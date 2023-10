Censys

Censys sichert sich neue Finanzierungsmittel in Höhe von 75 Millionen USD

Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire)

Andy Boyd, ehemaliger Direktor des Center for Cyber Intelligence (CCI) der Central Intelligence Agency (CIA), tritt dem Vorstand von Censys bei

Censys, die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Exposure Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen neue Finanzmittel in Höhe von 75 Millionen US-Dollar gesichert hat. Die Kapitalaufnahme erfolgte in Form einer 50-Millionen-Dollar-Serie C unter der Führung von Decibel Partners, GV, Greylock und Intel Capital - unter Beteiligung der neuen Investoren Ascension Ventures, Four Rivers Partners V, L.P, und von Hamilton Lane verwalteten Kunden. Darüber hinaus wurde die Fremdfinanzierung in Höhe von 25 Millionen Dollar von SVB Capital, Silicon Valley Bank, einer Abteilung der First Citizens Bank, geleitet.

Censys beschleunigt seine Mission einziger Ort zu werden, an dem man alles im Internet verstehen kann

Die digitale Welt steht im Mittelpunkt unserer globalen Gesellschaft, und sowohl der öffentliche als auch der private Sektor stehen der monumentalen Aufgabe gegenüber, eine ständig wachsende, komplexe und fragmentierte Technologielandschaft abzusichern. Darüber hinaus beschleunigt sich die Raffinesse der heutigen Bedrohungsakteure weiterhin rapide, was weltweit eine erhebliche Bedrohung darstellt und die Cybersicherheit zu einem unverzichtbaren Grundpfeiler für die Zukunft unserer Wirtschaft macht.

Censys hat die umfassendste und genaueste Sammlung von globalen Internet-Infrastrukturdaten aufgebaut, angereichert mit entscheidendem Hintergrundwissen, um weltweit Sicherheits- und Geheimdienste zu unterstützen. Als führender Threat-Intelligence-Anbieter für nationale Regierungen und Nachrichtendienste, erstklassige Finanzinstitute, wachstumsstarke Technologieunternehmen und globale Hersteller plant Censys, diese Finanzierung zu nutzen, um die Produktinnovation und -entwicklung zu beschleunigen und seine Position als Marktführer für Threat-Intelligence-Daten weiter zu festigen. Das Unternehmen plant außerdem, das Umsatzwachstum weltweit zu steigern und mithilfe von Ascension Ventures den Fokus auf die dringenden und wachsenden Anforderungen an die Sicherheit im Gesundheitswesen und im Datenschutz auszuweiten.

„Diese Finanzierungsrunde bringt uns unserem Ziel, die entscheidende Basis für die weltweite Internetinfrastruktur zu sein, noch näher", soBrad Brooks, CEO von Censys. „Wir sind entschlossen, unseren Kunden die hochintegrierten Daten und Analysen zur Verfügung zu stellen, die benötigt werden, um Expositionen zu verstehen und wichtige Bedrohungsuntersuchungen durchzuführen. Cybersicherheit ist ein entscheidender Anker für die Zukunft unserer globalen Wirtschaft, und wir freuen uns darauf, unseren Fokus auf die Sicherstellung einer widerstandsfähigeren, cybersicherheitsbewussten Zukunft fortzusetzen".

Censys heißt Andy Boyd, den ehemaligen Direktor des CIA Center for Cyber Intelligence, im Vorstand willkommen

Um die Mission von Censys als führender Anbieter von Sicherheitsdaten und wichtigen Erkenntnissen im Internet weiter voranzutreiben, begrüßt Censys Andy Boyd als den neuesten unabhängigen Vorstandsberater.

Andy Boyd verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von weltweiten Geheimdienstoperationen und bringt tiefgehende Kenntnisse in den Bereichen Geopolitik, Cyberoperationen und -politik, Sicherheitspraktiken sowie Risikominderung mit. In seiner jüngsten Tätigkeit als Direktor des Central Intelligence Agency's Center for Cyber Intelligence (CCI) war er verantwortlich für die Erfassung von Informationen, deren Analyse und Operationen, die sich auf ausländische Cyberbedrohungen von US-Interessen konzentrierten.

„Als jemand, der persönlich an einigen der folgenreichsten Antiterrorismusoperationen des letzten Jahrzehnts beteiligt war, verstehe ich im höchsten Maße die dringende Notwendigkeit, unsere Cybersicherheitssituation sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu stärken", so Andy Boyd. „Ich glaube, dass Censys eine entscheidende Rolle dabei spielt, Unternehmen mit den Daten und Erkenntnissen auszustatten, die sie benötigen, um Angriffsflächen zu verteidigen und Bedrohungen in Echtzeit zu bekämpfen. Ich freue mich sehr darauf, mit Censys an ihrer Mission zusammenzuarbeiten".

Censys berichtet von einem jährlichen Wachstum von 130 %

Seit seiner Serie-B-Finanzierungsrunde im Januar 2022 hat Censys ein Wachstum der jährlichen regelmäßigen Einnahmen (ARR) von mehr als 130 % gemeldet. Mehrere Initiativen haben zu diesem Erfolg beigetragen, darunter Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern, die Einführung der Censys Internet Map und die Erweiterung über internationale Büros. Censys setzt seine Erfolgsgeschichte in der Branche fort, indem es seit kurzem den SOC 2 Typ II Compliance-Standard erfüllt, und plant, seine Präsenz zu erweitern und bis Ende 2023 ein Büro in Seattle, Washington, zu eröffnen.

Informationen zu Censys: Censys, Inc.™ ist die führende Internet-Intelligence -Plattform für Threat Hunting und Exposure Management. Censys wurde im Jahr 2017 in Ann Arbor, Michigan, gegründet und bietet Unternehmen die weltweit umfassendste Echtzeit-Überblick auf globale Netzwerke und Geräte.

