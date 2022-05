Vapor-Star

Im Trend: Nachhaltige Reinigung mit der Kraft des Wassers

Innovative Dampfreinigungsgeräte von Vapor-Star

Wiesenfelden (ots)

Die innovativen Dampfreinigungssysteme von Vapor-Star setzen ganz auf die Kraft der Natur: Durch den Einsatz von Wasserdampf erzielen sie eine extrem hohe Reinigungskraft. Das System ist einfach, aber umso effektiver. Wasser wird in einem Edelstahldruckkessel auf bis zu 188° erhitzt. Dadurch entsteht ein sehr trockener Mikrodampf, der mit einem Arbeitsdruck von ca. 10 bar aus den Düsen geleitet wird. Hartnäckiger Schmutz wird entfernt und schwer zugängliche Bereiche werden zuverlässig gereinigt - ganz ohne Schmierstreifen und Reinigungsmittelrückstände.

Nachhaltig und effektiv

Im Vergleich zu einer Reinigung mit desinfizierenden Putzmitteln wird bei der Nutzung eines Dampfreinigers komplett auf Plastik- und Verpackungsmüll verzichtet. Mit einem Liter Wasser kann, je nach Verschmutzung, eine Fläche von bis zu 100 m² gereinigt werden, wodurch wertvolle Ressourcen eingespart werden. Durch die Reduzierung des Wasserverbrauchs und die Einsparung von Putzmitteln entstehen deutlich weniger Kosten. Zudem ist die Reinigung sehr nachhaltig, da kein durch Chemie kontaminiertes Wasser in die Kanalisation und damit in den Wasserkreislauf gespült wird. Durch den Verzicht auf chemische Reinigungsmittel bilden sich keine schädlichen Rückstände auf den gesäuberten Oberflächen. Das ist besonders für Haushalte mit Kleinkindern wichtig. Aber auch Allergiker können aufatmen, weil der Kontakt mit chemischen Reinigungsmitteln vermieden wird.

Höchste Hygieneanforderungen

Vapor-Star erfüllt höchste Hygiene-Anforderungen. Wiederholt haben Gutachter belegt, dass die Geräte 99,9 % der Bakterien, Keime, Pilze und Sporen abtöten sowie 99,999% der umhüllten Viren - wie Sars-CoV1 und Sars-CoV-2 - inaktivieren. Der Einsatz im Küchenbereich ist ebenfalls problemlos möglich - sämtliche Koch- und Arbeitsflächen können direkt im Anschluss wieder benutzt werden.

Hohe Reinigungskraft auf sämtlichen Oberflächen

Die Dampfreiniger von Vapor-Star sind nach kurzer Schulung einfach und unkompliziert zu bedienen. Durch die kompakte und robuste Bauweise sind die Geräte in sämtlichen Räumen problemlos einsetzbar. Die vielseitig einsetzbaren Dampfreiniger befreien beispielweise Matratzen und Vorhänge zuverlässig von Milben und entfernen Verschmutzungen in Fugen und Abflüssen in den Bädern ohne mühevolles Schrubben und Scheuern. Durch verschiedene Aufsätze, die der Kunde im Standardzubehör erhält, werden auch schwer zugängliche Stellen erreicht, bei denen sonst kaum eine effektive Reinigung möglich ist.

Weitere Informationen und technische Details unter www.vapor-star.de.

