIOPA und mit Hilfe eigener Modelle ausgewählt und kontinuierlich validiert werden. Für ihre Investment-Qualität wurde Liechtenstein Life mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Analyse-Institut Smart Asset-Management.

Über die Makler-Studie

Studiendurchführung: AssCompact Abteilung Studien

Methode: Online-Umfrage

Grundgesamtheit: 303 Versicherungsmakler

Zeitrahmen: 25. Juni bis 04. Juli 2025

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 130 Mitarbeitende beschäftigt.

Original-Content von: Liechtenstein Life Assurance AG, übermittelt durch news aktuell