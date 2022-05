Paul Objekteinrichtung GmbH

Umweltbewusst kaufen spart Geld: Hochwertige, gebrauchte Büromöbel von Designer-Marken bei Paul Objekteinrichtung

Der Nachhaltigkeitsgedanke wird im Privatleben und Arbeitsalltag immer präsenter. Auch Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, Umwelt und Klima zu schonen - und bestenfalls auch den Geldbeutel. Gebrauchte Büromöbel namhafter Hersteller und Designer vereinen beides. Die Paul Objekteinrichtung GmbH kauft gut erhaltene Marken-Büromöbel an, bereitet sie auf und verkauft sie zu fairen Preisen.

Hochwertige Büromöbel sind nicht günstig. Gerade bei der Büroeinrichtung sollte nicht an der Qualität gespart werden, schließlich ist es für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wichtig, über ergonomische, bequeme und bestens ausgestattete Arbeitsplätze zu verfügen, um effizient arbeiten zu können. Ebenso sollte die Büroausstattung repräsentativ gegenüber Kundinnen und Kunden wirken, insbesondere Empfangsbereiche und Konferenzräume. Hier gilt es, einen perfekten ersten Eindruck zu hinterlassen und mit modernem Interieur und stimmiger Raumgestaltung aufzuwarten. Mit der Aufbereitung und dem Verkauf gebrauchter Designer- und Marken-Büromöbel gibt die Paul Objekteinrichtung GmbH Unternehmen die Chance, Qualitätsprodukte zu attraktiven Preisen zu erwerben und gleichzeitig im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln. Denn jeder Bürostuhl und jeder Schreibtisch, der nicht entsorgt wird, vermeidet Abfall und schont die Umwelt.

Die clevere Neuausstattung der Büroräume: kostengünstig und hochqualitativ

Die Paul Objekteinrichtung GmbH bietet erstklassige gebrauchte Büromöbel, die einwandfrei funktionieren und optisch häufig keine oder nur minimale Makel aufweisen. Eine optimale Chance für Unternehmen, die bei der Büroeinrichtung Geld sparen und trotzdem nicht auf Qualität verzichten wollen. Start-ups, kleinere und mittlere Unternehmen, aber auch große Konzerne profitieren von preisgünstigen Angeboten, die dem Nachhaltigkeitsgedanken entsprechen. Die Möbel - unter anderem Schreibtische, Regale, Aktenschränke, Konferenztische und Stühle - stammen zum Beispiel aus Büroauflösungen oder von Firmen, die ihre Büroräume neu ausstatten. Oftmals sind die gebrauchten Möbel nahezu unversehrt - warum sollten sie also entsorgt werden, wenn sie doch an anderen Arbeitsplätzen, in neuen Büros und Arztpraxen eine gute Figur machen? Eine clevere Lösung also, die Qualität trotz geringer Kosten ermöglicht.

Als langjährig erfahrener Anbieter gebrauchter Büromöbel achtet die Paul Objekteinrichtung GmbH bei der Auswahl der Objekte auf Qualität und Markenware. Das Sortiment umfasst ausschließlich Möbel bekannter Hersteller und keine minderwertigen Produkte. Vom Lager und Showroom in Hamburg aus werden die gebrauchten und aufbereiteten Büromöbel deutschlandweit geliefert. Auf Wunsch kann ein Montageservice hinzugebucht werden.

Ordnungssysteme, Raumwunder, Funktionsschreibtische und mehr

Ganz gleich, ob es sich um eine Anwaltskanzlei, eine Zahnarztpraxis, Büroräume einer Werbeagentur oder ein Reisebüro handelt: Überall sind Stauraum und bequeme Arbeitsplätze gefragt. Zum Sortiment der Paul Objekteinrichtung GmbH gehört alles, was in gewerblichen Räumlichkeiten nicht fehlen darf: geräumige Sideboards, teilweise mit abschließbaren Türen, tiefe Aktenschränke und Regalsysteme, die eine aufgeräumte und übersichtliche Ablage ermöglichen. Gefragt sind auch Funktionsschreibtische mit verstellbarer Höhe. Hier ist das Arbeiten im Sitzen oder im Stehen möglich - dieser Positionswechsel wirkt sich positiv auf gesundheitliche Aspekte wie die Rückenmuskulatur oder das Herz-Kreislauf-System aus. Ebenso wichtig sind ergonomische Schreibtischstühle, die eine optimale Sitzposition ermöglichen. Setzt man hier auf geprüfte Qualität, kann Neuware sehr teuer werden - die Gebrauchtmöbel der Paul Objekteinrichtung GmbH sind eine günstigere und ebenso hochwertige Alternative.

Nachhaltigkeit als Unternehmensphilosophie der Paul Objekteinrichtung GmbH

Ganz im Sinne der Wiederverwertung hat sich die Paul Objekteinrichtung GmbH zum Ziel gesetzt, gebrauchten und gut erhaltenen Büromöbeln ein zweites Leben zu ermöglichen. Nicht nur durch den An- und Verkauf hochwertiger Gebrauchtmöbel fördert das Unternehmen aktiv die Ressourcenschonung, auch der Service der Büromöbel-Vermietung unterstützt diesen Gedanken. So haben Firmen die Möglichkeit, Möbel für einen gewissen Zeitraum - zum Beispiel im Rahmen eines Projektes, das viele Mitarbeiter vor Ort erfordert - zu mieten und anschließend zurückzugeben, statt sie zu kaufen. Natürlich kommt es auch vor, dass Büromöbel stark abgenutzt und nicht mehr für die Vermietung oder den Verkauf geeignet sind. Dann übernimmt die Paul Objekteinrichtung GmbH gewissenhaft die umweltgerechte Entsorgung inklusive Demontage und Transport.

Gebrauchte Qualitätsbüromöbel im Showroom in Hamburg

Als langjährig erfahrenes Unternehmen hat die Paul Objekteinrichtung GmbH einen Blick für gut erhaltene, hochqualitative Büromöbel aus zweiter Hand. Damit sich Interessentinnen und Interessenten einen Überblick über Sortiment und Zustand der Ware verschaffen können, bietet das Unternehmen neben dem Kauf im Online-Shop auch die Möglichkeit, den Showroom mit 3000 Quadratmeter großem Lager in Hamburg in der Liebigstraße 2-20, Haus 14-15, Eingang I zu besuchen. Hier beantworten die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fragen und sind bei der Auswahl behilflich. Zudem ist es möglich, direkt vor Ort Produkte zu kaufen und mitzunehmen oder liefern zu lassen. In jedem Fall können sich Käuferinnen und Käufer auf eine ausführliche Beratung sowie professionell gereinigte und aufbereitete Gebrauchtmöbel zu fairen Preisen verlassen.

Weitere Informationen: https://objekteinrichtung-24.de/

