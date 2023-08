TBHP GmbH

TBHP GmbH: Wie Eventlocations schneller und gleichzeitig entspannter wachsen

Bild-Infos

Download

Hanau (ots)

Geringe Gewinnmargen und organisatorische Herausforderungen: So sieht der Alltag vieler Betreiber von Eventlocations aus - nicht selten fragen sie sich nach Veranstaltungen und Hochzeiten, ob sich der Aufwand überhaupt noch lohnt. Carina Maikranz und Melanie Avanessian, Geschäftsführerinnen der TBHP GmbH, bieten ihnen hierfür konkrete Lösungsansätze an und helfen ihnen dabei, ihre Effizienz zu steigern, ihren Service zu optimieren und letztlich ihre Erträge zu maximieren. Wie aber gelingt das im Detail?

Kaum sind die Schwierigkeiten der Corona-Pandemie überwunden, stehen Betreiber von Eventlocations bereits vor den nächsten Herausforderungen: Nicht nur sind ihre Gewinnmargen oft niedriger als gewünscht - auch die Organisation eines Tagesevents oder einer Hochzeit erfordert mehr Kommunikation und Planung, als sie problemlos bewältigen könnten. Hinzu kommt, dass Servicekräfte häufig fehlen oder schlecht eingearbeitet sind. Die Betreiber bemühen sich deshalb stetig darum, effizienter und profitabler zu arbeiten - meist aber mit wenig Erfolg, sind die Hindernisse doch zu komplex. "Wenn diese Probleme nicht zeitnah und zielgerichtet angegangen werden, wird die Situation nur noch angespannter. Dies kann letztendlich dazu führen, dass Betreiber ihre Geschäfte aufgeben müssen, da die Erträge den hohen Aufwand schlichtweg nicht mehr rechtfertigen", warnt Carina Maikranz, Geschäftsführerin der TBHP GmbH.

"Die gute Nachricht für Betreiber von Eventlocations ist, dass wir durch unser spezifisches Training genau die Probleme lösen können, die ihnen den Alltag erschweren. Nach unserer Zusammenarbeit erleben sie eine höhere Gewinnmarge und die Kooperation mit Kunden wird deutlich entspannter und schlanker", fügt Melanie Avanessian hinzu. Die beiden Geschäftsführerinnen der TBHP GmbH verfügen über eine mehr als zwölfjährige Erfahrung in der Hochzeits- und Eventplanung und haben ihre Expertise in gemeinsamen Seminaren und Online-Trainings gebündelt. Durch ihren beruflichen Werdegang und die Zusammenarbeit mit vielen Betreibern von Eventlocations haben Carina Maikranz und Melanie Avanessian zudem ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen der Branche entwickelt. Welche Erfolgsfaktoren sich dabei als besonders entscheidend entpuppt haben, verraten sie im folgenden Artikel.

Strukturierte Geschäftsprozesse: Der Schlüssel zum Erfolg für Betreiber von Eventlocations

"Die richtige Strukturierung der Geschäftsprozesse kann den Unterschied zwischen Stillstand und Wachstum bedeuten", betont Carina Maikranz. Für Betreiber von Eventlocations ist die Organisation und Planung ihrer Geschäftsabläufe deshalb ein entscheidender Erfolgsfaktor. Denn ohne klare Strategie und gut durchdachte Prozesse können selbst talentierte Location-Manager Schwierigkeiten haben, konstante Anfragen und damit ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Die Herausforderung besteht darin, sowohl effektive Marketing- und Branding-Strategien zu entwickeln, als auch interne Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass sie den individuellen Anforderungen des eigenen Betriebs entsprechen. Denn je durchdachter das Branding und Marketing, desto besser kann sich der Betreiber am Markt positionieren.

Ein systematischer Ansatz, der auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Betreibers zugeschnitten ist, ermöglicht ferner eine höhere Rentabilität und schafft gleichzeitig mehr Freiräume. Dies erlaubt es den Verantwortlichen von Eventlocations, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und gleichzeitig ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten. "Die Strukturierung der Arbeitsweise ermöglicht nicht nur höhere Gewinne, sondern schafft auch mehr Zeit für sich und die Familie. Somit bringt die richtige Struktur das ganze Unternehmen erst so richtig voran", fasst Melanie Avanessian zusammen.

Umsatzsteigerung und mehr Zufriedenheit im Beruf: Gezielte Marketinglösungen für Eventlocations

"Marketing ist nicht einfach nur Werbung - es ist eine strategische Ausrichtung, die auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt sein muss", erklärt Carina Maikranz. Trotz intensiver Bemühungen im Marketingbereich bleibt für viele Betreiber von Eventlocations der erhoffte Durchbruch nicht selten aus. Ebenso oft hinkt die Anzahl der Anfragen und Aufträge den Erwartungen sowie der investierten Zeit und Mühe hinterher. Der Grund liegt häufig in einer Diskrepanz zwischen den Marketingmaßnahmen und den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden. An dieser Stelle kann professionelle Unterstützung den Unterschied machen, indem bewährte Marketing-Konzepte zum Einsatz kommen, die Eventlocations von ihrer besten Seite präsentieren und die passende Zielgruppe erreichen.

So führt die richtige Strategie zu einer höheren Sichtbarkeit und kann gleichzeitig Zeit und Geld für weniger erfolgreiche Werbekampagnen einsparen. Durch eine gezielte und individuelle Beratung ermöglicht die Zusammenarbeit mit Experten eine signifikante Umsatzsteigerung und verbessert gleichzeitig die Work-Life-Balance. Die Mission der TBHP GmbH besteht deshalb darin, aus dem anspruchsvollen Geschäft der Eventlocations eine noch erfüllendere und lukrativere Tätigkeit zu machen. "Unser Ziel ist es, den Betreibern nicht nur zu mehr Umsatz, sondern auch zu mehr Zufriedenheit in ihrem Beruf zu verhelfen - so lösen sich ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit ihres Geschäfts meist schon nach kurzer Zeit auf", verrät Melanie Avanessian abschließend.

Sie wollen zuverlässig mehr Kunden für Ihre Eventlocation begeistern und gleichzeitig Ihren organisatorischen Aufwand minimieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Carina Maikranz und Melanie Avanessian und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

Original-Content von: TBHP GmbH, übermittelt durch news aktuell