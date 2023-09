LG Energy Solution

Markteinführung: LG Energy Solution bringt den LG Energy Solution enblock E Heimspeicher nach Deutschland

Der neue Heimspeicher LG Energy Solution enblock E kommt im November in Deutschland auf den Markt

kommt im November in Deutschland auf den Markt Der erste Lithium-Eisenphosphat-Heimspeicher (LFP) von LG Energy Solution für private Wohngebäude setzt auf mehr Leistung und Qualität

Durch kompaktes Design und das geringe Gewicht des LG Energy Solution enblock E wird die Installation noch effizienter und einfacher

wird die Installation noch effizienter und einfacher Der neue Heimspeicher ist mit 1- und 3-phasigen Wechselrichtern kompatibel

LG Energy Solution (KRX: 373220), ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterien, bringt im November mit dem LG Energy Solution enblock E ein neues Energiespeichersystem (ESS) auf LFP-Basis für Privathaushalte in Deutschland auf den Markt. Mit LG Energy Solution enblock führt LG Energy Solution eine neue Marke ein. Der Name enblock steht für "Energie" plus "Block" und beschreibt damit den kleinen Raum, der maximale Energie speichert. Der LG Energy Solution enblock E gibt zunächst in Deutschland sein Debüt, bevor er auch in Italien, Großbritannien und anderen europäischen Ländern erhältlich sein wird.

Mit dem neuen Heimspeicher LG Energy Solution enblock E geht LG Energy Solution neue Wege. Als erstes Lithium-Eisenphosphat-ESS für Privathaushalte des Unternehmens bietet es eine Verbesserung von rund 40 Prozent mehr Energiedichte gegenüber gängigen LFP-Alternativen. Der LG Energy Solution enblock E besteht aus einem Satz von 30 Kilogramm schweren Akkus und einer 6 Kilogramm schweren Steuereinheit (Battery Protection Unit; BPU).

Der Hochvolt-Speicher lässt sich leicht erweitern, wenn der Energiespeicherbedarf des Anwenders steigt, und ist in zwei Konfigurationen erhältlich. Die 12,4 Kilowattstunden-Version (kWh) besteht aus vier Batteriemodulen und einer BPU. Zudem ist eine 15,5-kWh-Version mit fünf Batteriemodulen und einer BPU erhältlich. Der Heimspeicher ist nach Schutzklasse IP55 zertifiziert und damit für Innen- und Außenanwendungen geeignet. LG Energy Solution gewährt eine Garantie über 10 Jahre auf den neuen Heimspeicher.

Optimiertes Produktionsverfahren

Der LFP-Akku setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Leistung und Qualität. LG Energy Solution kann dank des Akku-Designs, sowie präziser Fertigungsprozesse und strengen Qualitätskontrollstandards hochwertige LFP-Batterien in Massenproduktion herstellen. Die Fertigungsprozesse umfassen ein strenges Management der Kathodenmaterialkapazität und Feuchtigkeitsnormen sowie eine Sichtprüfung jeder einzelnen Batterie. Mithilfe eines patentierten Laminierungs- und Stapelungsprozesses schichtet das Unternehmen seine Kathoden, Separatoren und Anoden sorgfältig auf, bevor es sie in einer einzigen Batteriezelle verbindet. Der Ladezustandsalgorithmus des LG Energy Solution enblock E zeigt den genauen Status der Batterie mit einer Abweichung von weniger als 5 Prozent an - die Abweichung bei marktüblichen LFP-Batterien liegt bei etwa 10 Prozent.

Mit der LG Energy Solution Monitor App können Nutzer ihren Energieverbrauch und ihre Energieproduktion bequem in Echtzeit überwachen. Diese Funktion ermöglicht es den Kunden, Einblicke in ihren Energienutzung, ihren CO2-Fußabdruck und ihre Kosteneinsparungen zu erhalten.

Kompakt und vielseitig

Der neue LG Energy Solution enblock E ermöglicht eine schnellere und mühelose Installation, was zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen für Endkunden und Installateure führt. Das schrankartige Design gewährleistet eine reibungslose Installation an praktisch jedem Ort. Die Installation der Hardware dauert nur 15 Minuten - was eine erhebliche Verbesserung gegenüber gängigen Optionen darstellt. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht des Produkts ermöglichen die Installation durch einen einzigen Installateur. Durch die kompakten Ausmaße ist eine Installation auch bei beengten Platzverhältnissen möglich und bietet eine bemerkenswerte Flexibilität. Mit seiner minimalen Grundfläche von nur 33 (Breite) x 45 (Höhe) x 157 (Tiefe) Zentimeter passt dieses Produkt auch in kleinste Räume.

Der LG Energy Solution enblock E ist mit 1-phasigen sowie 3-phasigen Wechselrichtern kompatibel. Das bietet Kunden ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten. LG Energy Solution plant zudem, eine Erweiterung der Kompatibilität des Heimspeichers mit einer noch breiteren Palette von Wechselrichtern, beginnend mit Sungrow, Fronius, SMA und Solis - den wichtigsten europäischen Wechselrichtermarken.

"Mit LG Energy Solution enblock E ist es uns gelungen, zwei Welten zusammenzubringen - die Innovation unserer Forschung und Entwicklung sowie den Wunsch der Kunden nach einer kompakten und preisgünstigen Energiespeicherlösung für ihre Häuser. Trotz der Pionierarbeit rund um den LG Energy Solution enblock E ist es uns gelungen, einen neuen Rekord aufzustellen. Der Heimspeicher benötigt bei der Installation weniger als 0,6 Quadratmeter Platz", weiß Donny George, Residential Sales Leader des LG Energy Solution ESS Teams in Europa. "Wir hatten bei der Entwicklung alle Bedarfe im Blick. Von der einfachen Installation und der weitreichenden Kompatibilität mit 1- und 3-phasigen Wechselrichtern profitieren auch die Installateure."

Verfügbarkeit

Der neue LG Energy Solution enblock E ist ab November bei lokalen Installateuren erhältlich. Hausbesitzer, die einen Installateur in ihrer Nähe suchen, werden hier fündig: https://www.lgessbattery.com/de/home-battery/installer-search.lg

Ausführliche Informationen zum Produkt sind auf der Website von LG Energy Solution Europe verfügbar: https://lghomebatteryblog.eu/enblock-e-lg/

Über LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX: 373220), eine Ausgründung von LG Chem, ist ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobilitätslösungen, IT und Energiespeichersysteme. Mit 30 Jahren Erfahrung in revolutionärer Batterietechnologie und umfassender Forschung und Entwicklung (F&E) ist das Unternehmen mit über 25.000 Patenten im Bereich Batterien der weltweit größte Patentinhaber. Sein globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa, Asien und Australien erstreckt, umfasst Batteriefabriken, die als Joint Ventures zusammen mit großen Automobilherstellern wie General Motors, Stellantis N.V., der Hyundai Motor Group und Honda Motor Co. Ltd. errichtet wurden. Als Vorreiter für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen hat sich LG Energy Solution zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 einen CO2-neutralen Betrieb zu erreichen und gleichzeitig den Wert des gemeinsamen Wachstums und die Förderung einer vielfältigen und integrativen Unternehmenskultur in den Vordergrund zu stellen. Hier erfahren Sie mehr: https://news.lgensol.com.

Über LG Energy Solution's ESS Division

Seit Beginn der Massenproduktion von ESS-Batteriezellen im Jahr 2015 bietet LG Energy Solution komplette ESS-Lösungen an - von Zellen, Packs/Racks und Gehäusen bis hin zu Batteriemanagementsystemen. Die ESS-Produktpalette von LG Energy Solution deckt alle Anwendungen der Branche ab, darunter Stromnetze, ESS für Privathaushalte sowie ESS für den gewerblichen und industriellen Einsatz. LG Energy Solution erwarb NEC im Jahr 2022 und gründete bald darauf den Systemintegrator LG Energy Solution Vertech mit Sitz in den USA.

Original-Content von: LG Energy Solution, übermittelt durch news aktuell