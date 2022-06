Hardenberg Distillery

Veranstaltungshinweis: Sommerfest auf dem Gräflichen Landsitz Hardenberg -

Hardenberg Distillery öffnet Tore für Besucher

Nörten Hardenberg (ots)

Eine romantische Burgruine am Berg, ein grüner Schlosspark mit Gestüt, der Gräfliche Landsitz Hardenberg und mittendrin die Hardenberg Distillery, wo seit über 300 Jahren Spirituosen destilliert werden. An diesem geschichtsträchtigen Ort im Süden Niedersachsens, findet am Samstag, den 18. Juni das alljährliche "Sommerfest@Hardenberg Distillery" statt. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher zwischen 13 und 22 Uhr ein Programm für die ganze Familie. Das Highlight: die "Open Distillery". In der vollständig geöffneten Hardenberg Distillery können Besucher das Brennerei-Handwerk erleben und entdecken, wie innovative Spirituosen nach traditionellen Methoden und modernen Veredelungstechniken erzeugt werden.

Programm und Angebot:

Open Distillery von 13 bis 20 Uhr

Gentlemanslounge mit Whiskey-Bar

Geöffnete BurgRuine von 14.30 bis 17.30 Uhr

Dressurturnier im Park

Live-Musik mit regionalen Künstlern

Familienprogramm von 13 bis 18 Uhr mit Hüpfburg, Schminkaktion, Bobby Car Parcours

Burger- und Flammkuchenkreationen aus der Region

Kaffee & Kuchen

Drinks

Eis

Hier gibt es zusammengefasst alle Informationen.

Die Hardenberg Distillery

Innovation aus Tradition - das fasst zusammen, wofür die Hardenberg Distillery heute steht. Seit über 300 Jahren werden am Standort Spirituosen erzeugt, vor vier Jahren dann der Schritt in eine neue Ära. Mit dem Bau der hoch modernen Hardenberg Distillery wurde der Grundstein für die Zukunft gelegt. Unter Berücksichtigung einer gewachsenen Kultur und beständiger Werte und auf Basis des traditionellen Handwerks als Kernexpertise, wurde nicht nur modernisiert, sondern der Weg für neue Produktkategorien geöffnet. Junge, kreative Brennmeister arbeiten seitdem motivierter denn je an der Entwicklung charaktervoller Spirituosen. Den deutschen Whiskey Beverbach, Von Halllers Gin, Hardenberg Korn und Kinetic Vodka verbindet dabei eine Besonderheit: Der gesamte Produktionsprozess findet transparent und nachvollziehbar mit größtenteils regionalen Rohstoffen vom Feld ins Glas statt.

Die Hardenberg Distillery gehört zur Hardenberg-Wilthen AG, dem drittgrößten Spirituosenhersteller Deutschlands.

Erlebnisstandort "Der Hardenberg"

"Der Hardenberg" liegt rund zehn Autominuten von Göttingen entfernt in Nörten-Hardenberg. Eingebettet in das Leine-Tal erstreckt sich der Landsitz über eine dicht bewaldete Hügellandschaft. Das sprichwörtliche "Urgestein" des Hardenbergs ist die Hardenberg BurgRuine. Ihr Ursprung reicht bis ins zehnte Jahrhundert zurück. Die Burg mit ihrem eindrucksvollen Gewölbe dient ganzjährig als Standesamt. Vor der Ruine erstreckt sich der Hardenberger SchlossPark, der das ganze Jahr geöffnet und Austragungsort verschiedener Events ist. Im Zentrum steht neben der gehobenen Gastronomie und Hotellerie auch die Hardenberg Distillery. An diesem besonderen Erlebnisstandort werden ganzjährig geführte Touren sowie verschiedene Workshops und Tastings angeboten. Besonders beliebt ist beispielsweise die "Blending Experience". Der Head of Distillery lässt die Gäste tief in die Welt der Premium-Whiskeys eintauchen und gewährt in zweieinhalb Stunden einen tiefen Einblick in den Herstellungsprozess und die Aromenwelt bis hin zur Kreation eines eigenen Blends. Alle Termine und Angebote unter www.der-hardenberg.com.

