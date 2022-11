LG Energy Solution

Preisverleihung in Südkorea: Batteriehersteller LG Energy Solution zeichnet europäische Firmen beim "VIP Premium Installer Event 2022" aus

Das "VIP Premium Installer Event 2022" von LG Energy Solution - einem der weltweit führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien - war ein voller Erfolg: Das Unternehmen lud wichtige europäische Partnerfirmen nach Südkorea ein und bot ihnen vom 3. bis zum 5. November ein vielfältiges Programm. Insgesamt 15 Vertreter von acht Firmen aus Deutschland und Belgien wurden für ihre herausragenden Leistungen bei der Einführung von Haushaltsbatterien im europäischen Markt und ihr Engagement für die Partnerschaft ausgezeichnet.

Event in Seoul: Neuer Schritt für die Zusammenarbeit

Seit 2018 veranstaltet das Unternehmen jährlich die Top-Installer-Awards in Europa, um seine Wertschätzung gegenüber den Partnerfirmen zum Ausdruck zu bringen. Das neue "VIP Premium Installer Event" in der Hauptstadt Südkoreas ist für LGES ein wichtiger Schritt, um die Kooperation auf eine neue Ebene zu heben. Die Gäste trafen sich in der globalen Unternehmenszentrale in Seoul und im Werk Ochang, südlich der Hauptstadt - dem Ort, an dem die Haushaltsbatterien hergestellt werden.

Als "Premium Installer" ausgezeichnet wurden:

EBITSCHenergietechnik GmbH

EcoFusion BVBA

GEBA SEE GmbH

Gexx aeroSol GmbH

Solarenergie Reiss

Solartechnik Ebbes

solmey GmbH

WIRSOL Aufdach GmbH

Die Preisverleihung bildete den Auftakt der Veranstaltung. Darauf folgte die Besichtigung des Werks in Ochang. Am dritten Tag gab es ein interaktives Programm: Unter anderem kochten die Gäste koreanische Gerichte und besichtigten den alten Palast. Das 2011 errichtete Werk in Ochang ist die erste Anlage zur Massenproduktion von Lithium-Ionen-Batterien in Korea.

"Von allen Aktivitäten war die Werksbesichtigung bei weitem die einprägsamste. Sie hat mir ein noch besseres Verständnis für die Produkte vermittelt, die wir verkaufen und in europäischen Haushalten installieren. Auf der Grundlage dieses neu gewonnenen Wissens kann ich mit Zuversicht sagen, dass wir uns weiterhin in erster Linie für die Produkte von LG Energy Solution in Europa einsetzen werden", sagte Marco Keller, Geschäftsführer der EBITSCHenergietechnik GmbH.

Lokale und globale Beziehungen weiter ausbauen

"Dank unserer bewährten Installateure auf der ganzen Welt hat LGES einen hervorragenden Ruf bei Haushaltsbatterien aufgebaut und gefestigt", sagte Yura Choi, Leiterin für Vertrieb und Marketing von Wohnhaus-Energiespeichersystemen bei LGES. Das Unternehmen plant, die Beziehungen zu wichtigen lokalen Partnern ebenso zu stärken wie die Markenpräsenz bei Hausbesitzern in Deutschland, dem größten und stark wachsenden Markt für Hausbatterien in Europa.

Zum Unternehmen:

LG Energy Solution (KRX: 373220), eine Ausgründung von LG Chem, ist ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobilitätslösungen, IT und Energiespeichersysteme. Mit 30 Jahren Erfahrung in revolutionärer Batterietechnologie und umfassender Forschung und Entwicklung (F&E) ist das Unternehmen mit über 25 000 Patenten im Bereich Batterien der weltweit größte Patentinhaber. Sein globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa, Asien und Australien erstreckt, umfasst Batteriefabriken, die als Joint Ventures zusammen mit großen Automobilherstellern wie General Motors, Stellantis N.V., der Hyundai Motor Group und Honda Motor Co. Ltd. errichtet wurden. Als Vorreiter für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen hat sich LG Energy Solution zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 einen CO2-neutralen Betrieb zu erreichen und gleichzeitig den Wert des gemeinsamen Wachstums und die Förderung einer vielfältigen und integrativen Unternehmenskultur in den Vordergrund zu stellen. Hier erfahren Sie mehr: https://news.lgensol.com.

