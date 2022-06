OWF

Einladung zum Pressetermin am 08.06.2022; Exklusive Vorstellung der aktuellen Elitenstudie: Ostdeutsche in Führungspositionen nach wie vor stark unterrepräsentiert

Berlin (ots)

Auch dreißig Jahre nach dem Mauerfall sind Ostdeutsche in Führungspositionen bezogen auf ihren Bevölkerungsanteil stark unterrepräsentiert, sowohl in gesamtdeutschen Führungspositionen als auch in Ostdeutschland selbst. Ein in den letzten Jahren erwartetes Nachrücken Ostdeutscher in Elitepositionen bzw. ein Ansteigen der Anteile fand in vielen der untersuchten gesellschaftlichen Bereiche nicht statt.

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie "Der lange Weg nach oben - Wie es Ostdeutsche in die Eliten schaffen", die sich mit der Repräsentation von Karrierewegen und deren Entwicklung in den drei Jahrzehnten seit der deutschen Wiedervereinigung beschäftigt. Sie wird als Zeitreihenuntersuchung seit 1991 von der Hoferichter & Jacobs Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig und dem Mitteldeutschen Rundfunk erstellt und anlässlich des Ostdeutschen Wirtschaftsforums (OWF), der führenden Wirtschaftskonferenz Ostdeutschlands, vorgestellt.

Die Ergebnisse der Studie werden anlässlich des Pressetermins exklusiv von den Initiatoren präsentiert und mit folgenden Diskutanten besprochen und bewertet:

Carsten Schneider, Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland

Constanze Buchheim, Managing Partner i-potentials

Michael Schönherr, Co-Autor der Studie

Moderation des Gesprächs: Ute Weiland, Geschäftsführerin Deutschland - Land der Ideen

Hinweise für die Redaktionen:

Wo: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

Wann: Das Gespräch findet am 8. Juni 2022 zwischen 12 Uhr bis 13 Uhr statt.

Um eine Akkreditierung unter volovinis@land-der-ideen.de bis zum 8. Juni 2022, 11 Uhr, wird gebeten.

