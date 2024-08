SwitchBot

SwitchBot stellt den Minisaugroboter K10+ Pro für die ultimative Reinigung von Ecken und Kanten vor

Tokyo (ots/PRNewswire)

SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich der Nachrüstung und Automatisierung von intelligenten Haushalten, freut sich, die Einführung des Minisaugroboter K10+ Pro ankündigen zu können, bei dem es sich um ein brandneues Upgrade des beliebten Minisaugroboters K10+ mit einer Anti-Verwicklungs-Gummibürste, einem fortschrittlichen positionssensitiven Detektor (PSD) und einer verbesserten Saugleistung von bis zu 3000Pa handelt. Er bietet jetzt eine größere Abdeckung der Ecken und eine noch größere Leistung, um einen neuen Standard für Mini-Roboter-Staubsauger in der Industrie zu setzen, und ist immer noch der kleinste Saugroboter der Welt.

Unerreichte Reinigungsleistung an Ecken und Kanten

Der SwitchBot Minisaugroboter K10+ Pro wurde für eine außergewöhnliche Reinigungsleistung in Ecken und an Kanten entwickelt. Dank seiner geringen Größe kann er Bereiche erreichen und reinigen, die andere Staubsauger nicht erreichen. Mit einem Durchmesser von nur 24,8 cm und einer Höhe von 9,2 cm reinigt der K10+ Pro mühelos unter Esstischen, ergonomischen Stühlen, Sofas, Bücherregalen und selbst auf engstem Raum sowie an anderen niedrigen Stellen. Sein verbesserter PSD-Sensor kann die Kanten von Wänden und Ecken noch genauer erkennen, sogar entlang von Tisch- und Stuhlbeinen. In Kombination mit einer Kantenbürstengeschwindigkeit von 200 Wiederholungen/Minute reinigt der K10+ Pro damit noch kraftvoller.

Umfassende Umweltwahrnehmung

K10+ Pro verfügt über einen LiDAR-Sensor und einen PSD-Sensor, die eine präzisere Wahrnehmung der Umgebung Ihres Zuhauses ermöglichen. Dieses fortschrittliche Wahrnehmungssystem hilft dem Saugroboter, Hindernisse besser zu umfahren und Kollisionen zu vermeiden. Darüber hinaus sorgt der empfindliche Klippensensor dafür, dass das Vakuum effizient Kanten erkennt, so dass der K10+ Pro nicht von den Kanten fällt.

Verbesserte Geräuschunterdrückung mit SilenTech™

Der K10+ Pro ist mit der SilenTech™-Technologie ausgestattet, die den Lärm im leisen Reinigungsmodus auf nur 45 dB reduziert - leiser als eine Bibliothek. Sein umfassendes Umgebungswahrnehmungssystem ermöglicht es ihm, flexibel durch das Mobiliar zu navigieren, Kollisionen zu minimieren und eine natürlich noch leisere Reinigungsumgebung zu schaffen. Der Nicht stören-Modus erhöht den Benutzerkomfort weiter, indem er Störungen durch die Reinigung während der Arbeitszeit verhindert.

Umfassende Reinigung mit geringem Wartungsaufwand

Ausgestattet mit der neuesten intelligenten SLAM-Navigation plant der SwitchBot Minisaugroboter K10+ Pro dynamisch die Reinigungspfade mit einer Saugkraft von bis zu 3000Pa und reinigt bis zu 150 Minuten mit einer einzigen Ladung. Der K10+ Pro verfügt außerdem über ein einzigartiges vierstufiges Reinigungsverfahren, das Staub und Haare zunächst bündelt, dann von Böden und Teppichen aufwirbelt, den gesamten in der Luft schwebenden Staub und die Haare absaugt und schließlich alles in seiner Staubbox sammelt.

Trotz seiner kompakten Größe wird der K10+ Pro mit einer Mini-Absaugstation geliefert, die mit einem großen 4-Liter-Staubbeutel ausgestattet ist, so dass der Benutzer seinen Abfall nur einmal alle 90 Tage entsorgen muss. Dieser Komfort in Kombination mit der starken Saugleistung und dem langlebigen Akku macht den K10+ Pro zur ersten Wahl für ein mühelos sauberes Zuhause.

Geringe Größe und dennoch Flaggschiff-Funktionen

Bei Verwendung mit SwitchBot Hub 2 oder Hub Mini Matter-fähig unterstützt der K10+ Pro Matter und lässt sich nahtlos in das SwitchBot Ökosystem integrieren. Er bietet eine raffinierte Teppichreinigung, die langhaarige Teppiche schont und die Saugleistung für kurzhaarige Teppiche erhöht. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören aktualisierte Sprachpakete, 4 Reinigungsstufen, Hindernisfreiheit bis zu 20 mm, Anti-Drop-Technologie, Meinen Roboter finden, Fernbedienung und Kindersicherung.

Preise und Verfügbarkeit

Der SwitchBot Minisaugroboter K10+ Pro ist jetzt bei SwitchBot Amazon US/ UK/ CA/ DE/ FR/ IT/ ES und SwitchBot's Official Website Store erhältlich, ab $419.99/£419.99/€419.99 (UVP $599.99 / £599.99 / €599.99).

Weitere Informationen finden Sie unter SwitchBot's offizielle Website oder folgen Sie Twitter, Instagram und Facebook.

*Bitte beachten Sie, dass die Preise in verschiedenen Ländern/Regionen variieren können.

Original-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuell