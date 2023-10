TBHP GmbH

TBHP GmbH sponsert Spielgemeinschaft SG Sannerz/Sterbfritz

Sannerz/Sterbfritz (ots)

Die TBHP GmbH, eine digitale Unternehmensberatung für die Hochzeitsbranche, freut sich, das Sponsoring der Spielgemeinschaft SG Sannerz/Sterbfritz bekannt zu geben. Bereits seit der Rückrunde der Saison 22/23 sind sie Sponsor der Spielgemeinschaft, die als B-Ligist aus dem Sinntal mit großem Erfolg in der Kreisliga unterwegs ist.

Mitgründerin Carina Maikranz: "Wir sind sehr stolz darauf, die Spielgemeinschaft SG Sannerz/Sterbfritz in Zukunft dabei unterstützen zu dürfen, ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Ausschlaggebend war für uns, dass einer unserer Mitarbeiter im Vorstand des Vereins ist. Zudem befindet sich die Spielgemeinschaft in unserer Heimat, weshalb wir uns auch aus persönlichen Gründen in der Verantwortung sehen, dem Verein ein zuverlässiger Unterstützer zu sein."

Melanie Avanessian und Carina Maikranz sind Hochzeitsplanerinnen aus Leidenschaft. Im Laufe der letzten Jahre haben die beiden Gründerinnen der TBHP GmbH mehr als 250 Hochzeiten selbst geplant und erfolgreich durchgeführt. Inzwischen vermitteln sie angehenden Hochzeitsplanern unter der Marke "Maikranz & Avanessian" das nötige Handwerkszeug, das es braucht, um den Job professionell auszuüben. Das Ziel des Unternehmens ist es, in Zukunft noch mehr Menschen durch seine Online-Trainings die Möglichkeit zu geben, ihren Traumberuf zu leben. In diesem Sinne erhofft sich das Team der TBHP GmbH durch die Unterstützung eines lokalen Vereins auch einen Zuwachs an Vertrauen und Seriosität.

Auf beiden Sportplätzen kaufte die TBHP GmbH für die Spielgemeinschaft SG Sannerz/Sterbfritz jeweils eine Bandenwerbung. Zusätzlich versorgte sie die gesamte erste Mannschaft mit passenden Zipshirts. Am 23. September 2023 war das Team der TBHP GmbH außerdem für ein Spiel und einen Pressetermin vor Ort. Eine professionelle Fotografin konnte dabei die Gelegenheit nutzen, hochwertiges Bildmaterial mit der Mannschaft zu erstellen.

"Wir sind in der Region zu Hause, weshalb es uns wichtig ist, uns für die hiesigen Vereine starkzumachen. Das Sponsoring für die Spielgemeinschaft SG Sannerz/Sterbfritz ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Wir hoffen, dem Verein auf lange Sicht ein guter Unterstützer zu sein. Zudem freuen wir uns auf spannende Spiele in der Kreisliga und maximale Erfolge für die Spielgemeinschaft", so Melanie Avanessian und Carina Maikranz.

Weitere Informationen zur Ausbildung und dem Training für Hochzeitsplaner finden Interessierte unter: https://traumberufhochzeitsplaner.com/

Original-Content von: TBHP GmbH, übermittelt durch news aktuell